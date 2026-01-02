Il programma della 18ª giornata di Serie A: numeri e curiosità

La prima giornata di campionato del 2026 si apre con Cagliari-Milan alle 20:45 di venerdì 2 gennaio. I rossoneri sono reduci dalla vittoria netta in casa contro il Verona, dove si è in messo in mostra Nkunku con una doppietta, riscattando mesi di critiche e perplessità sul suo valore. Per tenere il passo delle concorrenti, su tutti i cugini nerazzurri primi in classifica, gli uomini di Allegri devono uscire con i tre punti dalla Unipol Domus, contro un Cagliari reduce dalla vittoria esterna contro il Torino e di certo non facile da affrontare tra le proprie mura.
Venendo al sabato, alle 12:30 va in scena Como-Udinese. I lariani sono tornati alla vittoria grazie a un netto 0-3 ottenuto al Via del Mare contro il Lecce e vogliono rimettersi in carreggiata per la corsa al quarto posto, dove la concorrenza è a dir poco spietata e affollata. Da qui l’obbligo di centrare il secondo successo consecutivo contro un’Udinese reduce dal pareggio casalingo contro la Lazio.
Alle 15:00 Genoa-Pisa, in un altro incrocio che vede sulle panchine due ex campioni del mondo: De Rossi e Alberto Gilardino. I rossoblù vengono dalla netta sconfitta dell’Olimpico contro la Roma, apparsa incontenibile per quasi tutti i 90 minuti, al netto di qualche episodio arbitrale che non è andato giù ai genoani e vogliono riprendere quello che era comunque un trend positivo di prestazioni, nello scontro diretto contro il Pisa, reduce dal ko casalingo contro la Juve, dove per l’ennesima volta i toscani hanno dimostrato di saper tenere testa a una grande squadra, crollando poi nella ripresa.
In contemporanea Sassuolo-Parma. I neroverdi sono reduci dal pareggio in un altro derby dell’Emilia, quello contro il Bologna al Dallara, dimostrando di non essere ormai più una sorpresa, sia per gioco espresso che per risultati ottenuti e cercano il grande salto in classifica contro un Parma reduce dall’importante successo contro la Fiorentina. La gara promette bel calcio ed equilibrio.
Alle 18:00 Juventus – Lecce. Dopo la vittoria di Pisa, arrivata in seguito a una prestazione non brillante, la Juve si è ormai reinserita nella corsa per la Champions League, ma con una distanza minima anche dalle prime della classe che lottano per lo scudetto, al netto della partita in meno per Inter, Milan e Napoli, e in molti dalle parti della Continassa si domandano se lo scudetto sia ancora un sogno proibito. Per continuare a coltivare questo sogno, occorre superare un Lecce reduce dal brutto ko subito in casa contro il Como.
Il sabato si chiude con Atalanta-Roma alle 20:45, con Gasperini che si appresta ad essere l’uomo più atteso della serata per quello che è un dolce ritorno a Bergamo, dopo 9 stagioni emozionanti. La dea arriva a quello che è un vero e proprio scontro diretto per l’Europa dopo il nono scontro di fila contro l’Inter e cerca una vittoria pesante per raddrizzare un percorso in campionato fin qui al di sotto delle aspettative. Al Gewiss Stadium arriva una Roma reduce dal successo convincente contro il Genoa e che vuole finalmente dimostrarsi all’altezza delle sfide da alta classifica.
La domenica si apre con un altro match a dir poco interessante, in programma alle 12:30: Lazio-Napoli. I biancocelesti, reduci da un pareggio non senza polemiche arbitrali a Udine, continuano a galleggiare senza riuscire mai a centrare due vittorie consecutive, in una stagione che al momento appare sempre più senza meta, se non per la qualificazione ai quarti di Coppa Italia, e che forse, potrebbe risollevarsi grazie alla possibilità di operare sul mercato a gennaio. All’Olimpico si presenta un Napoli rinsavito dalla conquista della Supercoppa, seguita poi dalla vittoria contro la Cremonese, ma per non perdere il passo delle milanesi, serve superare una Lazio che lo scorso anno ha dato sì una grande gioia al popolo napoletano sul finire del campionato, ma contro la quale non vince dal settembre 2022.
Alle 15:00 Fiorentina-Cremonese. Se la vittoria per 5-1 contro l’Udinese poteva dare la speranza che la viola fosse di fronte alla svolta stagionale, il tutto si è vanificato con la sconfitta di Parma, con l’ambiente fiorentino ormai preso dallo sconforto e dalla ‘’disperazione’’ per una situazione che non vede via d’uscita. Di certo non è semplice farlo contro una Cremonese che, seppur reduce dalla sconfitta interna contro il Napoli, si è già dimostrata capace di grandi cose soprattutto in trasferta.
Alle 18:00 Verona-Torino. Entrambe sono reduci da una sconfitta nel turno precedente, rispettivamente contro Milan e Cagliari, e vivono una situazione complicata a livello ambientale, aggravata da una classifica preoccupante per il Verona e deludente per il Torino. Per ambo le parti, soprattutto gli allenatori, il match può essere un ultimatum.
Chiude il 18° turno di Serie A Inter-Bologna, in programma domenica alle 20:45. I nerazzurri hanno archiviato la delusione della Supercoppa, arrivata proprio ad opera del Bologna, con una vittoria di misura ma convincente a Bergamo contro l’Atalanta, mantenendo così la testa della classifica. Per acquisire sempre più sicurezza, in una squadra che difetta di cinismo e che spesso tende a soffrire alcuni episodi a sfavore nell’arco della partita, serve dare continuità ai risultati in campionato. Per farlo, gli uomini di Chivu devono avere la meglio su un Bologna reduce dal pareggio contro il Sassuolo, in una fase di calo in campionato, ma che negli ultimi anni si è dimostrato forse l’avversario più ostico in casa Inter.