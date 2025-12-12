Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Calcio Estero

Il programma del week end, Marsiglia-Monaco accende la Ligue 1

Il weekend dei grandi campionati europei entra nel vivo con turni chiave per vertice e salvezza

Dic 12, 20252 Lettura
MARSEILLE, FRANCE - MAY 02: Chancel Mbemba of Marseille celebrates scoring his team's first goal with teammate Amine Harit during the UEFA Europa League 2023/24 Semi-Final first leg match between Olympique de Marseille and Atalanta BC at Stade de Marseille on May 02, 2024 in Marseille, France. (Photo by Valerio Pennicino - UEFA/UEFA via Getty Images)

In Premier League l’Arsenal, reduce da un passo falso, difende il primato contro il Wolverhampton ultimo in classifica, mentre il Manchester City affronta un delicato scontro diretto sul campo del Crystal Palace. Chelsea ed Everton cercano continuità in zona Europa, con Manchester United e Liverpool chiamate a non perdere terreno. In coda, diverse sfide pesanti possono ridisegnare la lotta salvezza.

Powered by

Liga: Barcellona al comando, Villarreal insidia il Real Madrid

In Liga, il Barcellona continua a guidare con autorità, ma l’attenzione è rivolta soprattutto al Villarreal, che con una gara in meno può avvicinarsi pericolosamente al Real Madrid. I Blancos sono obbligati a rispondere, mentre l’Atlético Madrid resta in agguato. In basso, riflettori puntati sullo scontro diretto tra Siviglia e Real Oviedo, fondamentale per la permanenza nella categoria.

Powered by

Bundesliga: Bayern in fuga, Lipsia e Dortmund a caccia

In Bundesliga il Bayern Monaco domina la classifica e affronta un testacoda che sulla carta sembra agevole, mentre il RB Lipsia cerca di consolidare il secondo posto. Interessante anche la corsa Champions, con Borussia Dortmund, Leverkusen e Hoffenheim racchiuse in pochi punti. In fondo alla classifica, lo scontro diretto tra St. Pauli e Heidenheim può valere una stagione.

Powered by

Ligue 1: Lens leader, Marsiglia-Monaco accende il weekend

In Ligue 1 la lotta per il titolo è serratissima: il Lens difende il primo posto con il PSG pronto ad approfittarne. Il big match di giornata è la sfida tra Olympique Marsiglia e Monaco, mentre Lilla e Lione restano in corsa per l’Europa. Anche in Francia la zona salvezza resta apertissima, con diversi incroci decisivi per evitare la retrocessione.

Powered by
0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Clamoroso Real Madrid, Xabi Alonso a rischio esonero

Dic 8, 2025

Inter Miami campione: prima storica MLS Cup grazie allo show di Messi

Dic 7, 2025

Il programma del week end, in Francia c’è Lille-Marsiglia

Dic 5, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.