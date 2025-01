Il programma del weekend, in Premier c’è Arsenal-Aston Villa

Il programma completo della 22° giornata di Premier League

Nella ventiduesima giornata del campionato inglese, il Liverpool, capolista, sfida il Brentford, reduce da un pareggio spettacolare contro il Manchester City. I Reds vogliono tornare a vincere per mantenere il vantaggio sull’Arsenal, ora distante quattro punti. I Gunners, galvanizzati dalla vittoria nel derby contro il Tottenham, affrontano l’insidioso Aston Villa, che arriva da due successi consecutivi. Il Chelsea, in crisi con tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite, cerca il riscatto contro il Wolverhampton, reduce da una pesante sconfitta con il Newcastle. Il Manchester City, invece, dopo il pareggio deludente con il Brentford, punta a ritrovare la vittoria contro l’Ipswich Town, quart’ultimo in classifica.

Il programma della 18° giornata di Bundesliga

La diciottesima giornata della Bundesliga si apre con l’Eintracht Francoforte che affronta il Borussia Dortmund. L’Eintracht, in ripresa con due vittorie consecutive, parte favorito contro un Dortmund in crisi, reduce da due sconfitte e con la panchina di Şahin in bilico. Il Bayern Monaco, leader della classifica, sfida il Wolfsburg, anch’esso in forma con due successi consecutivi. I bavaresi puntano a mantenere il vantaggio di quattro punti sul Bayer Leverkusen, ma la partita si preannuncia insidiosa. Il Bayer Leverkusen, secondo in classifica, cerca l’ottava vittoria consecutiva contro un Borussia M’Gladbach in difficoltà dopo due ko. La squadra di Xabi Alonso appare come l’unica vera contendente al titolo del Bayern, mentre il Gladbach dovrà reagire per evitare un’altra sconfitta.

Il programma della 20° giornata di Liga

Con l’inizio del girone di ritorno, la Liga entra nel vivo. L’Atletico Madrid, capolista, affronta il Leganés, squadra vicina alla zona retrocessione. I Colchoneros, favoriti, cercano continuità dopo la vittoria contro l’Osasuna. Il Real Madrid, secondo in classifica, ospita il Las Palmas al Bernabeu. I Blancos, reduci dalla sconfitta in Supercoppa contro il Barcellona e da un momento di forma incerto, devono evitare sorprese per non perdere terreno dall’Atletico. Il Barcellona, terzo, visita il Getafe con l’obiettivo di riscattarsi in campionato dopo due sconfitte consecutive che hanno compromesso la vetta. I blaugrana, freschi vincitori della Supercoppa, cercano di riprendere slancio per accorciare le distanze dai rivali.

Il programma della 18° giornata di Ligue 1

La diciottesima giornata di Ligue 1 promette spettacolo. Il Monaco, reduce da un pareggio deludente, sfida il fanalino di coda Montpellier per consolidare la zona Champions. Scontro diretto tra Lille e Nizza per l’Europa, con il Lille in cerca di riscatto e il Nizza pronto a confermare il buon momento. Il PSG, capolista, visita il Lens per allungare il vantaggio sul Marsiglia, che ospita uno Strasburgo in forma per tenere aperta la corsa al titolo.