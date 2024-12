Il programma del weekend, in Liga spicca Barça-Atletico

Il programma completo della 17° giornata di Premier League

La giornata si apre con un sorprendente scontro diretto tra Aston Villa e Manchester City. Entrambe reduci da sconfitte per 2-1 nel finale, i padroni di casa cercano riscatto dopo il ko contro il Nottingham Forest, mentre il City, in crisi con tre sconfitte nelle ultime cinque gare, deve reagire dopo il derby perso contro lo United. Per Arsenal e Chelsea trasferte sulla carta agevoli. I Gunners, dopo due pareggi consecutivi, affrontano un Crystal Palace in buona forma, mentre il Chelsea, reduce da quattro vittorie di fila, sfida l’Everton senza Cucurella. Chiude la giornata Tottenham-Liverpool, sfida dal sapore di grande calcio. I Reds, in affanno con due pareggi consecutivi e un’espulsione pesante per Robertson, cercano punti preziosi. Gli Spurs, altalenanti ma spesso letali contro le big, promettono battaglia.

Il programma della 15° giornata di Bundesliga

La giornata si apre con il big match tra Bayern Monaco e Red Bull Lipsia. I bavaresi, leader della classifica, cercano riscatto dopo la sconfitta per 2-1 contro il Mainz, che ha riacceso la lotta per il titolo. Il Lipsia, quarto e a sei punti dal Bayern, arriva all’Allianz Arena con due vittorie consecutive, l’ultima contro l’Eintracht Francoforte. Altro duello di alta classifica è Bayer Leverkusen-Friburgo. I campioni in carica, in seconda posizione, inseguono il Bayern a tre punti di distanza e sono in gran forma con quattro vittorie consecutive. Il Friburgo, quinto, punta a scalare posizioni dopo il successo sofferto contro il Wolfsburg. Chiude la giornata Wolfsburg-Borussia Dortmund, uno scontro tra decimo e ottavo posto. Entrambe reduci da passi falsi – il Wolfsburg sconfitto dal Friburgo e il Dortmund beffato al 91° dall’Hoffenheim – cercano di rilanciarsi per rimanere in corsa almeno per la parte alta della classifica.

Il programma della 18° giornata di Liga

Il turno si apre con un attesissimo scontro al vertice tra Barcellona e Atletico Madrid. Appena un mese fa, parlare di big match sembrava improbabile: il Barça volava, mentre i Colchoneros arrancavano. Ora, però, le due squadre sono a pari punti. I blaugrana, reduci dall’inatteso ko contro il Leganés, devono ritrovare la forma, mentre l’Atletico, con sette vittorie consecutive, arriva all’appuntamento in gran forma. Anche il Real Madrid, terzo a un punto dalla vetta, cerca di approfittare dello scontro diretto. Dopo il trionfo nella Coppa Intercontinentale, i Blancos devono riscattare il pareggio contro il Rayo Vallecano e affrontano un Siviglia galvanizzato dalla vittoria contro il Celta Vigo. Infine, trasferta complicata per l’Athletic Bilbao sul campo dell’Osasuna. I Baschi, frenati dal pari contro l’Alavés, puntano a tornare al successo per avvicinarsi alle zone alte, ma l’Osasuna, imbattuto da quattro gare, promette battaglia.