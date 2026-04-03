Il programma del week end, big match in Spagna fra Atletico Madrid e Barça

Il fine settimana di Pasqua propone un calendario europeo fitto di appuntamenti tra coppe nazionali e snodi decisivi nei principali campionati. In Inghilterra si ferma la Premier League per lasciare spazio ai quarti di finale di FA Cup, con il confronto tra Manchester City e Liverpool a catalizzare l’attenzione. In Spagna, la 30ª giornata di Liga è segnata dalla sfida tra Atlético Madrid e Barcellona, mentre il Real Madrid prova ad approfittarne nella trasferta contro il Mallorca. In Germania, alle spalle del Bayern Monaco capolista, riflettori su Stoccarda-Borussia Dortmund, scontro diretto per il secondo posto, mentre in Francia il PSG tenta l’allungo con le inseguitrici impegnate negli incroci tra Lilla-Lens e Monaco-Marsiglia.

In Inghilterra, la FA Cup prende il centro della scena con un programma che mette di fronte le big del calcio inglese. Il match tra Manchester City e Liverpool rappresenta una sorta di finale anticipata, mentre il Chelsea affronta la sorpresa Port Vale, unica squadra delle serie minori ancora in corsa. L’Arsenal, capolista in campionato con 70 punti, sfida il Southampton con l’obiettivo di restare in corsa per il double, mentre West Ham e Leeds cercano riscatto in una stagione complicata. L’ultimo turno di Premier League ha confermato l’Arsenal in vetta, con il Manchester City a 61 punti ma con una gara da recuperare, mentre frenano Manchester United, Liverpool e Chelsea, tutti reduci da risultati negativi.

Il programma dei Quarti di Finale di FA Cup

Sabato 04 Aprile, 13:45

Manchester City vs Liverpool

Sabato 04 Aprile, 18:15

Chelsea vs Port Vale

Sabato 04 Aprile, 21:00

Southampton vs Arsenal

Domenica 05 Aprile, 17:30

West Ham vs Leeds

In Spagna, la corsa al titolo passa dal big match tra Atlético Madrid e Barcellona, con i blaugrana primi a 73 punti e i madrileni quarti a 57, superati dal Villarreal. Il Real Madrid, secondo a 69 punti, scende in campo prima delle rivali e punta a ridurre il distacco. Il confronto diretto tra Atlético e Barça resta il punto centrale del turno, con uno storico favorevole ai catalani e precedenti recenti ricchi di gol e risultati alterni. In chiave europea, il Villarreal difende il terzo posto nel posticipo contro il Girona, mentre nelle retrovie restano in difficoltà Real Oviedo, Levante e Mallorca.

Il programma completo della 30ª giornata

Venerdì 03 Aprile, 21:00

Rayo Vallecano vs Elche

Sabato 04 Aprile, 14:00

Real Sociedad vs Levante

Sabato 04 Aprile, 16:15

Mallorca vs Real Madrid

Sabato 04 Aprile, 18:30

Betis vs Espanyol

Sabato 04 Aprile, 21:00

Atlético Madrid vs Barcellona

Domenica 05 Aprile, 14:00

Getafe vs Athletic Club

Domenica 05 Aprile, 16:15

Valencia vs Celta Vigo

Domenica 05 Aprile, 18:30

Real Oviedo vs Siviglia

Domenica 05 Aprile, 21:00

Alavés vs Osasuna

Lunedì 06 Aprile, 21:00

Girona vs Villarreal

In Bundesliga, il Bayern Monaco guida con 70 punti e affronta la trasferta contro il Friburgo con l’obiettivo di consolidare il primato. Alle sue spalle, il confronto tra Stoccarda (53 punti) e Borussia Dortmund (61 punti) rappresenta uno snodo diretto per la qualificazione in Champions League. In corsa restano anche RB Lipsia e Hoffenheim, entrambe a 50 punti, pronte ad approfittare di eventuali passi falsi. Nella parte bassa della classifica, Heidenheim, Wolfsburg e St. Pauli restano coinvolte nella lotta per non retrocedere.

ll programma completo della 28ª giornata

Sabato 04 Aprile, 15:30

Friburgo vs Bayern Monaco

Sabato 04 Aprile, 15:30

Hoffenheim vs Mainz

Sabato 04 Aprile, 15:30

Werder Brema vs RB Lipsia

Sabato 04 Aprile, 15:30

Amburgo vs Augsburg

Sabato 04 Aprile, 15:30

Borussia M’Gladbach vs Heidenheim

Sabato 04 Aprile, 15:30

Leverkusen vs Wolfsburg

Sabato 04 Aprile, 18:30

Stoccarda vs Borussia Dortmund

Domenica 05 Aprile, 15:30

Union Berlino vs FC St. Pauli

Domenica 05 Aprile, 17:30

Eintracht vs Colonia

In Francia, la Ligue 1 propone un turno determinante per la vetta e per la zona europea. Il PSG, primo con 60 punti e una partita in meno, apre il weekend contro il Tolosa per tentare la fuga. Alle sue spalle, il Lens (59 punti) è impegnato nella trasferta contro il Lilla, mentre il Marsiglia (49 punti) affronta il Monaco (46 punti) in uno scontro diretto che può ridisegnare la classifica. Restano in corsa anche Lione e Rennes, mentre in zona retrocessione lo scontro tra Metz e Nantes assume un peso decisivo.

Il programma completo della 28ª giornata

Venerdì 03 Aprile, 20:45

PSG vs Tolosa

Sabato 04 Aprile, 17:00

Racing Strasburgo vs Nizza

Sabato 04 Aprile, 19:00

Brest vs Rennes

Sabato 04 Aprile, 21:05

Lilla vs Lens

Domenica 05 Aprile, 15:00

Angers vs Lione

Domenica 05 Aprile, 17:15

Metz vs Nantes

Domenica 05 Aprile, 17:15

Lorient vs Paris

Domenica 05 Aprile, 17:15

Le Havre vs Auxerre

Domenica 05 Aprile, 20:45

Monaco vs Olympique Marsiglia