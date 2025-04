Il programma dei quarti di finale di ritorno di Europa League

Giovedì 17 aprile 2025 l’Europa League entra nella fase più calda con i match di ritorno dei quarti di finale, in programma alle ore 21:00. Quattro partite ad alta tensione decreteranno le semifinaliste del torneo, con club storici pronti a giocarsi tutto in una notte da dentro o fuori.

Lazio chiamata all’impresa contro il Bodø/Glimt

Allo Stadio Olimpico di Roma, la Lazio è obbligata a ribaltare il 2-0 dell’andata contro il Bodø/Glimt. I biancocelesti devono compiere una vera e propria rimonta europea per continuare a sognare. Servirà una prestazione convincente per superare le difficoltà evidenziate nel match in Norvegia. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Manchester United e Lione: tutto aperto a Old Trafford

All’Old Trafford di Manchester, i Red Devils affrontano l’Olympique Lione dopo il 2-2 dell’andata, maturato con un pareggio in extremis dei francesi al 94°. Il Manchester United proverà a sfruttare il fattore campo e il sostegno del pubblico per strappare il pass per la semifinale. Il match sarà visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e in streaming su NOW.

Equilibrio totale tra Eintracht Francoforte e Tottenham

Sfida apertissima anche al Deutsche Bank Park tra Eintracht Francoforte e Tottenham, con l’1-1 dell’andata che lascia spazio a ogni scenario. I tedeschi arrivano all’incontro in grande forma, ma dovranno guardarsi da un Tottenham agguerrito, intenzionato a riscattare una stagione altalenante. Diretta su Sky Sport 255 e NOW.

Athletic Club sogna la finale in casa: ostacolo Rangers

Al San Mamés di Bilbao, l’Athletic Club affronta i Rangers dopo lo 0-0 dell’andata in Scozia. Gli spagnoli puntano su una solida prestazione casalinga per conquistare un posto in semifinale, con l’ambizione di raggiungere la finale che si giocherà proprio nel loro stadio. Il match sarà trasmesso su Sky Sport 256 e in streaming su NOW.

Tutte le partite in diretta su Sky e NOW

Gli appassionati potranno seguire ogni match in diretta grazie alla copertura di Sky e NOW. Per non perdersi neanche un’azione, è disponibile anche la modalità “Diretta Gol” su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW, che offre un racconto in tempo reale da tutti i campi.