Il programma della 11° giornata di Serie A, numeri e curiosità

Giornata numero 11 in Serie A. Si parte questa sera con la Lazio impegnata a Bologna, che ha la chance per tornare in zona Champions dopo un avvio di stagione intermittente: la squadra di Sarri, che ha vinto quattro delle ultime cinque partite, sembra però aver trovato il ritmo giusto.

Ad aprire il sabato di campionato sarà il derby dell’Arechi tra Salernitana e Napoli con Inzaghi, che in settimana, ha trovato la prima vittoria da allenatore granata. Sfida tutta nerazzurra delle 18 tra Atalanta e Inter: la capolista, prima dell’impegno di Champions in casa del Salisburgo, a Bergamo prova a rafforzare il suo primato in campionato. In serata in campo l’altra milanese, che martedì in Champions ospiterà il Psg, attende l’Udinese a San Siro.

Il lunch match della domenica vede il Monza fare visita al Verona in crisi di risultati, non vince da ben 8 turni, ma negli ultimi 9 precedenti contro l’Hellas, i brianzoli hanno vinto solo una volta. Alle 15 il Cagliari, dopo aver centrato la prima vittoria in campionato, ospita il Genoa di Gilardino, alle 18 la Roma di José Mourinho proverà a recuperare il ritardo in classifica ospitando il Lecce di D’Aversa.

In serata Fiorentina-Juventus, mai una partita banale, e lo è ancora meno quest’anno visto che i viola – al netto delle ultime due sconfitte consecutive contro Empoli e Lazio – sono in piena zona Champions e la Juventus libera dagli impegni nelle coppe europee è la prima inseguitrice dell’Inter. Lunedì il primo posticipo mette di fronte Frosinone ed Empoli, chiude il turno il match tra Torino e Sassuolo, con i neroverdi che hanno pareggiato 8 delle 20 partite totali disputate in Serie A contro i granata

Il programma completo della 11° giornata di Serie A

04.11. 15:00 Salernitana-Napoli

04.11. 18:00 Atalanta-Inter

04.11. 20:45 Milan-Udinese

05.11. 12:30 Verona-Monza

05.11. 15:00 Cagliari-Genoa

05.11. 18:00 Roma-Lecce

05.11. 20:45 Fiorentina-Juventus

06.11. 18:30 Frosinone-Empoli

06.11. 20:45 Torino-Sassuolo