Il programma del weekend, c’è Liverpool-Man City

La 13° giornata di Premier League offre sfide cruciali. Il derby londinese tra West Ham e Arsenal vede gli Hammers, quattordicesimi, cercare riscatto dopo un avvio altalenante contro i Gunners, quarti, reduci da vittorie importanti in campionato e Champions League. Al Villa Park, Aston Villa e Chelsea si sfidano per l’Europa: i padroni di casa, noni, puntano a rilanciarsi contro i Blues, terzi, in piena corsa per le zone alte. Big match ad Anfield tra Liverpool e Manchester City: i Reds, primi in classifica, vogliono consolidare il primato, mentre i Citizens, in crisi con tre sconfitte consecutive, cercano riscatto. Una vittoria del Liverpool potrebbe mettere in ginocchio la principale rivale per il titolo.

La 15° giornata della Liga si preannuncia decisiva per le prime posizioni. Il Barcellona ospita il Las Palmas al Camp Nou con l’obiettivo di riscattare il pareggio-beffa contro il Celta Vigo e mantenere il vantaggio di quattro punti sul Real Madrid. Il Real Madrid, invece, approfitta del passo falso del Barça per riavvicinarsi. Dopo il netto 0-3 sul Leganés, i Blancos affrontano un Getafe motivato dal recente successo contro il Valladolid. Anche l’Atletico Madrid ha un’occasione d’oro per avvicinarsi alla vetta: i Colchoneros, terzi a cinque punti dal Barça, sfidano il fanalino di coda Valladolid. Simeone punta a confermare l’ottimo momento, galvanizzato dal roboante 0-6 in Champions League contro lo Sparta Praga, per mantenere vive le speranze di inserirsi nella corsa al titolo.

Il dodicesimo turno della Bundesliga propone sfide cruciali per i destini del campionato. Lo Union Berlino affronta il Bayer Leverkusen in un match ricco di aspettative. I berlinesi, in difficoltà dopo due sconfitte e due pareggi, cercano riscatto contro un Leverkusen in grande forma, reduce da un 5-2 in campionato e un 5-0 in Champions League. Il Lipsia, in crisi con due sconfitte nelle ultime tre di Bundesliga e un percorso disastroso in Champions League, ospita il Wolfsburg, in serie positiva con due successi consecutivi. La sfida clou della giornata è Borussia Dortmund-Bayern Monaco, una classica del calcio tedesco. Il Dortmund, forte del 4-0 sul Friburgo e del 3-0 sulla Dinamo Zagabria, vuole rilanciarsi definitivamente. Di fronte, però, c’è un Bayern inarrestabile, reduce da cinque vittorie consecutive in campionato e primo in classifica.

Nel tredicesimo turno di Ligue 1 il PSG, capolista con sei punti di vantaggio, ospita un Nantes in difficoltà, quart’ultimo e reduce da quattro sconfitte. Per gli uomini di Luis Enrique, è l’occasione di allungare, approfittando dello scontro diretto Monaco-Marsiglia. Il big match di giornata è proprio tra Monaco e Marsiglia: i monegaschi vogliono ridurre il distacco dal PSG, mentre il Marsiglia punta a rilanciarsi nella lotta al titolo. Entrambe le squadre sono obbligate a vincere per non perdere terreno dalla capolista,

