Il programma dell’8° giornata di Serie A, numeri e curiosità

La giornata comincia sabato alle 15 con Como-Parma e Genoa-Bologna. Fabregas conferma il 4-2-3-1 con Van Der Brempt e Iovine in ballottaggio. Nico Paz arriva dalla Nazionale ma dovrebbe essere comunque titolare. Stesso modulo anche per Pecchia con Hainaut che sfida Osorio in difesa per sostituire lo squalificato Coulibaly. Cancelleri o Mihaila in attacco. In Genoa-Bologna Gilardino vuole ritrovare 3 punti che mancano dal 24 agosto contro il Monza, mentre i felsinei non vincono in campionato dal 22 settembre sempre contro la squadra di Nesta: le 2 squadre, infatti, hanno vinto solo 1 volta in campionato, entrambe contro i lombardi. Per i padroni di casa ballottaggio Bani-Matturro e Zanoli-Sabelli. Ankeye o Ekhator completeranno il tandem con Pinamonti. Nella squadra ospite Lucumì e Posch favoriti su Casale ed Holm. Miranda insidia Lykogiannis, Aebischer leggermente più di Moro. Fabbian può partire dall’inizio questa giornata.

Alle 18 Milan-Udinese. Pavlovic verso una maglia dal 1’, a discapito di Tomori. Okafor, che finora ha trovato poco spazio, può essere preferito ad Abraham. Jimenez o Terracciano sostituiranno Theo, squalificato per 2 partite. In casa Udinese ballottaggio Tourè-Giannetti. Il duo Lucca-Thauvin è tornato dopo l’infortunio del francese. Alle 20:45 Juventus-Lazio. Tantissimi infortunati per Motta: Milik, Bremer, Nico, Koop e McKennie, con Conceição squalificato. Baroni farà a meno solo di Lazzari e, forse, di Guendouzi. Savona in pole su Danilo, mentre il dubbio Mbangula-Weah è vivo. Douglas Luiz può partire finalmente dall’inizio, ma dipenderà dalle condizioni di Fagioli che non è al meglio. Dall’altra parte c’è Marusic favorito su Patric per coprire il posto di Lazzari. Vecino sarà titolare se Guendouzi non ce la farà.

Domenica ad ora di pranzo c’è Empoli-Napoli, con i toscani sconfitti per la prima volta in campionato proprio dalla squadra di Baroni. Per D’Aversa dubbio sugli esterni tra Pezzella e Cacace, mentre Gyasi è fisso. Esposito-Colombo per impensierire Caprile. Anche questa giornata Politano favorito su Neres. Pronto Spinazzola dopo il problema in Nazionale di Olivera, così come Gilmour dopo la distrazione muscolare di Lobotka. Alle 15, invece, la sfida è Lecce-Fiorentina. L’unico ballottaggio è tra Rafia e Pierret per Gotti. Palladino valuta ancora Quarta, per ora è stato sempre preferito Comuzzo. Cataldi più di Richardson. Allo stesso orario c’è Venezia-Atalanta. Haps più avanti di Zampano. Per ‘Gasp’ c’è ancora Zappacosta con Bellanova dalla parte opposta, e De Ketelaere favorito su Samardzic. Alle 18 Cagliari-Torino. Gaetano spera in una maglia da titolare. Makombou sfida Marin col primo in vantaggio. Pedersen e Vlasic sfidano invece Sosa e Linetty per partire dall’inizio. A centrocampo la concorrenza è più folta, ci sono anche Gineitis e Tameze. La sera chiude il secondo big match della giornata: Roma-Inter. Ndicka ancora più di Hummels, con Koné e Cristante in mezzo. Dybala avanti con Pellegrini, e se Dovbyk non dovesse farcela c’è Shomurodov. Nella mente di Inzaghi c’è sempre il dubbio Pavard-Bisseck e Darmian-Dumfries, coi primi 2 avanti. Barella è tornato dall’infortunio e dovrebbe essere titolare al posto di Frattesi.

Lunedì sera si chiuderà con Verona-Monza. Zanetti in campo con Tengstedt davanti e Mosquera che insidia Suslov. Nesta vuole trovare la sua prima vittoria in A: per farlo fiducia a Djuric, Mota e Maldini dietro di lui.