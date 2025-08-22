Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Calcio Estero

Il programma del week end, la Bundesliga riparte con il botto

In Germania si alza il sipario con la 1ª giornata, mentre Inghilterra, Spagna e Francia proseguono con il secondo turno. Ecco la presentazione delle sfide più calde del weekend

Ago 22, 20252 Lettura
MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 29: Leon Goretzka #8, Josip Stanisic #44, and Dayot Upamecano #2 of FC Bayern Munchen celebrates their side's first goal with Joshua Kimmich #6 during the FIFA Club World Cup 2025 round of 16 match between CR Flamengo and FC Bayern München at Hard Rock Stadium on June 29, 2025 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images)

La Germania apre con il peso massimo: Bayern–RB Leipzig nel classico “Eröffnungsspiel” del venerdì. È un test subito significativo per i campioni in carica, reduci da un precampionato corto ma ambizioso. Nel resto del turno spiccano Leverkusen–Hoffenheim, Frankfurt–Werder, Freiburg–Augsburg e l’esordio del Borussia Dortmund sul campo del St. Pauli in un sabato sera dal sapore speciale; domenica tocca a Mainz–Köln. Avvio che promette ritmo e gol, con tanti volti nuovi da osservare.

Ven 22/08 – 20:30: Bayern München–RB Leipzig

Sab 23/08 – 15:30: Bayer Leverkusen–TSG Hoffenheim

Sab 23/08 – 15:30: Eintracht Frankfurt–Werder Bremen

Sab 23/08 – 15:30: SC Freiburg–FC Augsburg

Sab 23/08 – 15:30: 1. FC Heidenheim–VfL Wolfsburg

Sab 23/08 – 15:30: Union Berlin–VfB Stuttgart

Sab 23/08 – 18:30: FC St. Pauli–Borussia Dortmund

Dom 24/08 – 15:30: Mainz 05–1. FC Köln

Dom 24/08 – 17:30: Borussia Mönchengladbach–Hamburger SV.

Il programma completo della 2° giornata di Premier League

Secondo weekend e primi incroci ad alta tensione. Si parte con West Ham–Chelsea nel derby del venerdì, termometro immediato per capire la crescita dei Blues e la risposta degli Hammers dopo l’avvio. Tra i big match del weekend spiccano Arsenal–Leeds (promossa contro una candidata ai piani alti), Manchester City–Tottenham in un confronto che storicamente regala partite tattiche ma pirotecniche, e una sfida dal sapore europeo come Newcastle–Liverpool. Occhio anche a Crystal Palace–Nottingham Forest, con strascichi polemici dalla scorsa stagione, e a Fulham–Manchester United a Craven Cottage.

Ven 22/08 – 21:00: West Ham–Chelsea

Sab 23/08 – 13:30: Manchester City–Tottenham

Sab 23/08 – 16:00: AFC Bournemouth–Wolves

Sab 23/08 – 16:00: Brentford–Aston Villa

Sab 23/08 – 16:00: Burnley–Sunderland

Sab 23/08 – 18:30: Arsenal–Leeds United

Dom 24/08 – 15:00: Crystal Palace–Nottingham Forest

Dom 24/08 – 15:00: Everton–Brighton

Dom 24/08 – 17:30: Fulham–Manchester United

Lun 25/08 – 21:00: Newcastle United–Liverpool.

Il programma completo della 2° giornata di Liga

La Liga entra nel secondo atto con l’apertura Betis–Alavés venerdì e con un sabato che mette in vetrina Mallorca–Celta, Atlético–Elche e Levante–Barça. Domenica si alza l’asticella con Osasuna–Valencia, Real Sociedad–Espanyol, Villarreal–Girona e soprattutto Real Oviedo–Real Madrid in un confronto che esalta il ritorno dei blancos su un campo caldo; lunedì chiudono Athletic–Rayo e Sevilla–Getafe. Un turno che profuma già di equilibri sottili tra big, outsider e neopromosse.

Ven 22/08 – 21:30: Real Betis–Deportivo Alavés

Sab 23/08 – 17:00: Mallorca–Celta

Sab 23/08 – 19:30: Atlético de Madrid–Elche

Sab 23/08 – 21:30: Levante–Barcelona

Dom 24/08 – 17:00: Osasuna–Valencia

Dom 24/08 – 19:30: Real Sociedad–Espanyol

Dom 24/08 – 19:30: Villarreal–Girona

Dom 24/08 – 21:30: Real Oviedo–Real Madrid

Lun 25/08 – 19:30: Athletic Club–Rayo Vallecano

Lun 25/08 – 21:30: Sevilla–Getafe

Il programma completo della 2° giornata di Ligue 1

In Francia si riparte dal Parc des Princes: PSG–Angers apre il fine settimana con i campioni di Francia chiamati a dare continuità all’avvio. Il sabato del Vélodrome accende Marsiglia–Paris FC, con i provenzali a caccia di certezze davanti a un pubblico che spinge forte; in mezzo, Nizza–Auxerre e Lione–Metz misurano le ambizioni d’alta classifica. Domenica spazio al derby bretone Lorient–Rennes, a Strasburgo–Nantes, Toulouse–Brest e Le Havre–Lens, fino alla chiusura di cartello Lille–Monaco: match che promette qualità e transizioni veloci.

Ven 22/08 – 20:45: Paris Saint-Germain–Angers

Sab 23/08 – 17:00: Marseille–Paris FC

Sab 23/08 – 19:00: Nice–Auxerre

Sab 23/08 – 21:05: Lyon–Metz

Dom 24/08 – 15:00: Lorient–Rennes

Dom 24/08 – 17:15: Strasbourg–Nantes

Dom 24/08 – 17:15: Toulouse–Brest

Dom 24/08 – 17:15: Le Havre–Lens

Dom 24/08 – 20:45: Lille–Monaco.

