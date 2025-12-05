Il programma della 14ª giornata di Serie A: numeri e curiosità

La 14^ giornata di serie A si lascia alle spalle un turno a dir poco scoppiettante a livello di match giocati e non senza polemiche, a cui sono seguite anche le prime partite degli ottavi di finale di Coppa Italia. La giornata si apre con Sassuolo-Fiorentina in programma sabato 6 dicembre alle ore 15:00. Gli uomini di Fabio Grosso sono reduci dal ko rimediato a Como, ma forti di una buona situazione di classifica, guardano con fiducia alla sfida contro la Fiorentina, reduce invece dalla sconfitta contro l’Atalanta e in una situazione a dir poco critica, con soli 6 punti, in penultima posizione e ancora a secco di successi. Tra chi vuole continuare a sorprendere e chi ha sete di punti, la sfida si presenta interessante.

Alle 18:00 Inter-Como. Dopo una settimana difficile, con le due sconfitte contro Milan e Atletico Madrid, i nerazzurri si sono rimessi in marcia grazie alla vittoria sul campo del Pisa, arrivata al termine di una prestazione non brillante, ma dove è tornato al goal il capitano, Lautaro Martinez, che ha deciso il match con una doppietta. Dopo tre giorni è arrivato il successo rotondo in Coppa Italia contro il Venezia, condita da 5 reti da cineteca e che ha permesso agli uomini di Chivu di strappare il pass per i quarti. Ora l’impegno, certamente piò ostico, contro il Como di Fabregas, vicino alla panchina dell’Inter la scorsa estate, reduce dalla vittoria contro il Sassuolo e a soli tre punti dall’Inter, alla ricerca del colpaccio a San Siro per continuare a sognare in grande.

Alle 20:45 Verona-Atalanta. I veneti occupano la coda della classifica a pari merito con la Fiorentina e sono reduci da un’altra sconfitta, per di più in uno scontro diretto contro il Genoa e sono chiamati a fare punti in un impegno a dir poco complicato, contro l’Atalanta. La Dea, dopo il successo in Champions League, ha ottenuto la prima vittoria in campionato sotto la guida di Palladino, grazie al 2-0 interno contro la Fiorentina e cerca il secondo successo di fila per provare a risalire la china e tornare in quelle acque in cui ha navigato negli ultimi anni.

La domenica si apre con Cremonese-Lecce alle 12:30. I lombardi sono reduci dal colpaccio a sorpresa al Dallara contro il Bologna, interrompendo così un periodo di flessione. Per coltivare l’obiettivo di una salvezza tranquilla, come al momento dimostra la classifica, c’è da superare l’ostacolo Lecce, con soli 4 punti in meno e reduce dal successo casalingo contro il Torino.

Alle 15:00 Cagliari-Roma. I sardi sono reduci dalla sconfitta a testa alta incassata contro la Juventus all’Allianz Stadium, con una breve illusione visto il vantaggio siglato da Sebastiano Esposito, poi raggiunto dopo un minuto dalla rete di Yildiz. Dopo una settimana, un altro impegno sulla carta non abbordabile, contro la Roma di Gasperini. I giallorossi sono reduci dalla sconfitta casalinga nello scontro diretto contro il Napoli, a seguito di una prestazione non all’altezza, ma con tante recriminazioni per la condotta arbitrale. Nella gara contro il Cagliari l’occasione di tornare subito al successo per rimanere aggrappati alla vetta della classifica, che dista solo un punto.

Alle 18:00 all’Olimpico è in programma Lazio-Bologna. I biancocelesti sono reduci dalla bruciante sconfitta del Meazza contro il Milan, che ha destato non poche polemiche per il rigore prima concesso e poi revocato alla squadra di Sarri in pieno recupero. Facendo leva su una prestazione discreta e di personalità, la Lazio cerca il riscatto nel match, a dir poco affascinante, contro il Bologna di Italiano, che viene anch’esso da un ko, decisamente più sorprendente, in casa contro la Cremonese, mancando l’occasione dell’aggancio alla vetta. La gara vede sfidarsi due allenatori dal calcio propositivo e costruttivo.

Alle 20:45 il big match della giornata: Napoli-Juventus. Gli azzurri sono reduci da due vittorie dal peso molto diverso, anche per il valore dell’avversario, rispettivamente contro la Roma in campionato e contro il Cagliari in Coppa Italia ai calci di rigore, ma entrambe con due prestazioni non belle e volte all’essenziale. Servirà sicuramente più brillantezza per mantenere la vetta e superare la Juventus del grande ex Luciano Spalletti, reduce dalle vittorie contro Cagliari e Udinese, rispettivamente in campionato e coppa e che, con i primi segnali di ripresa, cerca l’impresa per rilanciarsi in classifica e dare una svolta alla stagione. Al Maradona va in scena una sfida che conta non solo per la classifica, ma per una rivalità storica e per due tecnici che incontrano il loro dolce passato.

Il lunedì si apre con Pisa-Parma, all’insolito orario delle 15:00. Gli uomini di Gilardino cercano il riscatto dopo la sconfitta, anche un po’immeritata, contro l’Inter, dopo una prestazione più che soddisfacente, con il rimpianto di non aver sfruttato le occasioni create nella prima frazione di gioco. Nello scontro diretto contro il Parma, reduce dal ko casalingo contro l’Udinese, gli uomini di Gilardino cercano il balzo in avanti in classifica, dato che in caso di vittoria scavalcherebbero proprio gli emiliani, uscendo così dal terzultimo posto.

Alle 18:00 Udinese-Genoa. Grazie al successo sul campo del Parma, i friulani hanno interrotto una mini serie di 2 sconfitte consecutive, 3 nelle precedenti 4 sortite e cercano continuità nella non facile gara contro un Genoa che, grazie alla vittoria per 2-1 contro il Verona, ha portato a casa il quarto risultato utile consecutivo, mostrandosi rigenerato dalla cura di Daniele De Rossi.

Il Monday Night è Torino-Milan. I granata sono reduci dal ko esterno contro il Lecce, il secondo consecutivo contando quello contro il Como, dopo un periodo di alcuni risultati utili consecutivi, e ora si ritrovano poco al di sopra della zona retrocessione. Gli uomini di Baroni sono così chiamati a tirare fuori una prestazione fuori dall’ordinario per far fronte a un Milan in piena fiducia, reduce dall’1-0 contro la Lazio, il secondo consecutivo dopo quello nel derby, assimilando sempre di più il concetto del corto muso e mantenendo la testa della classifica insieme al Napoli. Per dare seguito a un momento d’oro, i rossoneri sono chiamati alla vittoria all’Olimpico di Torino, in una giornata che da calendario li vedrebbe anche favoriti, ma il Toro quest’anno ha già dato prova di sapere sorprendere contro le grandi. Roma e Napoli insegnano.