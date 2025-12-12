Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Serie A

Il programma della 15ª giornata di Serie A: numeri e curiosità

Mentre si avvicina la pausa natalizia, nell’alta classifica si accende la lotta per il titolo di campione d’inverno, ma questa giornata offre match interessanti anche in chiave salvezza.

Dic 12, 2025
MILAN, ITALY - DECEMBER 09: Cristian Chivu, Head Coach of FC Internazionale Milano, looks on prior to the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 match between FC Internazionale Milano and Liverpool FC at Stadio San Siro on December 09, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA via Getty Images)

La 15^ giornata di Serie A si apre con un importante match per la salvezza: Lecce-Pisa. Entrambe le squadre sono reduci da un ko, a Cremona per 2-0 nel caso del Lecce e 0-1 in casa contro il Parma per la squadra di Gilardino. I salentini occupano il quart’ultimo posto e sono esattamente 3 punti avanti ai toscani, il che fa presagire una gara tesa, giocata con il coltello fra i denti e che nella conta dei punti a fine stagione può fare la differenza.

Venendo al sabato, alle 15:00 è in programma Torino-Cremonese. Gli uomini di Baroni vengono dalla bruciante sconfitta casalinga contro il Milan nel Monday night del turno precedente, dopo un ottimo primo tempo e un doppio vantaggio mal gestito, poi ribaltato dalla forza e dal carattere del Milan nella ripresa. Dopo 3 ko consecutivi, ora i granata sono chiamati a una reazione d’orgoglio nella sfida a dir poco complicata contro la rivelazione di questa stagione, la Cremonese, reduce dalla vittoria contro il Lecce. Nel caso di un’ulteriore sconfitta, per il Toro la situazione diventerebbe ancora più preoccupante e la panchina di baroni tornerebbe a traballare come a inizio stagione.

Alle 18:00 Parma-Lazio. Gli emiliani vengono dal pesante successo di misura sul campo del Pisa e sono balzati così a 14 punti. Per dare continuità e mettere un po’ di margine rispetto alla zona retrocessione, occorre una prestazione di livello contro la Lazio, reduce a sua volta dal pareggio casalingo contro il Bologna.

Il sabato si chiude con Atalanta-Cagliari alle 20:45. Le due squadre sono reduci da un weekend di campionato con l’umore esattamente all’opposto. Gli uomini di Palladino devono cancellare la brutta sconfitta di Verona e rimettersi in marcia anche in Serie A, a dispetto di un percorso in Champions League più che soddisfacente. Per farlo occorre avere la meglio sul Cagliari, reduce dall’esaltante successo casalingo contro la Roma, arrivato grazie alla rete decisiva di Gaetano a 8 minuti dalla fine.

La domenica si apre con Milan-Sassuolo alle 12:30, una sfida che evoca sia giornate tristi che dolci ricordi in casa rossonera, uno su tutti, l’ultimo scudetto vinto a Reggio Emilia. Gli uomini di Allegri, soli in testa alla classifica, vengono dalla vittoria a due facce contro il Torino, dove, dopo una prima frazione opaca con due goal subiti, hanno risposto con una ripresa di carattere, completando una rimonta e portando a casa i 3 punti, con Christian Pulisic vero trascinatore della squadra. Al Meazza arriva un Sassuolo in fiducia dopo la vittoria per 3-1 contro la Fiorentina e protagonista comunque fin qui di un buon campionato, premiato anche da una classifica che lo vede all’ottavo posto, a soli 3 punti dalla Juventus.

Alle 15:00 Udinese-Napoli. I campioni d’Italia in carica vengono da una settimana movimentata, con la vittoria contro la Juventus nel posticipo della scorsa giornata, dopo un secondo tempo molto sofferto, a cui è però seguito il ko in Coppa contro il Benfica. Per porre fine a questi alti e bassi e tenere il passo del Milan, gli uomini di Conte devono uscire con i 3 punti da una trasferta a Udine, quanto mai ostica, con i friulani vengono da 3 sconfitte nelle ultime 3 partite, di cui l’ultima in casa contro il Genoa e cercano il riscatto proprio contro una big.

In contemporanea Fiorentina-Verona. I viola sono reduci dall’ottava sconfitta di questo campionato, il 3-1 in casa del Sassuolo, maturato dopo il vantaggio iniziale su un calcio di rigore trasformato da Mandragora. Dopo un ennesimo ko segno ormai di una situazione disperata dove non si riesce a vedere la luce infondo al tunnel, l’ultima chiamata per gli uomini di Vanoli è la sfida da dentro o fuori contro il Verona, ora penultimo e 3 punti avanti ai gigliati grazie al successo contro l’Atalanta. Per la Viola siamo ormai all’ultima chance.

Alle 18:00 Genoa-Inter. Il Grifone è totalmente guarito grazie alla cura De Rossi, come dimostra per l’appunto la vittoria alla Blue Energy Arena di Udine, e si presenta alla sfida contro l’Inter in ottimo stato, a livello fisico e soprattutto mentale. Dall’altra parte gli uomini di Chivu arrivano sulla scia del rotondo 4-0 rifilato al Como, al termine forse della migliore prestazione offerta fin qui, ma anche del ko scottante in Champions League contro il Liverpool, maturato nel finale con un calcio di rigore molto contestato. Per rimanere attaccata al treno dello scudetto l’Inter deve lasciarsi alle spalle la rabbia ed espugnare il Marassi.

Il posticipo della domenica è Bologna – Juventus. Gli uomini di Vincenzo Italiano vogliono tornare al successo dopo il passo falso in casa contro la Cremonese e il pareggio esterno all’Olimpico contro la Lazio, e per fare ciò serve avere la meglio su una Juventus reduce da una settimana, l’ennesima, abbastanza altalenante, tra la sconfitta del Maradona contro il Napoli, con qualche mugugno per alcune scelte di Spalletti a partita in corso, e il successo interno contro il Pafos in Europa, seppur con una prestazione non esaltante. Al Dallara ci si appresta a vivere un interessante scontro diretto per la prossima Champions League.

Chiude la 15^ giornata di Serie A Roma-Como, lunedì alle 20:45. I giallorossi devono lasciarsi alle spalle la battuta d’arresto a Cagliari, su cui ha certamente pesato l’inferiorità numerica per l’espulsione di Celik al 52’, registrando così il secondo ko consecutivo dopo quello contro il Napoli. Per non perdere terreno dalle prime classificate e rimanere nella lotta scudetto, agli uomini di Gasperini spetta il compito arduo di superare un Como ferito dal brutto ko di San Siro, dove forse per la prima volta in due anni gli uomini di Fabregas non hanno mostrato il loro bel gioco.

