Il programma della 20° giornata di Serie A, numeri e curiosità

La 20esima giornata di serie A, prima del girone di ritorno, prende il via sabato pomeriggio con due interessanti sfide: Genoa-Torino e Napoli-Salernitana. A Marassi va in scena un match storico del nostro campionato; in campo ci sono ben sedici scudetti anche se molto lontani nel tempo. Il Toro è una delle squadre più in forma del momento, il Genoa saluta Dragusin passato in Premier al Tottenham. Il derby campano si preannuncia in un San Paolo molto caldo dove potrebbe tirare aria di contestazione. Il Napoli ha l’obbligo di vincere per risalire in classifica e dimenticare una settimana piena di polemiche. Per la Salernitana appare impresa ardua portare via punti da questa trasferta.

A seguire Verona-Empoli, classico scontro diretto per salvezza, in cui le due squadre si giocano punti pesantissimi per allontanarsi dagli ultimi posti. Chiude la giornata di sabato Monza-Inter, trasferta non facile per gli uomini di Inzaghi. La banda terribile dei ragazzi di Palladino è infatti un test difficile per la capolista Inter, fresca campione d’inverno. Dovrebbe esserci tra i nerazzurri la prima convocazione di Buchanan, neo acquisto del mercato invernale.

Domenica si apre all’ora di pranzo con Lazio-Lecce, per gli uomini di Sarri, dopo il trionfo nel derby di coppa, sono tre punti fondamentali per riavvicinare la zona Champions. A seguire vanno in scena due sfide in cui si lotta per opposti obiettivi: l’Europa e la salvezza. Il Bologna, privo del suo gioiellino Zirkzee fa visita al Cagliari, mentre la Fiorentina ospita al Franchi l’Udinese con l’obiettivo di consolidare il quarto posto in classifica. Domenica sera a San Siro sipario aperto su Milan-Roma, la partita di cartello della 20esima giornata. Momento difficile per entrambe le squadre e per i due allenatori reduci dall’eliminazione in settimana dalla Coppa Italia. Nella Roma dovrebbe dare ancora forfait Dybala per problemi muscolari.

Lunedì sera a Bergamo si incontrano Atalanta e Frosinone, due squadre dallo spiccato senso offensivo del gioco. Partita che promette gol. Martedì alle ore 18 chiude la giornata Juventus-Sassuolo. Per la Juve, fresca semifinalista di coppa Italia, l’imperativo é vincere per rimanere attaccata all’Inter, il Sassuolo cerca un altro sgambetto dopo i quattro gol rifilati agli uomini di Allegri nella partita di andata.

Il programma della 20° giornata di Serie A

13.01. 15:00 Genoa-Torino

13.01. 15:00 Napoli-Salernitana

13.01. 18:00 Verona-Empoli

13.01. 20:45 Monza-Inter

14.01. 12:30 Lazio-Lecce

14.01. 15:00 Cagliari-Bologna

14.01. 18:00 Fiorentina-Udinese

14.01. 20:45 Milan-Roma

15.01. 20:45 Atalanta-Frosinone

16.01. 20:45 Juventus-Sassuolo