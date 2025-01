Il programma della 19° giornata di Serie A, numeri e curiosità

Prima giornata del 2025, l’ultima del girone d’andata: riapre l’anno sempre l’Atalanta, in testa alla classifica con 41 punti. A pari punti c’è il Napoli di Conte, seguito dall’Inter a -1 che però ha 1 partita in meno, da recuperare con la Fiorentina. Chiude la zona Champions la Lazio. Nella parte destra della classifica, il Monza è il fanalino di coda a 10 punti. Venezia a 13 e Cagliari a 14 completano la zona calda. Anche Bologna e Milan devono recuperare una partita, il girone d’andata non è terminato per loro. Oltre queste 4 partite ci sono altri match, questa volta valevoli per le 19°, che verranno disputati la prossima settimana, causa Supercoppa Italiana. Martedì 14 Como-Milan ore 18:30, poi big match Atalanta-Juve alle 20:45. Mercoledì sempre alle 20:45 termina la prima metà del campionato (sulla carta) con Inter-Bologna. Andiamo quindi a vedere quali partite saranno giocate questo sabato e domenica.

Sabato ore 15 c’è Venezia-Empoli, con gli arancioneroverdi che arrivano dalla sconfitta di Napoli per mano di Raspadori. L’Empoli invece arriva da ben 3 sconfitte di fila, l’ultima in casa contro il Genoa. Ballottaggio sulla corsia esterna tra Candela e Carboni per Di Francesco, l’argentino l’ha spuntata contro i partenopei. Per D’Aversa gli infortuni sono tanti, da monitorare Viti. Fazzini può tornare dal 1’ ma non è scontato visto anche gli intrighi di mercato, ci sono Lazio e Napoli su di lui. Alle 18 partita molto importante per entrambe le squadre: Fiorentina-Napoli. Palladino non vince in campionato dall’Immacolata, l’ultimo periodo di forma – dopo 8 vittorie di fila – non è dei migliori anche se il pareggio contro la Juve in extremis fa ben sperare. Cataldi più di Mandragora, Sottil e Colpani possono di nuovo essere i due esterni d’attacco ma Beltran insidia entrambi. Gudmundsson c’è. Casa Napoli c’è Neres in forma, l’opposto per Kvara. Un ballottaggio tra quest’ultimo e Spinazzola è quindi possibile. Politano, infatti, non è al meglio e dovrebbe partire dalla panchina. La sorpresa last minute è quindi l’ex Roma, che fin qui ha trovato pochissimo spazio con il passaggio a 4 in difesa. Alle 20:45 c’è Verona-Udinese. Zanetti arriva da 2 vittorie nelle ultime 3, entrambe col risultato di 2-3. Il Verona segna ma subisce tantissimo; difesa peggiore in A, 42 gol presi. Per Runjaic invece l’ultima partita è stata dolceamara: prima il 2-0 al Torino, poi la rimonta granata targata Che Adams. Dawidowicz e Magnani favoriti su Magnani e Belehyane. Zemura più di Kamara per i friulani.

Domenica alle 12:30 spazio a Monza-Cagliari. Bocchetti ha perso la prima partita contro il Parma, ha l’occasione di rifarsi contro un Cagliari che arriva da 4 partite perse consecutive. Ciurria è partito titolare la scorsa, può essere riproposto. Per Nicola Scuffet è tornato titolare contro l’Inter al posto di Sherri, la gerarchia non è chiara. Solito dubbio Gaetano-Viola. Alle 15 Lecce-Genoa. Sconfitta pesante arrivata per Giampaolo contro il Como, la seconda di fila dopo la Lazio. Sarà importante invertire subito il trend, per farlo il tecnico ex Milan si affida a Krstovic e Morente, con Dorgu che può tornare a giocare avanti. Vieira continua a vincere, e squadra che vince non si cambia; dovrebbe essere la fotocopia esatta di quella vista ad Empoli (con l’unico dubbio Thorsby-Miretti). Alle 18 invece Torino-Parma. Vlasic può fare il trequartista, Vanoli ha detto dopo l’Udinese come per il croato quella sia la posizione più congeniale. Sosa o Lazaro sull’out esterno. Adams titolare, Karamoh o Sanabria affianco. Pecchia dovrebbe tornare a schierare Bonny, rimasto inizialmente in panchina la scorsa. Alle 20:45 si chiude la prima metà della giornata con il derby Roma-Lazio. Due situazioni agli antipodi, ma il derby ha sempre una storia a sé, e molte volte diventa la svolta per una stagione cupa come quella della Roma. D’altro canto, la Lazio di Baroni è una realtà ben formata. Tra Pisilli, Pellegrini ed ElSha si è in 3 per un posto insieme alla coppia fissa Dybala-Dovbyk. Per la Lazio Dele-Bashiru è in gran forma, ha disputato una grande gara con l’Atalanta e può giocare al posto di Dia ancora una volta.

Il 14 gennaio sarà il turno di Como-Milan e Atalanta-Juve, mentre il giorno dopo toccherà ad Inter e Bologna.