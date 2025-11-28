Il programma del week end, in Premier Maresca sfida Arteta

Premier League: Arsenal-Chelsea è il derby che vale la vetta

In Inghilterra i riflettori puntano su Stamford Bridge, dove va in scena il derby tra Chelsea e Arsenal, prima e seconda del campionato. Una sfida che può cambiare la stagione: i Gunners cercano la fuga, mentre i Blues vogliono riaprire la corsa al titolo. A sperare in un passo falso delle due big è soprattutto il Manchester City, impegnato in un turno favorevole e pronto ad approfittarne per rientrare in zona primato. Attenzione anche all’Aston Villa, che affronta la squadra fanalino di coda in un match che potrebbe consolidarne l’ottimo cammino. La domenica inglese propone inoltre incroci pesanti per l’Europa, come Crystal Palace-Manchester United e Tottenham impegnato in un delicato esame serale. In coda, Burnley, Leeds e Wolverhampton cercano punti salvezza in impegni sulla carta complicati.

Liga: il Gran Derbi accende Siviglia, Real e Barça continuano il duello

La Spagna vive una giornata speciale con il “Gran Derbi” tra Siviglia e Betis, una delle rivalità più calde dell’intero panorama europeo. Una partita che supera la classifica e infiamma l’Andalusia. Per quanto riguarda la vetta, Real Madrid e Barcellona proseguono il loro testa a testa: i blancos affrontano una trasferta insidiosa contro un Girona affamato di punti salvezza, mentre il Barça può mettere pressione giocando in casa un match sulla carta favorevole. Turno importante anche per Atlético Madrid, impegnato contro l’ultima della classe, e per le ambizioni europee di Real Sociedad e Villarreal, protagoniste di un confronto diretto ad alta intensità. In fondo alla classifica, Levante e Oviedo cercano ossigeno in sfide decisive per invertire la rotta.

Bundesliga: Leverkusen-Dortmund vale la Champions, Bayern in discesa

In Germania la dodicesima giornata propone il duello ad alta quota tra Leverkusen e Borussia Dortmund, una sfida che pesa enormemente sulla corsa Champions, con due squadre separate da un punto e in piena ascesa. Sul fronte scudetto, il Bayern Monaco ha un appuntamento apparentemente semplice davanti al proprio pubblico, occasione ideale per mantenere il vantaggio sulle inseguitrici. Il Lipsia apre il turno con un test complicato, mentre lo Stoccarda va a caccia di continuità contro una squadra in difficoltà. Per la zona Europa, Eintracht e Hoffenheim devono difendere posizioni importanti, mentre nella parte bassa della classifica Heidenheim, Mainz e St. Pauli affrontano gare dalla posta pesantissima nella lotta salvezza.

Ligue 1: Monaco-PSG è il piatto forte, Marsiglia e Lens inseguono a -2

In Francia i fari sono puntati sul Principato: Monaco-PSG è la sfida che può ridisegnare la classifica. I parigini, primi ma con margine ridotto, affrontano una delle trasferte più complicate del campionato, con Marsiglia e Lens pronte ad approfittare di un eventuale passo falso. Il Marsiglia vive un momento di forma brillante e vuole spingere ancora, mentre il Lens prepara una trasferta insidiosa ma potenzialmente decisiva per la corsa alla vetta. In zona Europa il Lilla deve difendere il suo piazzamento, mentre Rennes e Lione inseguono continuità. Nella parte bassa, Auxerre, Lorient e Metz affrontano sfide delicatissime in chiave sopravvivenza.