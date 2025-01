Il programma della 20° giornata di Serie A, numeri e curiosità

La prima giornata del girone di ritorno arriva venerdì, Lazio-Como alle 20:45 . La classifica vede in testa il Napoli a 44 punti, ma l’Atalanta deve recuperare la 19° giornata contro la Juve martedì 14 gennaio . Stesso discorso per l’Inter, 3° a 40 punti, che recupererà la partita contro il Bologna il giorno dopo. Ai nerazzurri manca anche la partita contro la Fiorentina, quindi potrebbero essere potenzialmente in vetta a +2 da Napoli e Atalanta. Poi c’è la Lazio a 35, a -3 la Juve e la Fiorentina con un match in meno come detto poc’anzi. Bologna a 28, Milan a -1. La Roma vince il derby e rialza la china, mentre il Monza insieme a Venezia e Lecce sono le ultime 3 in A. Con Castellanos squalificato, Dia torna titolare dopo le partite in panchina contro Atalanta prima e Roma poi, a favore di Dele-Bashiru. Il derby perso da Baroni pesa, ma la classifica sorride ancora ai biancocelesti. Tavares non è al meglio e probabilmente non partirà dall’inizio. Per Fabregas, 16° in campionato ma con un solo punto in più del Lecce, Cutrone o Belotti si contendono il posto in avanti. I lariani sono scatenati sul mercato in entrata: Diao in attacco e Butez in porta, l’ultimo colpo può essere Fresneda dallo Sporting Lisbona.

Sabato alle 15 scontro diretto tra Empoli e Lecce; la classifica è cortissima, l’Empoli è 12° ma solo a +3 dalla zona retrocessione. Anjorin e Pezzella più di Henderson e Cacace. Con Rafia ai box e Oudin fuori rosa, le soluzioni per Giampaolo sono Ramadani e Helgason per sostituire l’ex Juve. Dorgu avanti con Krstovic e Morente. Alla stessa ora c’è Udinese-Atalanta. Lovric dovrebbe esserci, ma nel caso pronto Atta. Con Lucca squalificato occhio a Sanchez al fianco di Thauvin, Davis permettendo. Ballottaggio Payero-Ekkelenkamp. Negli ospiti Zappacosta insidia sia Ruggeri che Bellanova, il secondo più che altro per la condizione fisica. Pasalic o Zaniolo sulla trequarti. Occhio a Brescianini, Samardzic insegue da sfavorito. Alle 18 il derby Torino-Juve, all’andata finito a favore dei bianconeri. C’è Vlasic, Ricci è in dubbio così come Coco. Adams affiancato da Karamoh o Sanabria. Per Motta in mediana pronti Thuram e Mckennie visto che Locatelli è squalificato. Nico e Yildiz insidiati da Mbangula e neanche Vlahovic è sicuro del posto, occhio alle “Mottate”. L’alternativa è Koop in mediana e Mbangula davanti con Mckennie in panchina. Alle 20:45 spazio a Milan-Cagliari. Conceição in 2 partite ha vinto il primo trofeo col Milan, in un derby di Supercoppa da 2-0 a 2-3 . Sicuramente al Milan adesso non mancherà la motivazione. Insieme a Fofana ci sarà Musah (o Bennacer), Leao più di Jimenez. Per Nicola è arrivato Caprile, deciderà il tecnico se farlo giocare subito o meno. Felici e Viola più di Augello e Gaetano.

Domenica ad ora di pranzo altro scontro diretto tra Genoa e Parma. Genoa a quota 20, Parma a -1. De Winter più di Sabelli, Miretti di Ekhator. Valenti in pole su Coulibaly per Pecchia (lo vuole la Fiorentina) mentre Almqvist è nuovamente insidiato da Benedyczak. Da monitorare Man ma si è allenato in gruppo. Alle 15 Venezia-Inter. Di Francesco vide annullarsi un gol all’ultimo all’andata, vorrà replicare la prestazione e questa volta non uscirne a mani vuote. Per Inzaghi invece è fondamentale riprendersi subito dopo la batosta in Supercoppa, soprattutto per la rimonta subita contro i cugini. Bisseck c’è, era uscito affaticato da Riyadh. Al massimo può anche essere arretrato Darmian con De Vrij (o Carlos Augusto) e Bastoni. Calhanoglu non c’è, Asllani è il sostituto naturale ma Zielinski e Frattesi scalpitano. Thuram è tornato. Alle 18 ecco Bologna-Roma. I felsinei hanno perso l’ultima partita dell’anno dopo un grande periodo di forma. La Roma invece sta ritornando dove merita. Holm in pole su Posch, Fabbian più di Moro e Dominguez preoccupa seriamente Ndoye. Pellegrini ha segnato nel derby, vuole mantenere il posto da titolare con Dybala e Dovbyk. Domenica sera c’è Napoli-Verona. Da monitorare la botta presa a Firenze da Olivera ma nelle ultime ore il dubbio sembra sciogliersi a favore dell’uruguaiano, nel caso c’è Spinazzola che ha giocato bene a Firenze e può partire dal 1’ anche al posto di Politano come al Franchi. Bradaric favorito su Faraoni in casa Verona, Sarr su Mosquera.