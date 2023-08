Il programma della 2° giornata di Serie A, numeri e curiosità

In attesa del sorteggio di Champion League che avverrà Giovedì 31 Agosto alle ore 18:00 italiane, Sabato 26 Agosto alle ore 18:30 la serie A torna in campo. Il primo match sarà la sfida tra il neopromosso Frosinone e la navigata Atalanta di Giampiero Gasperini. Per la squadra laziale, sicuramente, trovare nelle prime due giornate di campionato il campione in carica del Napoli e una agguerrita Atalanta alla caccia di un posto in Europa per questa stagione, non è proprio ottimale. La squadra bergamasca arriva al secondo turno dopo una brillante vittoria ottenuta sul campo del Sassuolo. L’allenatore bergamasco, fresco del rinnovo estivo, per fortuna non ha perso il vizio del bel gioco.

Sempre alle ore 18:30 scenderanno in campo anche il Monza del compianto ex presidente Silvio Berlusconi e l’Empoli. Entrambi i club arrivano dalla sconfitta del primo turno con Inter e Verona. Alle ore 20:45 inizierà il turno serale della Serie A, con il Verona che ospita la Roma di José Mourinho e il Milan che a Milano se la giocherà con il Torino. La Roma arriverà alla sfida affamata di vittoria per non sfigurare come accaduto nella prima giornata col pareggio di Salerno. Il Milan, arriva in gran forma con l’ottima vittoria e prestazione ai danni del Bologna.

Domenica 27 Agosto si ricomincia alle ore 18:30 con la Juventus di mister Allegri che ospita il Bologna allenato da Motta. In contemporanea, a Firenze, la Fiorentina ospiterà il Lecce. Per il Bologna, dopo la sconfitta rimediata col Milan, si presenta un’altra terrificante sfida con la Juve di Allegri, che stranamente gioca a calcio e anche bene. Per i toscani e inaspettatamente i pugliesi, arriveranno più carichi che mai a questa sfida grazie alle loro vittorie ottenute nella prima giornata con Genoa e Lazio.

Nel turno serale domenicale, la Lazio ospita il Genoa e il Sassuolo sfida il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Se per gli emiliani un pareggio sarebbe già utile contro i partenopei, non si può dire lo stesso per la squadra di Sarri che affronta i neopromossi liguri. La Lazio arriva dalla sconfitta inaspettata col Lecce e deve assolutamente fare risultato. Il Genoa deve quanto meno redimere la travolgente sconfitta con la Fiorentina per non cadere psicologicamente.

Lunedì 28 Agosto alle ore 18:30 andrà in scena Salernitana-Udinese. Dove la squadra di Udine arriva da una pesante sconfitta ricevuta ai danni della Juventus. Il tabellone della seconda giornata termina con il match delle ore 20:45, Cagliari-Inter. Il club sardo neopromosso allenato dal maestro Claudio Ranieri affronterà la squadra nerazzurra di mister Simone Inzaghi. Conoscendo l’allenatore dei sardi, sicuramente escogiterà una controffensiva per salvaguardare il risultato.

Serie A 2023-2024: Il programma della 2° giornata

26.08. 18:30 Frosinone-Atalanta

26.08. 18:30 Monza-Empoli

26.08. 20:45 Milan-Torino

26.08. 20:45 Verona-Roma

27.08. 18:30 Fiorentina-Lecce

27.08. 18:30 Juventus-Bologna

27.08. 20:45 Lazio-Genoa

27.08. 20:45 Napoli-Sassuolo

28.08. 18:30 Salernitana-Udinese

28.08. 20:45 Cagliari-Inter