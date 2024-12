Il programma della 16° giornata di Serie A, numeri e curiosità

Dopo la 15° giornata di Serie A, il Napoli ha perso la testa della classifica per mano della Lazio. Baroni ha vinto entrambi le sfide contro Conte, 3-1 in Coppa e 0-1 a Napoli in campionato. Adesso ecco l’Atalanta a 34 punti, il sogno Scudetto è sempre più vivo. Il Napoli è ora secondo a -2 punti, poi Inter insieme a Fiorentina e Lazio a 31. Le stesse Inter e Fiorentina hanno una partita in meno, proprio tra di loro. Seguono Juve e Milan a 27 e 22 (anche i rossoneri hanno una partita in meno contro il Bologna, che ha gli stessi punti dei rossoneri). In zona retrocessione Verona, Monza e Venezia.

Si inizia stasera con Empoli-Torino; dopo l’1-4 al Verona, l’Empoli conserva la 10° posizione davanti Roma e Torino a -3. Cacace più di Grassi, che torna dalla panchina. Fazzini ancora out. Il torino non vince dal 25 ottobre, bisogna riscattare la stagione. C’è Sosa come anticipato da Vanoli, sull’altra fascia si sfidano Lazaro e Pedersen. Vlasic non ha giocato a Marassi, può partire dal 1’.

Sabato alle 15 scende in campo il Cagliari contro l’Atalanta capolista. Nicola si affida a Marin con Makombou in mezzo al campo, Luvumbo scalpita. Zortea da valutare fisicamente, è in dubbio. Per Gasperini Hien fisso, mentre Djimsiti e Kossonou insieme a Kolasinac sono in 3 per 2 posti. CDK in formissima è in pole su Samardzic e Retegui su Pasalic, ma occhio alle classiche sorpresine last minute del Gasp. Alle 18 Udinese-Napoli. Okoye infortunato almeno 3 mesi, spazio a Sava in porta. Dubbio in difesa tra Kristensen e Touré, così come Zemura-Kamara sugli esterni. Zarraga fuori per infortunio e 2024 terminato, c’è Karlstrom. Lucca davanti, a segno nella vittoria di Monza. Nota positiva è il ritorno di Sanchez, potrebbe rivedersi almeno nei convocati contro il Napoli. Per sostituire Kvara c’è Neres favorito su Ngonge e Raspadori. La sera alle 20:45 sarà il turno di Juve-Venezia. La Juve non vince in campionato dal derby di Torino del 9 novembre, più di un mese. 1-1 col Lecce, ora la partita è simile. Perin e Rouhi insidiano Di Gregorio e Danilo. In mezzo al campo Thuram o Fagioli con Locatelli. Intanto, sono tornati Nico e anche Cambiaso. Il difensore potrebbe già partire titolare contro il Venezia ma deciderà Motta, mentre per l’attaccante ex Fiorentina servirà più tempo, è fuori da 2 mesi. Ok a Savona e Douglas Luiz è tornato già col City. Per DiFra Doumbia e Candela leggermente favoriti su Ellertsson ed Andersen.

Domenica alle 12:30 importante sfida salvezza tra Lecce e Monza. Giampaolo con Krstovic, Rebic (o Morente) e Rafia per i 3 punti. Per Nesta Bianco più di Sensi, 50-50 tra Mota e Caprari. Pessina sempre ai box. Alle 15 derby dell’Appenino Bologna-Fiorentina. Holm in pole su De Silvestri per sostituire Posch, Pobega può trovare ancora la titolarità dopo il gol alla Juve la scorsa. Ferguson è tornato, se la gioca con Odgaard. Palladino vuole ancora vincere: sono ben 8 vittorie di fila in A e il 7-0 in Conference contro il Lask testimonia il momento di grazia dei Viola da ottobre. Meglio c’è solo l’Atalanta, che ne ha vinte 9. Colpani più di Ikone, Beltran dietro Kean e c’è Sottil. Occhio a Gudmundsson al posto dell’argentino. Alla stessa ora altra sfida salvezza molto importante tra Parma e Verona. Keita e Cancelleri leggermente più avanti rispetto Estevez ed Hernani. Zanetti alla fine è rimasto alla guida dal Verona, i potenziali sostituti del tecnico italiano non erano all’altezza. Inoltre si è scelto di aspettare anche dato l’imminente cambio di proprietà. Soliti dubbi davanti tra Livramento e Kastanos, oltre che Suslov leggermente favorito su Harroui.

Alle 18 spazio a Como-Roma. Fabregas ha mancato la vittoria anche al Penzo ed è a digiuno dal 29 settembre, Ranieri invece ha portato i giallorossi a 3 punti che mancavano dal 31 ottobre. Sergi Roberto può tornare almeno in panchina, Perrone e Moreno ancora out. Paz, Da Cunha e l’ex di turno Belotti (o Cutrone) per impensierire Svilar. Sala e Fadera sono da valutare dopo l’ultima giornata di campionato. Negli ospiti Hummels più di Hermoso, Saelemakers più di Abdulhamid. El Shaarawy in ballottaggio con Pellegrini. Pisilli può essere arretrato nel caso in cui lo stato influenzale di Paredes permanga, ma può giocare anche Cristante. Nel caso, il giovane talento di Trigoria si candida per un posto dietro Dovbyk col Faraone e capitan Pellegrini, che è tornato al gol in Europa (altra vittoria, 3-0 col Braga). Alle 20:45 c’è il Milan contro il Genoa. Musah può ancora partire titolare, l’equilibro che dà alla squadra è importante. Ci sono Gabbia e Thiaw in difesa. Chukwueze per sostituire Pulisic, Abraham per Morata. Per Vieira c’è Miretti favorito su Vitinha, ormai tornato dal lungo infortunio. Tra Cagliari, Udinese e Genoa per il tecnico francese sono arrivati 5 punti, è ancora imbattuto in A.

Lunedì sera big match Lazio-Inter. Scontro Marusic-Lazzari sugli esterni. Noslin viene da 3 gol e 1 assist tra Coppa e Serie A, vuole il posto da titolare là davanti al posto di Castellanos, squalificato. Per Inzaghi l’unico dubbio è sempre tra Dumfries e Darmian, con l’olandese favorito.