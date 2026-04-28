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Champions League

Il programma completo delle gare di andata della semifinale

Torna la Champions League con le gare d'andata delle semifinali: PSG-Bayern Monaco e Atletico Madrid-Arsenal,

Apr 28, 20261 Lettura
MONACO, MONACO - FEBRUARY 17: Achraf Hakimi of Paris Saint-Germain celebrates scoring his team's second goal with teammate Khvicha Kvaratskheli during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg match between AS Monaco and Paris Saint-Germain at Stade Louis II on February 17, 2026 in Monaco, Monaco. (Photo by Simone Arveda - UEFA/UEFA via Getty Images)

Le semifinali si aprono con quella che, almeno sulla carta, è il piatto forte di queste semifinali: Paris Saint – Germain – Bayern Monaco, in programma martedì 28 alle ore 21:00. I bavaresi, forti anche del titolo di campioni di Germania raggiunto con ben 4 turni di anticipo, hanno acceduto alla semifinale al termine di 180 minuti epocali contro il Real Madrid, avendo vinto l’andata al Bernabeu, e perdendo 3-4 il ritorno in casa, dopo tanta sofferenza e con qualche polemica arbitrale per l’espulsione di Kamavinga. Gli uomini di Kompany saranno ospiti di un Paris Saint – Germain che, al contrario dei tedeschi, non è ancora vincitore del proprio campionato, con soli 6 punti di vantaggio sulla seconda e a 6 giornate dalla fine, ma reduci da un doppio confronto dominato contro il Liverpool. Al Parco dei Principi va in scena uno spettacolo che non ha bisogno di tante presentazioni.

Mercoledì 29 aprile è il momento di Arsenal-Atletico Madrid, in programma alle ore 21:00. I Gunners sono approdati alle Final Four passando con un solo 1-0 in 180’ lo Sporting Lisbona, segno di una fase meno brillante da parte degli uomini di Artea, come testimonia anche l’andamento in Premier League, con il City alle calcagne e una lotta scudetto totalmente riaperta. La mentalità offensiva messa in mostra per tutto l’anno dai giovani ragazzi di Arteta si va a scontrare contro il Cholismo dell’Atletico Madrid, reduce dal passaggio dai quarti di finale dopo aver eliminato il Barcellona nel derby spagnolo, confermando un ottimo score contro i blaugrana in Europa. Il match contrappone il bel gioco contro il cinismo puro, la gioventù contro chi, pur non avendo mai vinto la Coppa, ha già vissuto questi momenti.

 

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