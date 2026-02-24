Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Champions League

Il programma dei play-off di ritorno di Champions League

Dopo un’andata horror, le italiane sono chiamate a fare l’impresa nel match di ritorno dei play-off.

Feb 24, 20262 Lettura
MILAN, ITALY - DECEMBER 09: Cristian Chivu, Head Coach of FC Internazionale Milano, looks on prior to the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 match between FC Internazionale Milano and Liverpool FC at Stadio San Siro on December 09, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA via Getty Images)

La prima italiana a scendere in campo è l’Inter che ospita al Meazza il Bodo Glimt, martedì 24 febbraio alle 21:00. I norvegesi, che in passato hanno dato già qualche dispiacere al nostro calcio, partono dal vantaggio di 3-1 ottenuto nella gara d’andata, arrivato non solo per via di un campo ai limiti del praticabile e un clima rigido, ma anche grazie a un’identità e un’organizzazione di gioco ben precisa. Gli uomini di Chivu, i quali avevano ancora le scorie fisiche e mentali del derby d’Italia giocato pochi giorni prima, sono apparsi distratti, poco lucidi, e forse un pizzico rilassati. Forti del primato in campionato sempre più saldo, i nerazzurri sono chiamati a una prestazione degna delle migliori serate di Coppa e a una rimonta che, qualora avvenisse, sarebbe comunque storica.

Discorso in fotocopia per i nerazzurri dell’Atalanta, che alle 18:45 di mercoledì 25 febbraio ospitano il Borussia Dortmund. Gli uomini di Palladino sono chiamati a ribaltare il 2-0 della gara d’andata rimediato al Signal Iduna Park, con il match messosi subito in salita per la Dea per via della rete di Guirassy al 3° minuto. Per sognare il passaggio agli ottavi e proseguire il percorso in Europa, servirà un approccio decisamente opposto a quello avuto sette giorni fa, oltre a una serata magica come l’Atalanta ha già vissuto negli anni passati.

Un miracolo, ancor più che un’impresa, serve invece alla Juventus, che mercoledì alle 21:00 contro il Galatasaray di goal ne deve rimontare ben 3, dopi il 5-2 dell’andata. Usciti anche loro provati dalla sfida contro l’Inter in campionato a dir poco snervante, all’Ali Sami Yen gli uomini di Spalletti sono stati, come altre volte in stagione, vittime della loro stessa ingenuità e forse della poca esperienza di alcuni, come dimostrano i goal dell1-0 e del 4-2 dei turchi, entrambi frutto di un vero e proprio regalo dei bianconeri. Per compiere la pazza rimonta, servirà ripartire dalla prestazione del primo tempo di Istanbul, dove, aldilà dell’avvio da dimenticare, la Juve ha mostrato personalità e dominato il gioco ribaltando lo svantaggio iniziale con una doppietta di Koopmeiners, per poi rovinare tutto nella ripresa.

Il programma dei play-off di ritorno di Champions League

Martedì 24 febbraio

Atletico Madrid – Brugge – 18:45

New Castle – Qarabag – 21:00

Bayer Leverkusen – Olympiacos – 21:00

Inter – Bodo Glimt – 21:00

 

Mercoledì 25 febbraio

Atalanta – Borussia Dortmund – 18:45

Juventus – Galatasaray – 21:00

Paris Saint – Germain – Monaco – 21:00

Real Madrid – Benfica – 21:00

 

