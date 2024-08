Il programma della 1° giornata di Serie A, numeri e curiosità

Finalmente ci siamo: sabato 17 agosto ricomincia la nostra Serie A, dopo aver visto, nella scorsa stagione, l’Inter ottenere la sua seconda stella e vincere un campionato a senso unico, davanti a Milan, Juve, Atalanta e Bologna, che si trovano ora in Champions League. Finirono invece in Europa League Roma e Lazio, con la Fiorentina agli spareggi della Conference League. I campioni d’Italia del Napoli, non pervenuti, chiusero addirittura al 10° posto risultando i peggiori campioni in carica. I verdetti per la retrocessione videro scendere la Salernitana dopo un anno non all’altezza, concluso all’ultimo posto, insieme a Sassuolo e Frosinone. Le 3 neopromosse di quest’anno sono Parma, vecchia conoscenza del nostro campionato, insieme a Como e Venezia. Adesso, però, il passato non conta: una nuova stagione sta per iniziare, andiamo ad analizzare insieme la prima giornata di questa Serie A.

Inaugurano il campionato proprio l’Inter, che sfiderà il Genoa al Marassi alle 18:30. Storicamente è sempre difficile giocare a casa del Genoa, lo testimonia anche l’1-1 dell’anno passato tra le due squadre. Sarà l’esordio di Gollini nella porta ligure, mentre al polo opposto ci sarà Vitinha in attacco dopo la partenza di Retegui. L’Inter è uguale a quella dell’anno scorso, ma con innesti di qualità come Martinez proprio dal Genoa, che sarà la riserva di Sommer, poi Zielinski e Taremi, entrambi a parametro zero. L’altra partita inaugurale vede Parma e Fiorentina sfidarsi al Tardini, dopo che la squadra di casa è riuscita a risalire in Serie A la scorsa stagione. La Fiorentina dovrà stare attenta ad alcuni giocatori, tra cui Dennis Man su tutti. Un altro baby prodigio è Bernabé, ma è in ballottaggio con Cyprien, visto che lo spagnolo è appena tornato dalle Olimpiadi da vincente. La Viola, dal suo canto, dovrà aspettare ancora un po’ per vedere De Gea: favorito Terracciano in porta, fresco di rinnovo contrattuale. Dovrebbero giocare dal 1’ i nuovi Pongracic, Colpani e Kean. Amrabat, destinato a partire, potrebbe lo stesso essere schierato dall’inizio.

Alle 20:30 altre 2 partite: è il turno del Milan, che a San Siro trova il Torino dell’esordiente Vanoli. Calabria e Thiaw sono favoriti sui nuovi Emerson e Pavlovic, ma quest’ultimo ha più chance di partire titolare. Theo intoccabile, così come Reijnders e Loftus. Ballottaggi per Fonseca in attacco tra Pulisic, Chukwueze, Saelemakers; Leao è l’unico sicuro. In attacco Morata. Torino come la scorsa stagione, ma con Coco per Buongiorno e Adams al fianco di Zapata. Indisponibili sia Schuurs che Vlasic. Insieme a questa sfida c’è Empoli-Monza, ancora una sfida tra due nuovi allenatori: D’aversa per i padroni di casa e Nesta per gli ospiti. Empoli in attacco subito con Colombo, che cercherà di impensierire il nuovo acquisto Pizzignacco, anche se il Monza è alla ricerca di un portiere.

Domenica alle 18:30 Italiano debutta con il Bologna, che ospiterà l’Udinese. Al posto di Calafiori c’è Erlic, insieme a Castro al posto di Zirkzee. Il resto fa parte della passata stagione, stesso discorso per i friulani. Sempre alle 18:30 Verona-Napoli. Zanetti dovrà scegliere, su tutti, tra Lazovic o il nuovo acquisto Livramento. Mosquera o Tengstedt in attacco. Il Napoli di Conte con la difesa a 3, con Olivera o Mazzocchi a fare da braccetto insieme a Buongiorno e Rrahmani; esterni Di Lorenzo e Spinazzola, Raspadori in attacco. La sera c’è Cagliari-Roma, con i sardi che hanno trovato in Nicola, specializzato in salvezze, il successore di Ranieri. La Roma riparte da De Rossi, e i nuovi Dovbyk e Soulé. Attenzione a Dybala che potrebbe andare in Arabia. La Lazio invece è cambiata soprattutto in attacco: ci saranno Noslin, Tchaouna e Castellanos insieme a Zaccagni. Il Venezia presenta alcune vecchie conoscenze, come Joronen, ex Brescia, ma anche Zampano, al Pescara, o Gytkjaer al Monza.

Il lunedì alle 18:30 è il turno di Lecce-Atalanta. I pugliesi ripartono da certezze come Falcone, Baschirotto e Gallo in difesa, ma anche Krstovic e Dorgu, cercato da alcune squadre di Serie A. Anche l’Atalanta è quella dello scorso anno, eccezione fatta per Godfrey, arrivato dall’Everton. In dubbio Zaniolo, ballottaggio Pasalic-Retegui. Si finisce con Juve-Como, con i nuovi Di Gregorio, Thuram e Douglas Luiz da subito nella mischia. Fagioli in ballottaggio con Locatelli, attacco Yildiz-Vlahovic. Nel Como, indisponibile Varane per almeno un mese, infortunatosi in Coppa Italia. Fabregas con il dubbio della porta tra Reina ed Audero, ma anche tra il nuovo Mazzitelli o Baselli. Da Cunha e Strefezza ai lati di Cutrone e Belotti. Un’altra stagione di Serie A ci aspetta.