Il programma della 12° giornata di Serie A, numeri e curiosità

Dopo l’11° di Serie A, il Napoli mantiene il primato anche dopo lo brutto 0-3 contro l’Atalanta: Inter a -1 (domenica ci sarà Inter-Napoli), con Atalanta, Fiorentina e Lazio a -3 dai partenopei. La Juve 6° a -4. Milan a 17 con una partita in meno mentre la Roma continua ad essere in difficoltà dopo la sconfitta contro il Verona, che ne aveva perse 6 nelle ultime 7 prima di affrontare la squadra di Juric. Il Genoa non è più tra le ultime 3 dopo la vittoria di Parma, adesso ci sono Lecce, Venezia e Monza tutte ad 8.

Il primo anticipo sarà addirittura oggi: alle 20:45 c’è Genoa-Como. Per inanellare una striscia positiva, Gilardino ripropone il 3-5-2 con Zanoli più di Sabelli, mentre Ekhator rimane favorito sul nuovo arrivato Balotelli, che deve comunque entrare in condizione. Como in un brutto momento, sono arrivate 3 sconfitte di fila. Ancora ai box Sergi Roberto, Mazzitelli e Perrone, mentre Van der Brempt è in via di guarigione. Venerdì allo stesso orario ci sarà Lecce-Empoli. Nel Lecce cambia poco, solito ballottaggio in attacco tra Pierotti e Rebic. Pellegri ha deciso la partita contro il Como, può essere riproposto da D’Aversa.

Sabato alle 15 altro scontro diretto tra due neopromosse, cioè Venezia-Parma. Altare favorito leggermente su Sverko per Di Francesco, stesso discorso per Zampano ma su Candela. Oristanio o Yeboah, il primo favorito per supportare bomber Pohjanpalo. Gli ospiti, invece, non vincono dal 24 agosto contro il Milan: prima ed unica vittoria in questo campionato che aveva lasciato presagire ad una Serie A diversa da un semplice obiettivo di salvezza, ma poi non si è avuta continuità. Pecchia deve ritrovare la vittoria anche senza Bernabè, che rientrerà solo l’anno nuovo dopo la lesione alla gamba. Keita-Estevez quindi in mezzo al campo, solito 50-50 tra Mihaila e Cancellieri ma la spunta (quasi) sempre il rumeno. Alle 18 Cagliari-Milan. Nicola ha perso con la Lazio solo per mano di un rigore, vorrà replicare la prestazione anche contro il Milan. Fonseca, invece, arriva da un sorprendente 1-3 al Bernabeu contro il Real Madrid, i rossoneri in stagione si sono mostrati altalenanti finora ma è l’occasione perfetta per la svolta. 1 tra Gaetano e Viola in mezzo, Piccoli favorito su Lapadula. Nel Milan Calabria insidia Royal, ma occhio a Terracciano. Leao determinante contro il Real, può ritrovare la titolarità. Pulisic dietro Morata con Chukwueze affianco. Alle 20:45 torna il derby Juventus-Torino. Savona in forma può fare l’esordio al suo 1° derby, Conceicao più di Weah. Per Vanoli c’è il giovane Nije al posto di Adams, emergenza attacco per i granata. Ilic favorito per una maglia a centrocampo insieme a Vlasic e Ricci, l’unico imprescindibile.

La domenica, alle 12:30, comincerà con Atalanta-Udinese. Bergamaschi in forma e miglior attacco della Serie A: sono addirittura 29 i gol siglati in sole 11 partite. Per alimentare il sogno Scudetto Gasp si affida al trio Lookman, CDK e Retegui, ma occhio a sorprese stile Napoli, dove il tecnico ha lasciato il capocannoniere del campionato fuori per non lasciare punti di riferimento alla difesa partenopea, specialmente a Buongiorno. Per Runjaic c’è Thauvin, completerà il tandem Davis o Lucca che è rimasto fuori nella sconfitta interna con la Juve. Alle 15 gioca una delle squadre più in forma del nostro campionato, reduce da 5 vittorie di fila in A, 6 in tutte le competizioni, contornate da 22 gol fatti e 9 subiti: la Fiorentina di Palladino sfida il Verona di Zanetti. Kean, condizioni fisiche permettendo, partirà sicuramente titolare. L’attaccante ex Juve è in stato di grazia: media di 1 gol ogni 2 partite finora. In casa Verona Tchatchoua pronto a tornare dal 1’ dopo la squalifica insieme a Belahyane. Tengstedt in gol la scorsa favorito su Mosquera per impensierire i viola (De Gea permettendo). Sempre alle 15, la Roma di Juric sfida il Bologna per mantenere la panchina giallorossa, in bilico dopo la sconfitta di Verona: Ndicka in difesa (salvo febbre che lo ha tenuto fuori in EL), Le Fee e Kone ancora favoriti in mezzo. Pellegrini in pole su Baldanzi. Bologna che torna dopo il turno di Champions, solo 1 punto in 4 partite. Bisogna dosare le energie, ragion per la quale possono esserci Ravaglia in porta e De Silvestri in difesa, rispettivamente per Skorupski e Posch. Tuttavia, dipenderà dagli allenamenti di rifinitura fino a domenica. Miranda e Moro ci sono, il ballottaggio Castro-Dallinga è 50-50 ora, può essere il momento giusto per lanciare il secondo. Alle 18 sarà il turno di Monza-Lazio. Dopo Atalanta e Milan, un’altra sfida in salita per gli uomini di Nesta. Smaltito il problema fisico che lo aveva tenuto fuori contro il Milan, torna Capitan Pessina. Maldini più di Caprari. Per Baroni tornano Tavares e Zaccagni dall’inizio. Domenica alle 20:45 si chiude l’ultima giornata prima della sosta con la sfida al vertice tra Inter e Napoli. Inzaghi si affida a Pavard in difesa favorito su Bisseck, sugli esterni invece sarà la classica sfida Dumfries-Darmian. Conte vuole una scossa, dopo la brutta sconfitta per mano di Lookman e compagni perderne un’altra non è contemplato: da monitorare Lobotka che sta facendo di tutto per esserci, altrimenti ancora Gilmour a centrocampo. Olivera c’è, Politano anche.