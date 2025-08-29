Il programma del week end, in Premier spicca Liverpool-Arsenal

Liverpool–Arsenal accende la terza giornata di Premier League con un incrocio da alta quota in programma domenica alle 17:30 ad Anfield. È ancora presto per parlare di titolo, ma lo scontro tra due tra i migliori attacchi del campionato sarà indicativo sul piano del ritmo e dell’identità. Il fine settimana inglese parte sabato alle 13:30 con Chelsea–Fulham, derby di West London in cui i Blues cercano conferme davanti al proprio pubblico, mentre il Fulham punta su compattezza e ripartenze. Alle 16:00, fari su due match ricchi di spunti: Tottenham–Bournemouth, dove gli Spurs dovranno mostrare pazienza contro una squadra verticale, e Manchester United–Burnley, dove conterà più la gestione emotiva dei Red Devils che il risultato puro. In serata, Leeds–Newcastle (18:30) promette intensità e lotta su ogni pallone. Domenica alle 15:00, spazio alla sfida tecnica tra Brighton e Manchester City. Chiudono la giornata Nottingham Forest–West Ham (15:00) e Aston Villa–Crystal Palace (20:00).
Chelsea – Fulham (30 Agosto 2025, 13:30)
Manchester United – Burnley (30 Agosto 2025, 16:00)
Sunderland – Brentford (30 Agosto 2025, 16:00)
Tottenham Hotspur – AFC Bournemouth (30 Agosto 2025, 16:00)
Wolverhampton Wanderers – Everton (30 Agosto 2025, 16:00)
Leeds United – Newcastle United (30 Agosto 2025, 18:30)
Brighton & Hove Albion – Manchester City (31 Agosto 2025, 15:00)
Nottingham Forest – West Ham United (31 Agosto 2025, 15:00)
Liverpool – Arsenal (31 Agosto 2025, 17:30)
Aston Villa – Crystal Palace (31 Agosto 2025, 20:00)
LaLiga, il Real al Bernabéu e il Barça sotto pressione al Vallecas
La terza giornata di Liga prende il via venerdì alle 19:30 con Elche–Levante, un derby valenciano tra neopromosse che promette scintille al Martínez Valero. A seguire, alle 21:30, il Valencia ospita il Getafe in un match che si annuncia teso: l’effetto Mestalla contro un’avversaria abituata a sporcarsi le mani. Sabato sera riflettori puntati su Real Madrid–Mallorca (21:30): i blancos cercano ampiezza e velocità contro una squadra che dovrà battersi sulle seconde palle per strappare punti. Completano il sabato Alavés–Atlético Madrid e Girona–Sevilla, gare che metteranno alla prova le identità delle squadre in campo. Il sipario si chiude domenica con un duello incandescente: Rayo Vallecano–Barcellona (21:30) al Vallecas, uno stadio che raramente perdona e dove i catalani, storicamente, faticano a imporsi tra pressioni e duelli corpo a corpo.
Elche – Levante (29 Agosto 2025, 19:30)
Valencia – Getafe (29 Agosto 2025, 21:30)
Alavés – Atlético Madrid (30 Agosto 2025, 17:00)
Real Oviedo – Real Sociedad (30 Agosto 2025, 19:00)
Girona – Sevilla (30 Agosto 2025, 19:30)
Real Madrid – Real Mallorca (30 Agosto 2025, 21:30)
Celta Vigo – Villarreal (31 Agosto 2025, 17:00)
Real Betis – Athletic Bilbao (31 Agosto 2025, 19:00)
Espanyol – Osasuna (31 Agosto 2025, 19:30)
Rayo Vallecano – Barcelona (31 Agosto 2025, 21:30)
Bundesliga, derby di Amburgo e sfida per Kane
La Bundesliga si apre con un evento storico: Hamburger SV–St. Pauli torna in scena venerdì alle 20:30 al Volksparkstadion, il primo derby in Bundesliga dal 2011. Una città divisa, una rivalità secolare e una sfida che promette di lasciare il segno. Sabato pomeriggio (15:30), consueta sessione “multischermo” con partite come RB Leipzig–Heidenheim, Werder Brema–Bayer Leverkusen, Stoccarda–Gladbach e Hoffenheim–Eintracht Francoforte. Alle 18:30, il clou: Augsburg–Bayern Monaco, con Harry Kane al centro dell’attenzione dopo l’esordio brillante. L’Augsburg cercherà di rompere i ritmi bavaresi con aggressività e inserimenti dietro ai terzini. Domenica si chiude con una maratona tecnica: Wolfsburg–Mainz (15:30), Borussia Dortmund–Union Berlino (17:30), con il “Muro Giallo” a fare da cornice, e infine Colonia–Freiburg (19:30), una sfida che si giocherà su fisicità e palle inattive
Hamburger SV – FC St. Pauli (29 Agosto 2025, 20:30)
RB Leipzig – 1. FC Heidenheim (30 Agosto 2025, 15:30)
Werder Bremen – Bayer Leverkusen (30 Agosto 2025, 15:30)
VfB Stuttgart – Borussia M’gladbach (30 Agosto 2025, 15:30)
TSG Hoffenheim – Eintracht Frankfurt (30 Agosto 2025, 15:30)
FC Augsburg – Bayern Munich (30 Agosto 2025, 18:30)
VfL Wolfsburg – 1. FSV Mainz 05 (31 Agosto 2025, 15:30)
Borussia Dortmund – 1. FC Union Berlin (31 Agosto 2025, 17:30)
FC Köln – SC Freiburg (31 Agosto 2025, 19:30)
Ligue 1, occhi su PSG e sul “Choc des Olympiques”
In Francia, il weekend si apre venerdì con Lens–Brest (21:00) allo Stade Bollaert-Delelis, dove atmosfera calda e verticalità garantiranno spettacolo. Il sabato propone Lorient–Lille (17:00), Nantes–Auxerre (19:00) e il piatto forte: Tolosa–PSG (21:05). I parigini, nonostante la superiorità tecnica, dovranno fare attenzione al pressing del TFC in casa. Domenica mattina e pomeriggio spazio agli intenditori con Angers–Rennes, Monaco–Strasbourg e Le Havre–Nice, match che esalteranno i dettagli tattici. In serata, il gran finale: Lyon–Marseille alle 20:45, il leggendario “Choc des Olympiques”, tra le partite più attese e sentite dell’intera stagione di Ligue 1.
RC Lens – Brest (29 Agosto 2025, 20:45)
FC Lorient – LOSC Lille (30 Agosto 2025, 17:00)
FC Nantes – AJ Auxerre (30 Agosto 2025, 19:00)
Toulouse FC – Paris Saint-Germain (30 Agosto 2025, 21:05)
Angers SCO – Rennes (31 Agosto 2025, 15:00)
Le Havre AC – OGC Nice (31 Agosto 2025, 17:15)
AS Monaco – Strasbourg (31 Agosto 2025, 17:15)
Paris FC – FC Metz (31 Agosto 2025, 17:15)
Olympique Lione – Olympique Marsiglia (31 Agosto 2025, 20:45)