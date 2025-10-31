Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Serie A

Il programma della 10^ giornata di Serie A: numeri e curiosità

In vetta alla classifica si ripropone il duello Roma–Napoli, con le milanesi che provano a tenere il passo. La Juve ritrova la vittoria e aspetta Spalletti.

Ott 31, 20254 Lettura
La decima giornata di campionato si apre sabato 1° novembre alle 15:00 con Udinese-Atalanta. I friulani sono reduci dalla sconfitta contro la Juventus all’Allianz Stadium, dove hanno tenuto testa ai bianconeri, inchiodandoli sul pareggio per oltre 60 minuti, per poi cedere al goal di Gatti e alla rete di Yildiz nel recupero. Dall’altra parte l’Atalanta ha registrato il settimo pareggio da inizio campionato dopo l’1-1 contro il Milan e prosegue nella ricerca di quella vittoria che possa dare slancio e tornare nelle zone alte della classifica. La sfida vede due squadre che sono entrambe alla ricerca della loro dimensione per capire anche le proprie ambizioni.

Alle 18:00 Como-Napoli. Gli uomini di Conte sembrano essersi lasciati alle spalle il periodo difficile grazie alle vittorie contro Inter e Lecce, sebbene la seconda sia arrivata di misura e al termine di una gara che si è rivelata più complessa del previsto. Per mantenere la testa della classifica, al momento in condivisione con la Roma, occorre superare l’ostacolo Como al Sinigaglia. Gli uomini di Fabregas vengono dalla vittoria netta contro il Verona nel turno infrasettimanale e vogliono la seconda vittoria consecutiva per dare continuità ai risultati e, in particolare, il secondo successo in campionato contro una big, dopo la vittoria contro la Juventus, il che potrebbe anche cambiare le prospettive della stagione dei lariani. Ciò che si prospetta è un match di alto livello e con tanta intensità.

Il sabato si chiude con Cremonese-Juventus alle 20:45. I grigiorossi sono reduci da una vittoria importante nello scontro diretto per la salvezza contro il Genoa e occupano così l’ottavo posto in solitaria, per un campionato che al momento si sta rivelando una gran bella favola per la squadra lombarda. Allo stadio Zini si presenta una Juventus reduce da una settimana di fermento, per via dell’esonero di Tudor, arrivato dopo la sconfitta con la Lazio e l’annuncio di Spalletti come nuovo allenatore, che esordirà sulla panchina bianconera proprio contro la Cremonese. Nel mezzo, la vittoria casalinga contro l’Udinese che ha interrotto un lungo digiuno di successi.

Venendo alla domenica, alle 12:30 è in programma Verona-Inter. I veneti nel turno infrasettimanale si sono arresi alla superiorità del Como, incassando così il terzo ko nelle ultime cinque gare, trovandosi a solo cinque punti in classifica, leggermente al di sopra della zona retrocessione. Al Bentegodi si presenta un’Inter che con il 3-0 rifilato alla Fiorentina ha dimostrato di aver digerito la sconfitta del Maradona, offrendo una prestazione solida, condita da tante occasioni da goal, molte delle quali neutralizzate da un super De Gea. Per gli uomini di Chivu incombe l’obbligo della vittoria nella sfida contro il Verona per provare a tenere il passo delle concorrenti.

Alle 15:00 Fiorentina-Lecce. Sembra essere un vero proprio tunnel senza via d’uscita l’inizio di campionato della Viola, ancora a secco di vittorie, reduce per di più dal pesante 3-0 di San Siro, con soli 4 punti e un penultimo posto in classifica. Per Stefano Pioli, la cui permanenza è ora a forte rischio, la possibilità di centrare il primo successo in Serie A nella sfida casalinga contro il Lecce, reduce dalla sconfitta di misura contro il Napoli, con più di un rimpianto per il calcio di rigore fallito. In contemporanea Torino-Pisa. I granata sono reduci dal pareggio a reti bianche sul campo del Bologna, aggiungendo così un altro risultato utile a risalire gradualmente la china dopo un avvio da horror. Per continuare nel percorso di guarigione servono i tre punti contro un Pisa che fino ad ora si è sempre dimostrato ostico e di grande personalità.

Alle 18:00 il Derby dell’Emilia tra Parma e Bologna. I gialloblù vengono dalla sconfitta di misura e a testa alta contro la Roma e cercano il successo, che manca da cinque partite, nel derby contro il Bologna, il che significherebbe molto per il morale, oltre che un grande balzo in classifica. Al Tardini si presenta un Bologna che sembra procedere ancora a fasi alterne, con scarsa continuità di risultati, come dimostrato dall’ultimo pareggio interno contro il Torino.

La domenica si chiude con Milan-Roma, match di giornata e scontro d’alta classifica. I rossoneri sono reduci dai due pareggi contro Pisa e Atalanta, ma a Milanello non sembra esserci allarmismo, consapevoli dell’ottimo percorso svolto fino ad ora e delle pesanti assenze che in questo momento colpiscono l’organico di Max Allegri, su tutti quella di Pulisic. Per rimettersi in marcia c’è la grande occasione dello scontro diretto contro la Roma di Gasperini, in testa alla classifica in compagnia del Napoli e reduce dalla vittoria contro il Parma, dove i giallorossi hanno anche messo in mostra qualche progresso nel gioco. Se per il Milan la vittoria serve a non ridimensionare le proprie ambizioni, per la Roma c’è la voglia di aggiudicarsi il primo scontro diretto dopo quello perso contro l’Inter e conquistarsi il diritto di sognare in grande.

La giornata si chiude con due sfide in programma il lunedì: Sassuolo-Genoa e Lazio-Cagliari. Nel primo caso uno scontro diretto per la salvezza, ma che vede due squadre vivere due momenti ben diversi. I neroverdi sembrano aver iniziato a prendere le misure con la Serie A, come dimostra l’ultimo successo a Cagliari e si godono i 13 punti in classifica, che consentono una cauta tranquillità. Serenità che di certo non regna in casa Genoa, dopo la sconfitta in casa contro la Cremonese, la quinta nelle ultime quattro gare e un ultimo posto in classifica che non lascia ben sperare. Chiude il programma della decima giornata Lazio-Cagliari alle 20:45. Per i biancocelesti si tratta di una di quelle tante sfide da non poter fallire per provare a dare un senso a una stagione che rischia di essere davvero anonima, senza le coppe e con il serio rischio di non disputarle neanche nella prossima stagione, vista la classifica al momento. Di fronte un Cagliari in un momento non particolarmente roseo come dimostrano le ultime cinque sortite, con due pareggi e tre sconfitte, di cui l’ultima contro il Sassuolo. La gara si preannuncia equilibrata e meno scontata del previsto.

