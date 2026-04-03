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Calcio Estero

Il programma del week end, big match in Spagna fra Atletico Madrid e Barça

FA Cup con City-Liverpool, Liga con Atlético-Barcellona e big match anche in Bundesliga e Ligue 1 per la corsa a titolo ed Europa

Apr 3, 20263 Lettura
BRUGES, BELGIUM - FEBRUARY 18: Ademola Lookman of Atletico de Madrid celebrates scoring his team's second goal with teammates during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg match between Club Brugge KV and Atletico de Madrid at Jan Breydelstadion on February 18, 2026 in Bruges, Belgium. (Photo by Alex Bierens de Haan - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il fine settimana di Pasqua propone un calendario europeo fitto di appuntamenti tra coppe nazionali e snodi decisivi nei principali campionati. In Inghilterra si ferma la Premier League per lasciare spazio ai quarti di finale di FA Cup, con il confronto tra Manchester City e Liverpool a catalizzare l’attenzione. In Spagna, la 30ª giornata di Liga è segnata dalla sfida tra Atlético Madrid e Barcellona, mentre il Real Madrid prova ad approfittarne nella trasferta contro il Mallorca. In Germania, alle spalle del Bayern Monaco capolista, riflettori su Stoccarda-Borussia Dortmund, scontro diretto per il secondo posto, mentre in Francia il PSG tenta l’allungo con le inseguitrici impegnate negli incroci tra Lilla-Lens e Monaco-Marsiglia.

In Inghilterra, la FA Cup prende il centro della scena con un programma che mette di fronte le big del calcio inglese. Il match tra Manchester City e Liverpool rappresenta una sorta di finale anticipata, mentre il Chelsea affronta la sorpresa Port Vale, unica squadra delle serie minori ancora in corsa. L’Arsenal, capolista in campionato con 70 punti, sfida il Southampton con l’obiettivo di restare in corsa per il double, mentre West Ham e Leeds cercano riscatto in una stagione complicata. L’ultimo turno di Premier League ha confermato l’Arsenal in vetta, con il Manchester City a 61 punti ma con una gara da recuperare, mentre frenano Manchester United, Liverpool e Chelsea, tutti reduci da risultati negativi.

Il programma dei Quarti di Finale di FA Cup

Sabato 04 Aprile, 13:45
Manchester City vs Liverpool
Sabato 04 Aprile, 18:15
Chelsea vs Port Vale
Sabato 04 Aprile, 21:00
Southampton vs Arsenal
Domenica 05 Aprile, 17:30
West Ham vs Leeds

In Spagna, la corsa al titolo passa dal big match tra Atlético Madrid e Barcellona, con i blaugrana primi a 73 punti e i madrileni quarti a 57, superati dal Villarreal. Il Real Madrid, secondo a 69 punti, scende in campo prima delle rivali e punta a ridurre il distacco. Il confronto diretto tra Atlético e Barça resta il punto centrale del turno, con uno storico favorevole ai catalani e precedenti recenti ricchi di gol e risultati alterni. In chiave europea, il Villarreal difende il terzo posto nel posticipo contro il Girona, mentre nelle retrovie restano in difficoltà Real Oviedo, Levante e Mallorca.

Il programma completo della 30ª giornata

Venerdì 03 Aprile, 21:00
Rayo Vallecano vs Elche
Sabato 04 Aprile, 14:00
Real Sociedad vs Levante
Sabato 04 Aprile, 16:15
Mallorca vs Real Madrid
Sabato 04 Aprile, 18:30
Betis vs Espanyol
Sabato 04 Aprile, 21:00
Atlético Madrid vs Barcellona
Domenica 05 Aprile, 14:00
Getafe vs Athletic Club
Domenica 05 Aprile, 16:15
Valencia vs Celta Vigo
Domenica 05 Aprile, 18:30
Real Oviedo vs Siviglia
Domenica 05 Aprile, 21:00
Alavés vs Osasuna
Lunedì 06 Aprile, 21:00
Girona vs Villarreal

In Bundesliga, il Bayern Monaco guida con 70 punti e affronta la trasferta contro il Friburgo con l’obiettivo di consolidare il primato. Alle sue spalle, il confronto tra Stoccarda (53 punti) e Borussia Dortmund (61 punti) rappresenta uno snodo diretto per la qualificazione in Champions League. In corsa restano anche RB Lipsia e Hoffenheim, entrambe a 50 punti, pronte ad approfittare di eventuali passi falsi. Nella parte bassa della classifica, Heidenheim, Wolfsburg e St. Pauli restano coinvolte nella lotta per non retrocedere.

ll programma completo della 28ª giornata

Sabato 04 Aprile, 15:30
Friburgo vs Bayern Monaco
Sabato 04 Aprile, 15:30
Hoffenheim vs Mainz
Sabato 04 Aprile, 15:30
Werder Brema vs RB Lipsia
Sabato 04 Aprile, 15:30
Amburgo vs Augsburg
Sabato 04 Aprile, 15:30
Borussia M’Gladbach vs Heidenheim
Sabato 04 Aprile, 15:30
Leverkusen vs Wolfsburg
Sabato 04 Aprile, 18:30
Stoccarda vs Borussia Dortmund
Domenica 05 Aprile, 15:30
Union Berlino vs FC St. Pauli
Domenica 05 Aprile, 17:30
Eintracht vs Colonia

In Francia, la Ligue 1 propone un turno determinante per la vetta e per la zona europea. Il PSG, primo con 60 punti e una partita in meno, apre il weekend contro il Tolosa per tentare la fuga. Alle sue spalle, il Lens (59 punti) è impegnato nella trasferta contro il Lilla, mentre il Marsiglia (49 punti) affronta il Monaco (46 punti) in uno scontro diretto che può ridisegnare la classifica. Restano in corsa anche Lione e Rennes, mentre in zona retrocessione lo scontro tra Metz e Nantes assume un peso decisivo.

Il programma completo della 28ª giornata

Venerdì 03 Aprile, 20:45
PSG vs Tolosa
Sabato 04 Aprile, 17:00
Racing Strasburgo vs Nizza
Sabato 04 Aprile, 19:00
Brest vs Rennes
Sabato 04 Aprile, 21:05
Lilla vs Lens
Domenica 05 Aprile, 15:00
Angers vs Lione
Domenica 05 Aprile, 17:15
Metz vs Nantes
Domenica 05 Aprile, 17:15
Lorient vs Paris
Domenica 05 Aprile, 17:15
Le Havre vs Auxerre
Domenica 05 Aprile, 20:45
Monaco vs Olympique Marsiglia

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Redazione

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