Il programma della 2° giornata di Serie A, numeri e curiosità

La prima giornata di campionato ci ha regalato tante sorprese e anche alcune prestazioni convincenti, come la vittoria della Lazio o della Juventus. Meno pronosticabile invece sicuramente il 3-0 del Verona sul Napoli, con Antonio Conte che per la prima volta in carriera come allenatore ha perso la sua partita d’esordio nel campionato. Per lui, infatti, c’erano state 5 vittorie ed 1 pareggio prima della fine di questa striscia positiva. Hanno pareggiato invece le due milanesi, ma con toni opposti. L’Inter è stata raggiunta all’ultimo da Messias, con la ribattuta sul rigore sbagliato; il Milan, invece, ha riacciuffato il pari solamente al 95’ contro il Torino, dopo essere andata sotto 0-2.

Sabato 24 si apre la 2° di Serie A proprio con Parma-Milan. Nelle formazioni, Pavlovic in vantaggio su Thiaw, così come Fofana su Bennacer e Chukwueze su Saelemakers e Reijnders. Morata out, ballottaggio tra Jovic e Okafor fino all’ultimo. Parma uguale a quello della prima giornata, ma Delprato torna dalla squalifica. Sempre alle 18:30 c’è Udinese-Lazio; i ballottaggi sono tra Lovric-Karlstrom e Kamara-Zemura nei friulani, invece tra Rovella-Vecino e Noslin-Isaksen nei romani. La sera Inter-Lecce, con i nerazzurri schierati in campo come la prima giornata. Negli ospiti attenzione al nuovo arrivato Coulibaly che può insidiare Pierret, così come Rafia su Marchwinski. In contemporanea anche Monza-Genoa. Tanti dubbi per Nesta: ballottaggio tra Carboni e Caldirola, solo uno tra Vignato, Caprari e Mota affianco a Maldini. Pessina, che ha ricevuto una botta nella scorsa partita, dovrebbe comunque essere titolare. Stesso discorso nel Genoa: si giocano una maglia Bani e Vasquez in difesa, sfida tra Zanoli e Sabelli sugli esterni, così come Vitinha o Pinamonti in attacco.

Domenica alle 18:30 Torino-Atalanta, con Borna Sosa novità sull’esterno per Vanoli. Atalanta uguale a quella vista col Lecce, Bellanova dovrebbe partire dalla panchina a favore di Zappacosta ma non è sicuro. In Fiorentina-Venezia c’è sempre Comuzzo titolare in difesa, completano Quarta e Biraghi. Gudmundsson pronto all’esordio stagionale. Nel Venezia ballottaggio Idzes-Altare e Candela-Sagrado. La sera invece Napoli-Bologna e Roma-Empoli. Napoli come col Verona, Bologna come con l’Udinese. Nella Roma ballottaggio tra De Fee e Paredes. Da vedere se Dybala partirà titolare o meno, visto il suo rifiuto all’Arabia in extremis. Altrimenti, pronti Zalewski o El Shaarawy. Per D’aversa i dubbi riguardano l’attacco: Esposito o Solbakken, Colombo o Caputo, con il primo ed il terzo in vantaggio.

Si chiude ancora il lunedì, alle 18:30 Cagliari-Como e alle 20:45, come la scorsa settimana, gioca la Juve contro il Verona al Bentegodi. Per i sardi dubbio Azzi-Mina in difesa e Luvumbo-Lapadula. Nel Como Barba favorito su Dossena. Il Verona vuole continuare a fare bene dopo il clamoroso 3-0 al Napoli; Kastanos si gioca la maglia con Suslov, così come Mosquera con Tengstedt. Per Motta confermato Cabal, anche Douglas Luiz dovrebbe partire dall’inizio. Attenzione al giovane Savona che insidia Danilo.

Il programma completo della 2° giornata di Serie A