Serie A

Il programma dell’11^ giornata di Serie A: numeri e curiosità

La classifica di Serie A inizia pian piano ad entrare nel vivo, con la lotta scudetto che al momento sembra essere una lotta a 4, mentre nella parte bassa della classifica sono già saltate le prime panchine.

Nov 7, 20254 Lettura
Giovanni Simeone of Torino FC celebrates after scoring a goal during Serie A 2025/26 match between Torino FC and SSC Napoli at Olimpico Grande Torino Stadium on October 18, 2025 in Turin, Italy - ph Giuliano Marchisciano

L’undicesima tappa del campionato nostrano si apre con Pisa-Cremonese, in programma venerdì 7 novembre alle 20:45. I toscani vengono dall’ennesimo rimpianto di questo campionato, dopo il 2-2 esterno contro il Torino, in cui gli uomini di Gilardino hanno sprecato il doppio vantaggio iniziale, facendosi rimontare. Di fronte si presente una Cremonese reduce dalla sconfitta interna contro la Juventus, la seconda in stagione dopo quella contro l’Inter, ma protagonista comunque di una gara coraggiosa e giocata con personalità, confermando l’ottimo stato di forma.

Venendo al sabato, alle 15:00 è il momento di Como-Cagliari. I lariani sono reduci dallo 0-0 contro il Napoli al Maradona, al termine di una gara disputata in maniera ottimale e con più di un rammarico per il rigore fallito da Morata nell’avvio di partita. Aldilà del risultato, gli uomini di Fabregas hanno dimostrato per l’ennesima volta di potersela giocare con chiunque e di avere le carte in regola per puntare a qualcosa di importante. Al Sinigaglia si presente un Cagliari reduce dal ko rimediato all’Olimpico contro la Lazio, il secondo consecutivo in campionato e il terzo nelle ultime quattro gare, segno di un momento non positivo dopo un buon inizio.

In contemporanea Lecce-Verona. I salentini vengono dalla clamorosa vittoria di Firenze per 0-1, ritrovando così i tre punti dopo quattro partite e cercano il secondo successo consecutivo contro un Verona reduce dalla sfortunata sconfitta interna contro l’Inter per 1-2, con la rete decisiva arrivata in pieno recupero per via dell’autogoal di Martin Frese, al termine di una prestazione più che convincente da parte dei gialloblù, dimostrando come il valore della rosa sia forse migliore di quello che recita la classifica.

Alle 18:00 va in scena il Derby della Mole numero 183, considerando tutte le competizioni. I bianconeri sono reduci dalla vittoria di Cremona nell’esordio di Luciano Spalletti e cercano la via d’uscita da un momento di certo non facile, in una classifica che li vede ad oggi fuori anche dalle prime quattro. Per risalire la china quale migliore occasione se non quella della stracittadina contro i rivali granata, reduci dal pareggio in rimonta contro il Pisa, dove hanno ottenuto così il quinto risultato utile consecutivo, dopo un inizio di campionato disastroso. La sfida è fra chi non può sbagliare e vede nel derby la via della rinascita.

Alle 20:45 Parma-Milan. Gli emiliani si leccano ancora le ferite dopo la sconfitta nel derby contro il Bologna, arrivata dopo essere andati in vantaggio al primo minuto, per poi essere rimontati nella ripresa, complice ovviamente l’espulsione Christian Ordóñez al 35’. Al Tardini arriva un Milan fresco della vittoria nello scontro di diretto contro la Roma, con tanto di paura nel finale per il rigore concesso ai giallorossi ma neutralizzato da Maignan. I rossoneri sono ora al terzo posto a pari merito con l’Inter e a una sola lunghezza di distanza dalla capolista Napoli, e nel prossimo turno cercano di nuovo il sorpasso, in una lotta scudetto che al momento sembra essere affollata e ricca di cambiamenti e colpi di scena.

La domenica si apre con Atalanta-Sassuolo alle 12:30. I bergamaschi sono reduci dal ko di Udine, il primo da inizio campionato, a cui è seguita la pesante vittoria sul campo del Marsiglia in Champions League. La speranza dei tifosi atalantini è che i tre punti ottenuti in Europa possano essere una spinta anche per il campionato, dove i nerazzurri devono invertire un trend parecchio lontano da quello degli anni passati, come dimostra l’undicesimo posto in classifica. Per farlo occorre superare il Sassuolo reduce dalla sconfitta casalinga contro un Genoa in grande difficoltà, per di più con la rete decisiva arrivata al 93’ minuto.

Alle 15:00 è in programma Bologna-Napoli. I rossoblù vengono dalla vittoria importante ma anche fortunata nel derby emiliano contro il Parma, dove sono riusciti a recuperare lo svantaggio iniziale, complice anche l’inferiorità numerica degli avversari, e cercano il grande salto in classifica nella supersfida contro il Napoli, reduce dal pareggio interno contro il Como, con qualche brivido per il rigore fallito da Morata. In una settimana che ha visto gli uomini di Conte pareggiare anche in Coppa contro l’Eintracht al termine di una prestazione scialba e senza grandi colpi, al Dallara è vietato sbagliare. In contemporanea Genoa-Fiorentina, una sfida che vede contrapporsi due squadre che si lasciano alle spalle una settimana che ha visto l’esonero dei rispettivi allenatori e si preparano ad accogliere i nuovi tecnici, rispettivamente Daniele De Rossi e, molto probabilmente, Paolo Vanoli, per affrontare quello che ad oggi è a tutti gli effetti uno scontro diretto per la salvezza.

Alle 18:00 Roma-Udinese. I giallorossi continuano a rimanere aggrappati al gruppo scudetto, ad un solo punto dalla vetta dopo la sconfitta nella sfida contro il Milan a San Siro, con un po’ di rammarico per le occasioni sprecate nella prima frazione di gara e il rigore fallito nel finale, ma anche con la soddisfazione e la consapevolezza di aver tenuto testa a una grande del nostro campionato, mostrando a tratti anche un bel gioco. Per continuare a occupare le zone alte della classifica gli uomini di Gasperini dovranno aver la meglio di un Udinese reduce da un’importante vittoria contro l’Atalanta.

Chiude l’11^ giornata di campionato Inter-Lazio. Gli uomini di Sarri sono reduci dai tre punti ottenuti in casa contro il Pisa nel Monday night del turno precedente e sono alla disperata ricerca della seconda vittoria consecutiva che possa dare quel minimo di continuità e far sperare in una stagione meno anonima. D’altra parte gli uomini di Chivu possono ritenersi più che fortunati per la vittoria agguantata nel finale contro il Verona al Bentegodi grazie a un autogoal, in una sfida che ha riproposto il problema, ormai ricorrente in casa nerazzurra, di non chiudere le partite al momento opportuno, rischiando poi di rimanere con un cerino in mano. Servirà dunque tutt’altro approccio per affrontare una sfida che la scorsa stagione ha regalato più di qualche dispiacere.

