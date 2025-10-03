Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Calcio Estero

Il programma del week end, in Premier c’è Chelsea-Liverpool

Stamford Bridge ospita il big match Chelsea-Liverpool, al Bernabéu c’è Real Madrid-Villarreal, in Germania Borussia Dortmund-RB Lipsia, mentre in Francia il PSG fa visita al Lille.

Ott 3, 20252 Lettura
LIVERPOOL, ENGLAND - SEPTEMBER 17: Mohamed Salah of Liverpool shoots past Clement Lenglet of Atletico de Madrid during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between Liverpool FC and Atletico de Madrid at Anfield on September 17, 2025 in Liverpool, England. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)

Premier League: Tutti gli occhi sono su Chelsea-Liverpool

Reds primi con 15 punti e Blues già in affanno a -7. L’Arsenal, secondo, riceve il West Ham fanalino di coda, mentre il Manchester United, quattordicesimo, cerca ossigeno contro il sorprendente Sunderland, quinto. Un turno che può già indirizzare la corsa scudetto e cambiare gli equilibri della Premier.

Venerdì 3 ottobre
21:00: AFC Bournemouth vs. Fulham
Sabato 4 ottobre
13:30: Leeds vs. Tottenham
16:00: Manchester United vs. Sunderland
16:00: Arsenal vs. West Ham
18:30: Chelsea vs. Liverpool
Domenica 5 ottobre
15:00: Newcastle vs. Nottingham Forest
15:00: Aston Villa vs. Burnley
15:00: Everton vs. Crystal Palace
15:00: Wolverhampton vs. Brighton & Hove Albion
17:30: Brentford vs. Manchester City

Liga: Real-Villarreal infiamma il Bernabéu

Weekend ad alta tensione anche in Spagna. Tutti i riflettori saranno sul Santiago Bernabéu sabato alle 21:00, con il big match Real Madrid-Villarreal: Blancos secondi a 18 punti in cerca di riscatto dopo il derby perso, contro un Villarreal terzo a quota 16 e con la miglior difesa del campionato. In palio il ruolo di vera antagonista del Barcellona. Domenica alle 16:15 tocca ai blaugrana, primi con 19 punti e ancora imbattuti, attesi dalla trasferta insidiosa sul campo del Siviglia.

Venerdì 3 ottobre
21:00: Osasuna vs. Getafe
Sabato 4 ottobre
14:00: Real Oviedo vs. Levante
16:15: Girona vs. Valencia
18:30: Atletico Bilbao vs. Mallorca
21:00: Real Madrid vs. Villarreal
Domenica 5 ottobre
14:00: Alavés vs. Elche
16:15: Siviglia vs. Barcellona
18:30: Espanyol vs. Betis
18:30: Real Sociedad vs. Rayo Vallecano
21:00: Celta Vigo vs. Atlético Madrid

Bundesliga: Dortmund-Lipsia per il ruolo di anti-Bayern

La Germania vive un weekend di fuoco. Sabato alle 15:30 riflettori sul big match Borussia Dortmund-RB Lipsia: seconda contro terza, con un punto di distanza (13 a 12). In palio c’è la candidatura a principale rivale del Bayern Monaco. Alle 18:30 toccherà proprio ai campioni in carica, primi a punteggio pieno (15), impegnati nella trasferta più complicata sul campo dell’Eintracht Francoforte, quarto con 9 punti. Un test cruciale per confermare la superiorità dei bavaresi.

Venerdì 3 ottobre
20:30: Hoffenheim vs. Colonia
Sabato 4 ottobre
15:30: Borussia Dortmund vs. RB Lipsia
15:30: Augsburg vs. Wolfsburg
15:30: Leverkusen vs. Union Berlino
15:30: Werder Brema vs. FC St. Pauli
18:30: Eintracht vs. Bayern Monaco
Domenica 5 ottobre
15:30: Stoccarda vs. Heidenheim
17:30: Amburgo vs. Mainz
19:30: Borussia M’Gladbach vs. Friburgo

Ligue 1: PSG atteso dal Lilla, il Lione prova la fuga

Domenica la Francia vive un turno chiave. Alle 20:45 il PSG, capolista a pari punti con il Lione (15), affronta la trasferta più insidiosa sul campo del Lilla, sesto con 10 punti: un vero esame di maturità per Kvara e compagni. Alle 15:00 tocca al Lione, che ospita il Tolosa (decimo a 7). Per i gones l’occasione è ghiotta: vincere significherebbe mettere pressione ai rivali parigini e tentare la prima fuga in vetta.

Venerdì 3 ottobre
20:45: Paris vs. Lorient
Sabato 4 ottobre
17:00: Metz vs. Olympique Marsiglia
19:00: Brest vs. Nantes
21:05: Auxerre vs. Lens
Domenica 5 ottobre
15:00: Lione vs. Tolosa
17:15: Monaco vs. Nizza
17:15: Le Havre vs. Rennes
17:15: Racing Strasburgo vs. Angers
20:45: Lilla vs. PSG

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Il programma del week end, il derby di Madrid infiamma la Liga

Set 26, 2025

Giovanni Leoni: stagione finita al debutto con il Liverpool

Set 24, 2025

Il programma del week end, in Premier c’è il Arsenal-Man City

Set 19, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.