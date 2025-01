Il programma del weekend, riparte la Bundes con Dortmund-Bayer

Il programma della 15° giornata di Bundesliga

Il primo weekend di Bundesliga 2025 si apre con sfide chiave per la classifica. Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen si affrontano in un big match: i gialloverdi, sesti e in ripresa, cercano punti per avvicinarsi alla zona Champions, mentre il Leverkusen, secondo e reduce da cinque vittorie consecutive, punta a consolidarsi come l’antagonista principale del Bayern Monaco. Il Bayern Monaco sfida il Borussia M’Gladbach in trasferta. I bavaresi, primi in classifica, arrivano da una vittoria contro il Lipsia e affrontano un M’Gladbach ottavo e in corsa per l’Europa, in una gara con possibili insidie. Infine, il Lipsia, quarto e in cerca di riscatto dopo il ko contro il Bayern, ospita il Werder Brema, settimo e a soli due punti di distanza. Una sfida cruciale per la lotta Champions, con entrambe le squadre pronte a darsi battaglia.

Il programma della 19° giornata di Liga

La diciannovesima giornata di Liga riprende dopo la pausa natalizia senza big match, complice l’impegno di Real Madrid, Barcellona, Atletico Bilbao e Mallorca in Supercoppa. Il Siviglia affronta il Valencia in una sfida tra squadre deluse e in cerca di punti, con i padroni di casa favoriti ma non al riparo da sorprese. L’Atletico Madrid, reduce dal trionfo contro il Barcellona, ospita l’Osasuna con l’obiettivo di balzare in vetta alla classifica. Il posticipo tra Real Sociedad e Villareal è uno scontro diretto per la zona europea, con entrambe le squadre pronte a lottare per avvicinarsi ai piani alti.

Il programma della 17° giornata di Ligue 1

La 17ª giornata di Ligue 1 propone sfide decisive per le squadre in corsa per i propri obiettivi stagionali. Il Nantes, al 16° posto, affronta un Monaco in cerca di riscatto dopo due ko contro il PSG, puntando a difendere il terzo posto e rimanere in zona Champions. Il Lille, quarto, sfida l’Auxerre per consolidare la propria posizione in un’avvincente lotta per l’Europa. L’Olympique Marsiglia, reduce da una netta vittoria, cerca di restare in scia del PSG, affrontando il Rennes. Infine, il PSG ospita un Saint-Étienne apparentemente inferiore, con l’obiettivo di rafforzare il primato in classifica. Sfide intriganti, ma non prive di insidie.