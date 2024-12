Il programma della 18° giornata di Serie A, numeri e curiosità

Dopo la 17° giornata di Serie A, l’Atalanta mantiene la prima posizione a 40 punti, secondo il Napoli a 38. L’Inter continua a vincere ed è a 37 con una partita in meno, la Lazio completa la zona Champions. Fiorentina a 31 con una partita da recuperare, Juve a pari punti. Bologna a +2 sul Milan.

La giornata comincia sabato alle 15 con lo scontro diretto Empoli-Genoa. D’Aversa ha sfiorato un prezioso pareggio a Bergamo contro la capolista, il momento di forma invidiabile è tale da inizio stagione. Per il Genoa, invece, il momento di forma ottimale è arrivato con Vieira sulla panchina rossoblu. I genoani sono stati sconfitti dal Napoli (la prima sconfitta dell’era Vieira) ma il secondo tempo della squadra è stato superiore ai partenopei, sfiorando diverse volte il pari, fermato solo da un grande Meret. Henderson o Maleh in mezzo al campo, Vitinha più di Balo. Allo stesso orario c’è l’altro scontro diretto Parma-Monza. Hernani e Cancellieri leggermente favoriti su Benedyczak e Almqvist. Nesta esonerato, Bocchetti è il nuovo allenatore. L’ex Verona è stato protagonista di una insperata salvezza con gli scaligeri nella scorsa stagione. Caprari, Maldini e Mota per centrare i 3 punti. Alle 18 è il turno di Cagliari-Inter. Nicola arriva da 4 sconfitte di fila, l’ultima col Venezia è la più pesante. Makombou più di Marin che se la gioca anche con Gaetano (o Viola, ma l’ex Napoli ultimamente è più avanti). Per Inzaghi Acerbi e Pavard out, Darmian in recupero ma non dovrebbe venir rischiato. De Vrij recuperato ma c’è Carlos Augusto che è in forma e può giocare dal 1’ con Bisseck e Bastoni. Alle 20:45 primo big match della numero 18: Lazio-Atalanta. Romagnoli da monitorare, altrimenti via libera a Gigot. Dia recuperato, mentre Noslin e Pedro sono fuori per infortunio oltre a Vecino. Kossounou può di nuovo essere preferito a Djimsiti, Ruggeri se la gioca con Zappacosta. Con Retegui out Pasalic o Zaniolo avanti. Occhio anche a Brescianini, Samardzic è quello più indietro.

Domenica ad ora di pranzo ecco Udinese-Torino. I friulani vengono da una grande vittoria contro la Fiorentina in trasferta, il morale è alto. Bijol c’è, è recuperato. Zemura o Kamara sulla corsia esterna. Nel Torino la situazione è opposta, i risultati stentano ma la fiducia a Vanoli non è in discussione. Karamoh o Adams al fianco di Sanabria per preoccupare Sava. Alle 15 Napoli-Venezia. Neres scalpita ma Kvara è tornato, Conte deciderà in rifinitura. Di Francesco viene da una grande vittoria contro il Cagliari ed un Oristanio in grande fiducia, che metterà alla prova Meret e compagni. Pohjanpalo, invece, non segna dalla 10°. Alle 18 spazio a Juve-Fiorentina. Thuram o Mckennie affianco Locatelli, imprescindibile. Koop da valutare per un posto da titolare, ma i “sostituti” ci sono. Il tridente dietro Dusan Yildiz-Nico-Conceicao è una soluzione. Per Palladino, che viene da 2 sconfitte consecutive (Bologna ed Udinese) ok a Gudmundsson, l’islandese è a secco in campionato dal 6 ottobre contro il Milan, complici vari infortuni. Insieme a lui Colpani o Beltran. Alle 20:45 altra partita importante tra Milan e Roma. Fonseca ha vinto l’ultima ma la prestazione non è stata convincente, mentre Ranieri ha demolito 5-0 il Parma. Theo può tornare, mentre il giovane Terracciano può essere lanciato al fianco di Fofana, con Reijnders avanzato. In casa Roma Elsha favorito su Pellegrini.

Lunedì alle 18:30 la giornata continua con Como-Lecce. I lariani hanno vinto solo una partita nelle ultime 11 (2-0 contro la Roma). Solito ballottaggio in attacco Belotti-Cutrone. Sempre in attacco ma nella squadra opposta si sfidano Pierotti e Rebic. L’ultima partita sarà Bologna-Verona alle 20:45. Il Bologna è in grandissima forma, non perde dal 24 novembre in A. Ravaglia può partire di nuovo titolare, Holm è favorito su Posch. Ndoye si è allenato col gruppo, ma è da capire se partirà dall’inizio. Tengstedt titolare nel caso in cui dovesse smaltire l’infortunio, nel caso spazio ancora a Sarr.