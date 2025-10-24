Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Calcio Estero

Il programma del week end, in Spagna c’è Real Madrid-Barcellona

Di seguito il programma completo dei maggiori campionati europei. In campo Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Ott 24, 20252 Lettura
MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 16: Franco Mastantuono of Real Madrid celebrates his side's first goal scored by Kylian Mbappe (not pictured) during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between Real Madrid C.F. and Olympique de Marseille at Estadio Santiago Bernabeu on September 16, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Aitor Alcalde - UEFA/UEFA via Getty Images)

Premier League, 9° giornata: attenzione alle sorprese

La 9ª giornata di Premier League 2025/26 promette spettacolo con sfide decisive sia in zona alta che bassa della classifica. Il Chelsea apre il turno contro il Sunderland, mentre il Manchester United ospita il Brighton in una gara insidiosa. Attenzione al big match Aston Villa–Manchester City, che potrebbe influenzare la corsa al titolo, e al derby londinese Arsenal–Crystal Palace. Liverpool in trasferta sul campo del Brentford, Tottenham atteso dall’Everton. Punti pesanti in chiave salvezza in Bournemouth–Nottingham Forest e Wolverhampton–Burnley.

Liga, 10ª giornata: occhi sul Clásico

La 10ª giornata di LaLiga 2025/26 si apre venerdì con Real Sociedad–Siviglia, sfida dal profumo europeo, per poi vivere un sabato ricco di incroci caldi: dal derby valenciano Valencia–Villarreal alle sfide salvezza Espanyol–Elche e Girona–Oviedo. Domenica riflettori puntati sul grande evento: il Clásico Real Madrid–Barcellona al Santiago Bernabéu, che come sempre catalizza l’attenzione mondiale e può orientare la corsa al titolo. Spazio anche a gare importanti per la zona medio-bassa, come Mallorca–Levante e Osasuna–Celta Vigo. A chiudere il turno, lunedì sera, sarà la sfida di alta quota tra Betis e Atlético Madrid, con in palio punti pesantissimi per restare agganciati alle zone nobili della classifica.

Bundesliga, 8ª giornata: Bayern a Gladbach, Lipsia ad Augusta e Stoccarda in casa

La Bundesliga riparte con l’8ª giornata e un weekend che promette spettacolo. Si comincia venerdì con Werder Brema–Union Berlino, anticipo importante per la zona medio-bassa della classifica. Sabato riflettori sul big match tra Borussia Mönchengladbach e Bayern Monaco, una sfida che storicamente regala sorprese e che i bavaresi non possono sottovalutare. Sempre sabato, impegni delicati anche per RB Lipsia sul campo dell’Augusta e per l’Eintracht Francoforte, che ospita il neopromosso St. Pauli. Domenica chiusura con Stoccarda–Mainz, gara che può dire molto sulle ambizioni europee dei padroni di casa e sulla lotta salvezza degli ospiti.

Ligue 1, 9ª giornata: Monaco e Marsiglia sotto i riflettori

La Ligue 1 torna protagonista con la 9ª giornata di campionato, ricca di incroci interessanti sia in chiave titolo che salvezza. Si parte venerdì con Paris FC–Nantes, anticipo che apre un weekend ad alta intensità. Sabato riflettori puntati su Monaco–Toulouse, gara che i monegaschi vogliono vincere per restare nelle zone nobili, e su Lens–Marsiglia, big match dal sapore europeo. Domenica spazio a sfide cruciali per la classifica: Lille–Metz e Lione–Strasburgo, senza dimenticare gli altri incontri che possono regalare punti pesanti alle inseguitrici.

