Il programma della 12° giornata di Serie A: numeri e curiosità

Il programma della 12^ giornata di campionato si apre sabato 22 novembre alle ore 15:00 con Cagliari-Genoa. I sardi sono reduci dal pareggio a reti bianche sul campo del Como, ottenendo un po’ di respiro e muovendo anche un po’ la classifica dopo due sconfitte consecutive. Di fronte si presenta un Genoa reduce dal pareggio interno contro la Fiorentina, all’esordio di Daniele De Rossi sulla panchina del grifone. Alla Unipol Domus va in scena vero e proprio scontro diretto per la salvezza, fra due squadre che hanno un gran bisogno di inanellare una serie di risultati utili consecutivi per emergere nella lotta per la permanenza nella massima serie. In contemporanea Udinese-Bologna. I friulani sono reduci dalla sconfitta dell’Olimpico contro la Roma, dando seguito a un trend alquanto altalenante, con due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque gare, ma godono comunque di un tranquillo piazzamento a metà classifica, che rispecchia, almeno fino ad ora, l’andamento dell’Udinese negli ultimi anni. Alla Dacia Arena si presenta un Bologna reduce invece dall’entusiasmante vittoria casalinga contro il Napoli, che ha permesso agli uomini di Italiano di raggiungere il quinto posto a soli tre punti dalla vetta e che hanno quindi la grande occasione di volare ancora più in alto, visti gli incroci tra le altre squadre nelle zone alte della classifica.

Alle 18:00 è il turno di Fiorentina-Juventus. I bianconeri vengono dallo 0-0 nel derby contro il Torino e di certo non si poteva pretendere che la cura Spalletti facesse effetto già dopo tre partite, inclusa quella in Champions contro lo Sporting Lisbona. Per risalire la china e non perdere contatto con il quarto posto da cui oggi la Juve dista soli tre punti, occorre passare l’ostacolo di Firenze. I viola sono reduci dal pareggio rimediato al Marassi contro il Genoa, in una gara che ha visto contrapporsi due tecnici alla prima presenza sulle rispettive panchine, De Rossi e Vanoli, con un po’ di rammarico per il 2-2 finale dopo che Kean e compagni erano riusciti a ribaltare lo svantaggio iniziale. Dopo il pesante ko di San Siro contro l’Inter e la sconfitta arrivata nel finale contro il Milan, per la Fiorentina l’occasione di provare a dare una svolta alla stagione, cercando il primo successo in campionato contro un’altra big del nostro campionato, per di più rivale storica. Per i padroni di casa l’opportunità di riemergere, per la Juventus una prova di maturità.

Il secondo, solo in ordine cronologico, match di cartello di questa giornata è Napoli-Atalanta, in programma sabato alle 20:45. I partenopei si lasciano alle spalle una pausa a dir poco turbolenta, con Antonio Conte assentatosi per diversi giorni da Castel Volturno e un rapporto molto teso con il Presidente De Laurentis, che lascia più di qualche dubbio sulla permanenza del tecnico salentino sulla panchina azzurra. Reduci dal ko di Bologna, i campioni in carica cercano il riscatto nella sfida contro l’Atalanta, reduce a sua volta dalla clamorosa e pesante disfatta interna contro il Sassuolo, che è costata la panchina a Ivan Juric. Sotto la nuova guida tecnica di Palladino, la Dea cerca così l’inversione di rotta in una stagione fino ad ora deludente, partendo proprio dalla sfida del Maradona.

La domenica si apre con Verona-Parma alle 12:30. I veneti sono reduci dal pareggio a reti inviolate in trasferta contro il Lecce e sembrano mostrare segnali di ripresa dopo un avvio complicato. D’altra parte i gialloblu vengono dal pareggio casalingo contro il Milan, certamente più incoraggiante, visto il valore dell’avversario e dopo averlo ottenuto in rimonta, con una grande prova di carattere della squadra. Al Bentegodi va in scena un altro scontro diretto fra due compagni che si trovano nella zona critica della classifica.

Alle 15:00 Roma-Cremonese. I giallorossi hanno riconquistato la vetta della classifica, al momento condivisa con l’Inter, grazie al successo casalingo contro l’Udinese, continuando una prima parte di campionato molto positiva, con la voglia di dimostrare di non essere un’outsider nella lotta scudetto. Di fronte si presenta una Cremonese reduce dalla sconfitta di misura contro il Pisa, un po’ a sorpresa vista la classifica, registrando così il secondo ko consecutivo in campionato, ma senza alcun tipo di allarme, vista l’ottima situazione di classifica.

Alle 18:00 Lecce-Lazio. Gli uomini di Di Francesco vengono dal pareggio contro il Verona, registrando così il secondo risultato utile di fila, dopo l’impresa di Firenze e venendo così fuori dalle zone calde della bassa classifica. Per provare a dare continuità, serve superare l’esame Lazio. Gli uomini di Sarri vengono dal ko del Meazza contro l’Inter, in una gara che si è messa subito in salita per i biancocelesti, per via del goal di Lautaro arrivato dopo tre minuti scarsi e che ha ribadito le evidenti debolezze strutturali della rosa. Inutile dire che nell’appuntamento di domenica, vige l’obbligo di vincere per poi andare a cercare la seconda vittoria consecutiva nella giornata successiva, tanto agognata al momento in questa stagione.

La domenica si chiude con quello che è senza dubbi il match di giornata: il Derby della Madonnina, Inter-Milan. Dopo un paio d’anni in cui le due squadre hanno viaggiato su lunghezze d’onda diverse, la stracittadina torna ad essere uno scontro diretto per lo scudetto, sebbene siamo solo alla 12^ del girone d’andata. I nerazzurri vengono dalla vittoria più che convincente contro la Lazio con cui hanno conquistato la vetta della classifica, in concomitanza con la Roma. Dopo le sconfitte contro Juve e Napoli, gli uomini di Chivu non possono di certo fallire il terzo grande scontro diretto di questa prima parte di campionato, importante oltre che per il valore e per la classifica, anche per dare un segnale che l’Inter degli anni passati non è svanita ed è ancora in grado di competere per grandi traguardi. Dall’altra parte i rossoneri vengono dal pareggio amaro di Parma, che ha fatto infuriare e non poco Allegri, dato il doppio vantaggio iniziale, collezionando già il quarto pareggio da inizio stagione, e vogliono rimettersi in marcia nel derby per riscavalcare i cugini e magari rimettersi al comando della classifica. La sfida promette scintille e l’ansia cresce.

Il lunedì vede Torino-Como alle 18:30. I granata vengono dal buon pareggio a reti bianche nel derby contro la Juventus, dove gli uomini di Baroni sono andati più volte vicini al goal del vantaggio. Dopo 5 risultati utili consecutivi, il Torino vuole dimostrare di essere uscito definitivamente dalla crisi e cerca quello che sarebbe un vero e proprio colpaccio nella gara casalinga contro il Como, reduce anche esso da uno 0-0 contro il Cagliari, ma al momento ben più avanti in classifica.

Chiude la 12^ giornata Sassuolo-Pisa. Gli emiliani vengono dalla netta e sorprendente vittoria del Gewiss Stadium contro l’Atalanta e viaggiano ora a quota 16 punti, a ridosso della Conference League. Di fronte arriva però un Pisa che sembra iniziare a cogliere i frutti delle tante buone prestazioni fin qui messe in mostra, come dimostra l’ultimo successo fra le proprie mura contro la Cremonese, e va a caccia di nuovi punti anche al Mapei Stadium, in quello che si presenta come uno scontro diretto per la salvezza, ma con due squadre che offrono entrambe un calcio propositivo, per di più in uno scontro tra i due ex campioni del mondo, Fabio Grosso e Alberto Gilardino.