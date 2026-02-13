Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Calcio Estero

Il programma del week end, il Real cerca il sorpasso, PSG per la fuga

Il fine settimana del 13-16 febbraio accende i riflettori sul grande calcio europeo. La Premier League si ferma per il 4° turno di FA Cup, mentre in Liga e Ligue 1 la lotta al vertice entra nel vivo con sfide chiave per scudetto, Europa e salvezza.

Feb 13, 2026
PIRAEUS, GREECE - NOVEMBER 26: Kylian Mbappe of Real Madrid (L) celebrates scoring his team's fourth goal with teammate Vinicius Junior (L) during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 match between Olympiacos FC and Real Madrid C.F. at Stadio Georgios Karaiskakis on November 26, 2025 in Piraeus, Greece. (Photo by Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images)

In Liga è duello serrato tra Barcellona (58 punti) e Real Madrid (57). I blancos anticipano sabato al Bernabéu contro la Real Sociedad per tentare il sorpasso, mentre i catalani risponderanno lunedì nel derby contro il Girona. Attenzione anche al derby salvezza Levante-Valencia, scontro diretto cruciale nella zona rossa. In campo pure l’Atlético Madrid, terzo a quota 45 insieme al Villarreal.

Venerdì 13 febbraio
21:00 – Elche vs Osasuna

Sabato 14 febbraio
14:00 – Espanyol vs Celta Vigo
16:15 – Getafe vs Villarreal
18:30 – Siviglia vs Alavés
21:00 – Real Madrid vs Real Sociedad

Domenica 15 febbraio
14:00 – Real Oviedo vs Atletico Bilbao
16:15 – Rayo Vallecano vs Atlético Madrid
18:30 – Levante vs Valencia
21:00 – Mallorca vs Betis

Lunedì 16 febbraio
21:00 – Girona vs Barcellona

Ligue 1: PSG prova la fuga

In Ligue 1 la capolista PSG (51 punti) apre il turno in trasferta contro il Rennes, con il Lens (49) pronto a rispondere. Il Lione, terzo a 42, punta a consolidare la zona Champions. Domenica occhi anche sulla salvezza, con Metz-Auxerre spartiacque nella parte bassa della classifica.

Venerdì 13 febbraio
19:00 – Rennes vs PSG
21:05 – Monaco vs Nantes

Sabato 14 febbraio
17:00 – Olympique Marsiglia vs Racing Strasburgo
19:00 – Lilla vs Brest
21:05 – Paris vs Lens

Domenica 15 febbraio
15:00 – Le Havre vs Tolosa
17:15 – Lorient vs Angers
17:15 – Metz vs Auxerre
20:45 – Lione vs Nizza

Bundesliga, Dortmund ci prova: Bayern chiamato a rispondere

La Bundesliga vive un turno chiave nella corsa al titolo. Il Borussia Dortmund (48 punti), in serie positiva, ospita il Mainz per portarsi a -3 dal Bayern Monaco e mettere pressione alla capolista. I bavaresi (54) rispondono sabato sul campo del Werder Brema, in piena lotta salvezza. Alle spalle, riflettori su Hoffenheim-Friburgo e sulla corsa europea, mentre in coda è spareggio tra Augsburg e Heidenheim.

Venerdì 13 febbraio
20:30 – Borussia Dortmund vs Mainz

Sabato 14 febbraio
15:30 – Eintracht vs Borussia M’Gladbach
15:30 – Hoffenheim vs Friburgo
15:30 – Amburgo vs Union Berlino
15:30 – Werder Brema vs Bayern Monaco
15:30 – Leverkusen vs FC St. Pauli
18:30 – Stoccarda vs Colonia

Domenica 15 febbraio
15:30 – Augsburg vs Heidenheim
17:30 – RB Lipsia vs Wolfsburg

FA Cup: sfide da brividi

Nel weekend spazio alla FA Cup: riflettori su Aston Villa-Newcastle e Liverpool-Brighton, mentre il Manchester City ospita il Salford City. L’Arsenal chiude contro il Wigan.

Venerdì 13 febbraio
20:45 – Hull City vs Chelsea
20:45 – Wrexham vs Ipswich Town

Sabato 14 febbraio
13:15 – Burton Albion vs West Ham
16:00 – Southampton vs Leicester City
16:00 – Port Vale vs Bristol City
16:00 – Norwich City vs West Brom
16:00 – Burnley vs Mansfield Town
16:00 – Manchester City vs Salford City
18:45 – Aston Villa vs Newcastle
21:00 – Liverpool vs Brighton & Hove Albion

Domenica 15 febbraio
13:00 – Birmingham vs Leeds
14:30 – Grimsby Town vs Wolverhampton
15:00 – Stoke City vs Fulham
15:00 – Oxford United vs Sunderland
17:30 – Arsenal vs Wigan

Lunedì 16 febbraio
20:30 – Macclesfield vs Brentford

