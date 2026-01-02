Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Serie A

Il programma della 18ª giornata di Serie A: numeri e curiosità

La Serie A torna in campo ad anno nuovo con la lotta al vertice sempre più serrata, mentre nel fondo della classifica per qualcuno la situazione inizia ad essere irreparabile.

Gen 2, 20263 Lettura
STUTTGART, GERMANY - NOVEMBER 06: Gian Piero Gasperini, Head Coach of Atalanta, reacts during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD4 match between VfB Stuttgart and Atalanta BC at Stuttgart Arena on November 06, 2024 in Stuttgart, Germany. (Photo by Christian Kaspar-Bartke - UEFA/UEFA via Getty Images)

La prima giornata di campionato del 2026 si apre con Cagliari-Milan alle 20:45 di venerdì 2 gennaio. I rossoneri sono reduci dalla vittoria netta in casa contro il Verona, dove si è in messo in mostra Nkunku con una doppietta, riscattando mesi di critiche e perplessità sul suo valore. Per tenere il passo delle concorrenti, su tutti i cugini nerazzurri primi in classifica, gli uomini di Allegri devono uscire con i tre punti dalla Unipol Domus, contro un Cagliari reduce dalla vittoria esterna contro il Torino e di certo non facile da affrontare tra le proprie mura.

Venendo al sabato, alle 12:30 va in scena Como-Udinese. I lariani sono tornati alla vittoria grazie a un netto 0-3 ottenuto al Via del Mare contro il Lecce e vogliono rimettersi in carreggiata per la corsa al quarto posto, dove la concorrenza è a dir poco spietata e affollata. Da qui l’obbligo di centrare il secondo successo consecutivo contro un’Udinese reduce dal pareggio casalingo contro la Lazio.

Alle 15:00 Genoa-Pisa, in un altro incrocio che vede sulle panchine due ex campioni del mondo: De Rossi e Alberto Gilardino. I rossoblù vengono dalla netta sconfitta dell’Olimpico contro la Roma, apparsa incontenibile per quasi tutti i 90 minuti, al netto di qualche episodio arbitrale che non è andato giù ai genoani e vogliono riprendere quello che era comunque un trend positivo di prestazioni, nello scontro diretto contro il Pisa, reduce dal ko casalingo contro la Juve, dove per l’ennesima volta i toscani hanno dimostrato di saper tenere testa a una grande squadra, crollando poi nella ripresa.

In contemporanea Sassuolo-Parma. I neroverdi sono reduci dal pareggio in un altro derby dell’Emilia, quello contro il Bologna al Dallara, dimostrando di non essere ormai più una sorpresa, sia per gioco espresso che per risultati ottenuti e cercano il grande salto in classifica contro un Parma reduce dall’importante successo contro la Fiorentina. La gara promette bel calcio ed equilibrio.

Alle 18:00 Juventus – Lecce. Dopo la vittoria di Pisa, arrivata in seguito a una prestazione non brillante, la Juve si è ormai reinserita nella corsa per la Champions League, ma con una distanza minima anche dalle prime della classe che lottano per lo scudetto, al netto della partita in meno per Inter, Milan e Napoli, e in molti dalle parti della Continassa si domandano se lo scudetto sia ancora un sogno proibito. Per continuare a coltivare questo sogno, occorre superare un Lecce reduce dal brutto ko subito in casa contro il Como.

Il sabato si chiude con Atalanta-Roma alle 20:45, con Gasperini che si appresta ad essere l’uomo più atteso della serata per quello che è un dolce ritorno a Bergamo, dopo 9 stagioni emozionanti. La dea arriva a quello che è un vero e proprio scontro diretto per l’Europa dopo il nono scontro di fila contro l’Inter e cerca una vittoria pesante per raddrizzare un percorso in campionato fin qui al di sotto delle aspettative. Al Gewiss Stadium arriva una Roma reduce dal successo convincente contro il Genoa e che vuole finalmente dimostrarsi all’altezza delle sfide da alta classifica.

La domenica si apre con un altro match a dir poco interessante, in programma alle 12:30: Lazio-Napoli. I biancocelesti, reduci da un pareggio non senza polemiche arbitrali a Udine, continuano a galleggiare senza riuscire mai a centrare due vittorie consecutive, in una stagione che al momento appare sempre più senza meta, se non per la qualificazione ai quarti di Coppa Italia, e che forse, potrebbe risollevarsi grazie alla possibilità di operare sul mercato a gennaio. All’Olimpico si presenta un Napoli rinsavito dalla conquista della Supercoppa, seguita poi dalla vittoria contro la Cremonese, ma per non perdere il passo delle milanesi, serve superare una Lazio che lo scorso anno ha dato sì una grande gioia al popolo napoletano sul finire del campionato, ma contro la quale non vince dal settembre 2022.

Alle 15:00 Fiorentina-Cremonese. Se la vittoria per 5-1 contro l’Udinese poteva dare la speranza che la viola fosse di fronte alla svolta stagionale, il tutto si è vanificato con la sconfitta di Parma, con l’ambiente fiorentino ormai preso dallo sconforto e dalla ‘’disperazione’’ per una situazione che non vede via d’uscita. Di certo non è semplice farlo contro una Cremonese che, seppur reduce dalla sconfitta interna contro il Napoli, si è già dimostrata capace di grandi cose soprattutto in trasferta.

Alle 18:00 Verona-Torino. Entrambe sono reduci da una sconfitta nel turno precedente, rispettivamente contro Milan e Cagliari, e vivono una situazione complicata a livello ambientale, aggravata da una classifica preoccupante per il Verona e deludente per il Torino. Per ambo le parti, soprattutto gli allenatori, il match può essere un ultimatum.

Chiude il 18° turno di Serie A Inter-Bologna, in programma domenica alle 20:45. I nerazzurri hanno archiviato la delusione della Supercoppa, arrivata proprio ad opera del Bologna, con una vittoria di misura ma convincente a Bergamo contro l’Atalanta, mantenendo così la testa della classifica. Per acquisire sempre più sicurezza, in una squadra che difetta di cinismo e che spesso tende a soffrire alcuni episodi a sfavore nell’arco della partita, serve dare continuità ai risultati in campionato. Per farlo, gli uomini di Chivu devono avere la meglio su un Bologna reduce dal pareggio contro il Sassuolo, in una fase di calo in campionato, ma che negli ultimi anni si è dimostrato forse l’avversario più ostico in casa Inter.

 

0 Shares

Articoli correlati

Le probabili formazioni della 18ª giornata di Serie A 2025/26

Gen 2, 2026

Tris della Roma contro il Genoa. Emozioni per il ritorno di De Rossi all’Olimpico

Dic 29, 2025

Inter regina d’inverno: Lautaro stende la Dea. Pari Bologna

Dic 29, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.