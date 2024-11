Il programma della 13° giornata di Serie A, numeri e curiosità

Dopo la sosta nazionali, ritorna la Serie A. Il Napoli guida la classifica, +1 da Atalanta e Fiorentina insieme Inter e Lazio. A -2 la Juve. Ultime 3 posizioni con Venezia, Monza e Lecce. I salentini hanno cambiato in panchina, c’è Giampaolo e non Gotti. Si comincerà sabato alle 15 con Verona-Inter. Zanetti per uno sgambetto ad Inzaghi, quest’ultimo per una temporanea testa della classifica e mettere pressione al Napoli. C’è Magnani favorito su Daniliuc, Suslov su Livramento e Tengstedt su Mosquera. Solito 50-50 negli ospiti tra Bisseck-Pavard e Darmian-Dumfries. Asllani o Zielinski in mezzo per sostituire Calhanoglu e Taremi si gioca una maglia in attacco con Lautaro. Alle 18 big match tra Milan e Juve. Gabbia scalpita, è tornato e può spuntarla su Thiaw. Ballottaggio a centrocampo tra Musah e Loftus, oltre che Chukwueze. Torna Leao. Per Motta Nico e Douglas ancora ai box, probabile Weah davanti per sostituire Vlahovic che non verrà rischiato. Inoltre l’americano è in forma con 8 partite e 4 gol. La sera Parma-Atalanta. Keita favorito su Estevez, Cancelleri o Almqvist in attacco. Bonny in pole su Benedyczak. Per Gasperini solito dubbio sulla trequarti tra CDK e Samardzic, ma occhio a Brescianini che ormai è totalmente ripreso.

Sarà il turno di Genoa-Cagliari domenica alle 12:30. Gilardino esonerato, la prima del nuovo allenatore Vieira è contro Nicola. Scontro salvezza importante, entrambe le compagini sono a quota 10 in classifica. Probabile 3-5-2 per i padroni di casa, Vogliacco e Thorsby sono favoriti su Bani e Miretti. Tra Ekhator e Balotelli può spuntarla ancora il primo, intanto Super Mario non andava per nulla d’accordo con Vieira ai tempi del Nizza, ma magari le cose cambieranno. Per Nicola Makombou o Marin a fare da filtro, Viola più di Gaetano. Alle 15 Como-Fiorentina e Torino-Monza. La sfida tra Audero e Reina è viva, così come quella tra Goldaniga e Iovine per sostituire Sergi Roberto ancora ai box. Per Palladino dubbio Mandragora-Cataldi e Sottil-Bove. Vanoli, invece, deve assolutamente vincere contro Nesta dopo 3 sconfitte di fila, ma è lo stesso discorso per i monzesi. Adams sarà da valutare fino alla rifinitura, stessa cosa per Ricci. Sfida sugli esterni tra Pedersen e Sosa. Nel Monza si giocano una maglia Carboni e Bianco, Pereira invece con Birindelli.

Alle 18 altro big match tra Napoli e Roma. Conte per mantenere la vetta, Ranieri per prendersi l’Europa dopo una stagione finora disastrosa dei giallorossi. McTominay dovrebbe esserci, in ogni caso nulla di grave con la Scozia. Politano c’è. Elsha in forma, può partire titolare. Pellegrini e Pisilli si sfidano davanti, anche Dybala e Soulé. Per il primo sarà più un discorso fisico da analizzare. La sera spazio a Lazio-Bologna. Tavares fuori per infortunio (15 giorni), ci sono Lazzari e Marusic. Dia invece è ok. Per Italiano c’è Posch od Holm (o De Silvestri) mentre Lucumì è favorito su Casale. Sfida Pobega-Moro, Odgaard probabilmente dal 1’. Karlsson ha trovato il primo gol in Italia, può trovare la titolarità. Castro più di Dallinga.

Lunedì ore 18:30 Empoli-Udinese. A centrocampo D’Aversa deciderà tra Haas e Anjorin, oltre che tra Pellegri in grande spolvero ed Esposito, recuperato. Nei friulani Kabasele più di Giannetti, Payero più di Zarraga. Thauvin c’è, affianco all’ex Marsiglia Davis o Lucca. Alle 20:45 chiude Venezia-Lecce. Pohjanpalo ed Oristanio per guadagnare 3 punti fondamentali ottima salvezza, Giampaolo si affida a Pierotti e Krstovic. Rebic può ritornare dall’inizio complice anche il grave infortunio di Banda.