Il programma del week end, la Bundesliga riparte con il botto

La Germania apre con il peso massimo: Bayern–RB Leipzig nel classico “Eröffnungsspiel” del venerdì. È un test subito significativo per i campioni in carica, reduci da un precampionato corto ma ambizioso. Nel resto del turno spiccano Leverkusen–Hoffenheim, Frankfurt–Werder, Freiburg–Augsburg e l’esordio del Borussia Dortmund sul campo del St. Pauli in un sabato sera dal sapore speciale; domenica tocca a Mainz–Köln. Avvio che promette ritmo e gol, con tanti volti nuovi da osservare.
Ven 22/08 – 20:30: Bayern München–RB Leipzig
Sab 23/08 – 15:30: Bayer Leverkusen–TSG Hoffenheim
Sab 23/08 – 15:30: Eintracht Frankfurt–Werder Bremen
Sab 23/08 – 15:30: SC Freiburg–FC Augsburg
Sab 23/08 – 15:30: 1. FC Heidenheim–VfL Wolfsburg
Sab 23/08 – 15:30: Union Berlin–VfB Stuttgart
Sab 23/08 – 18:30: FC St. Pauli–Borussia Dortmund
Dom 24/08 – 15:30: Mainz 05–1. FC Köln
Dom 24/08 – 17:30: Borussia Mönchengladbach–Hamburger SV.
Il programma completo della 2° giornata di Premier League
Secondo weekend e primi incroci ad alta tensione. Si parte con West Ham–Chelsea nel derby del venerdì, termometro immediato per capire la crescita dei Blues e la risposta degli Hammers dopo l’avvio. Tra i big match del weekend spiccano Arsenal–Leeds (promossa contro una candidata ai piani alti), Manchester City–Tottenham in un confronto che storicamente regala partite tattiche ma pirotecniche, e una sfida dal sapore europeo come Newcastle–Liverpool. Occhio anche a Crystal Palace–Nottingham Forest, con strascichi polemici dalla scorsa stagione, e a Fulham–Manchester United a Craven Cottage.
Ven 22/08 – 21:00: West Ham–Chelsea
Sab 23/08 – 13:30: Manchester City–Tottenham
Sab 23/08 – 16:00: AFC Bournemouth–Wolves
Sab 23/08 – 16:00: Brentford–Aston Villa
Sab 23/08 – 16:00: Burnley–Sunderland
Sab 23/08 – 18:30: Arsenal–Leeds United
Dom 24/08 – 15:00: Crystal Palace–Nottingham Forest
Dom 24/08 – 15:00: Everton–Brighton
Dom 24/08 – 17:30: Fulham–Manchester United
Lun 25/08 – 21:00: Newcastle United–Liverpool.
Il programma completo della 2° giornata di Liga
La Liga entra nel secondo atto con l’apertura Betis–Alavés venerdì e con un sabato che mette in vetrina Mallorca–Celta, Atlético–Elche e Levante–Barça. Domenica si alza l’asticella con Osasuna–Valencia, Real Sociedad–Espanyol, Villarreal–Girona e soprattutto Real Oviedo–Real Madrid in un confronto che esalta il ritorno dei blancos su un campo caldo; lunedì chiudono Athletic–Rayo e Sevilla–Getafe. Un turno che profuma già di equilibri sottili tra big, outsider e neopromosse.
Ven 22/08 – 21:30: Real Betis–Deportivo Alavés
Sab 23/08 – 17:00: Mallorca–Celta
Sab 23/08 – 19:30: Atlético de Madrid–Elche
Sab 23/08 – 21:30: Levante–Barcelona
Dom 24/08 – 17:00: Osasuna–Valencia
Dom 24/08 – 19:30: Real Sociedad–Espanyol
Dom 24/08 – 19:30: Villarreal–Girona
Dom 24/08 – 21:30: Real Oviedo–Real Madrid
Lun 25/08 – 19:30: Athletic Club–Rayo Vallecano
Lun 25/08 – 21:30: Sevilla–Getafe
Il programma completo della 2° giornata di Ligue 1
In Francia si riparte dal Parc des Princes: PSG–Angers apre il fine settimana con i campioni di Francia chiamati a dare continuità all’avvio. Il sabato del Vélodrome accende Marsiglia–Paris FC, con i provenzali a caccia di certezze davanti a un pubblico che spinge forte; in mezzo, Nizza–Auxerre e Lione–Metz misurano le ambizioni d’alta classifica. Domenica spazio al derby bretone Lorient–Rennes, a Strasburgo–Nantes, Toulouse–Brest e Le Havre–Lens, fino alla chiusura di cartello Lille–Monaco: match che promette qualità e transizioni veloci.
Ven 22/08 – 20:45: Paris Saint-Germain–Angers
Sab 23/08 – 17:00: Marseille–Paris FC
Sab 23/08 – 19:00: Nice–Auxerre
Sab 23/08 – 21:05: Lyon–Metz
Dom 24/08 – 15:00: Lorient–Rennes
Dom 24/08 – 17:15: Strasbourg–Nantes
Dom 24/08 – 17:15: Toulouse–Brest
Dom 24/08 – 17:15: Le Havre–Lens
Dom 24/08 – 20:45: Lille–Monaco.