Il programma della 19ª giornata di Serie A: numeri e curiosità

La 19^ giornata si apre con Pisa-Como in programma martedì 6 gennaio alle 15:00. Gli uomini di Gilardino sono reduci dal pareggio nello scontro diretto contro il Genoa al Marassi e versano in una situazione di classifica di certo non incoraggiante, malgrado le tante buone prestazioni fino ad ora messe in mostra. Ora l’obbligo di fare risultato contro il Como, impresa non da poco, visto il calcio di cui sono espressione gli uomini di Fabregas, reduci dalla vittoria di misura contro l’Udinese, che ha permesso loro di blindare il sesto posto.

Alle 18:00 Lecce-Roma. Gli uomini di Di Francesco arrivano al match forti del pareggio strappato all’Allianz Stadium contro la Juventus e cercano un altro colpaccio contro la Roma, reduce da un’altra sconfitta in uno scontro diretto, questa volta contro l’Atalanta, ancora per 1-0, in un ritorno a Bergamo a dir poco amaro per Gasperini.

Alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Entrambe le squadre vengono da un pareggio per 1-1, ma dal sapore un po’diverso. Gli uomini di Fabio Grosso sono reduci dal pareggio contro il Parma, il secondo consecutivo in un derby, con un po’ di rammarico visto il vantaggio iniziale, ma con la fiducia e la serenità di chi gode di un’ottima classifica e sta stupendo con un bel calcio. Umore ben diverso per Luciano Spalletti, che nel pareggio casalingo contro il Lecce, con il doppio rammarico per il rigore fallito da David, ha mancato l’occasione di allungare sulla Roma in classifica e di rimanere attaccato alle prime tre della classe, le quali hanno ancora una partita in meno. A Reggio Emilia, per i bianconeri, è vietato sbagliare.

Venendo al mercoledì, alle 18:30 Bologna-Atalanta. I rossoblù devono lascarsi alle spalle la sonora sconfitta di San Siro contro l’Inter per 3-1, dove, a differenza della gara di Coppa Italia, si è visto fin dall’inizio la differenza di tasso tecnico fra le due squadre, con gli emiliani che non sono mai stati realmente in gara. Per risollevarsi da un periodo fatto di tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque partite, c’è da avere la meglio su un’Atalanta reduce dal brillante successo contro la Roma e che ha l’obiettivo adesso di trovare continuità, in una sfida fra due allenatori simbolo del bel gioco in Italia.

In contemporanea Napoli-Verona. I campioni d’Italia in carica vengono da una netta vittoria contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri all’Olimpico, dopo una prestazione bella ma anche concreta e solida, che per larghi tratti ha fatto rivedere un Napoli ad alta intensità e come poche volte si era visto quest’anno. Per dare seguito a tutto ciò occorre non cadere nella trappola Verona, reduce dal pesante ko interno rimediato contro il Torino e ora all’ultimo posto con Pisa e Fiorentina.

Alle 20:45 Parma-Inter. I gialloblu sono reduci dal pareggio di Reggio Emilia contro il Sassuolo, che conferma il buon momento per la squadra di Carlos Cuesta. Al Tardini arriva però un’ Inter apparsa in versione tigre nel match contro il Bologna, mostratasi aggressiva fin dai primi istanti, con l’unico e solito difetto di sbagliare troppi goal.

In contemporanea Torino-Udinese e Lazio-Fiorentina. I granata trovano uno spiraglio di luce grazie al successo sul campo del Verona con un netto 0-3, con Baroni uscito vincitore davanti al suo ex pubblico e si preparano alla sfida contro l’Udinese, reduce dal ko di Como, in un vero e proprio scontro diretto di metà classifica. All’Olimpico va in scena una gara tra le due squadre forse più deluse e deludenti del campionato, in relazione ovviamente alle aspettative e al valore delle rose. La Lazio esce sconfitta dal match contro il Napoli, dove al netto di alcune recriminazioni su questioni arbitrali, è apparso evidente il divario tecnico tra le due squadre, confermando come questa Lazio ad oggi è ben distante, anche e soprattutto per struttura, dalle sue storiche concorrenti. Di fronte una Fiorentina reduce dal successo di misura contro la Cremonese e quanto mai bisognosa di punti, per poter uscire dalla ‘’ zona rossa ‘’ della classifica che la vede terzultima ma a pari merito con Pisa e Verona.

Il programma del lunedì prevede Cremonese-Cagliari alle 18:30. Entrambe le squadre vengono da una sconfitta di misura, rispettivamente contro Fiorentina e Milan, ma sono entrambe espressione, oltre che di una stagione più che positiva, di un calcio propositivo e coraggioso, facendo presagire una sfida interessante e marginale

Il Monday night è Milan-Genoa. I rossoneri sono usciti vincitori a Cagliari grazie all’ennesimo 0-1 della stagione, che li mantiene secondo in classifica a una sola lunghezza di distanza dai cugini. Per proseguire in questa corsa scudetto sempre più serrata e che non permette sbagli, c’è da superare un Genoa reduce dal pareggio contro il Pisa e che sotto la guida di Daniele De Rossi si caratterizza soprattutto per coraggio e personalità, visibile anche contro le grandi squadre.