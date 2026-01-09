Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Serie A

Il programma della 20ª giornata di Serie A: numeri e curiosità

Dopo il primo turno infrasettimanale del 2026, la Serie A giunge al giro di boa, con tante emozioni dietro l’angolo.

Gen 9, 2026
MILAN, ITALY - DECEMBER 09: Cristian Chivu, Head Coach of FC Internazionale Milano, looks on prior to the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 match between FC Internazionale Milano and Liverpool FC at Stadio San Siro on December 09, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA via Getty Images)

La prima giornata di ritorno si apre con Como-Bologna, in programma sabato 10 gennaio alle ore 15:00. La sfida contrappone due squadre caratterizzate dal bel gioco e dalla grande ambizione, ma che vivono momenti diversi in questa fase. Gli uomini di Fabregas vengono dalla netta vittoria sul campo del Pisa e viaggiano soli al sesto posto puntando e guardando non più cosi da lontano a uno storico piazzamento europeo. Obiettivi non diversi per il Bologna, che in Europa vi gioca già ma che in campionato si trova ora all’ottavo posto, reduce dalla sconfitta interna contro l’Atalanta, la seconda consecutiva, la terza nelle ultime quattro partite.

In contemporanea Udinese-Pisa. I friulani vengono dalla vittoria esterna contro il Torino e sperano di mettere in fila qualche vittoria per venire fuori da un momento abbastanza altalenante. Per fare ciò il calendario presenta l’ostacolo Pisa, reduce dalla sonora sconfitta di Como e in una situazione di classifica sempre più complicata.

Alle 18:00 Roma-Sassuolo. Dopo la sconfitta di Bergamo i giallorossi hanno ritrovato la vittoria grazie a un successo a Lecce contro l’ex Di Francesco, rimanendo in piena corsa per un posto in Champions League. Per non lasciare terreno in una corsa al quarto posto che non consente sbagli, servono tre punti contro un Sassuolo reduce dal brutto ko casalingo contro la Juventus, e in cerca di riscatto, dopo un girone d’andata assolutamente positivo.

Alle 20:45 Atalanta-Torino. La Dea sembra risalire la china anche in campionato grazie ai due successi consecutivi contro Roma e Bologna, importanti non solo per il morale, ma anche per la classifica, nell’ottica di un piazzamento europeo. Per creare un piccolo filotto gli uomini di Palladino cercano la terza vittoria consecutiva contro un Torino reduce a sua volta dalla sconfitta interna contro l’Udinese, confermando un andamento a dir poco galleggiante, che non lascia intravedere grandi traguardi per la stagione in corso.

La domenica si apre con Lecce-Parma alle 12:30. I salentini vengono dalla sconfitta interna per mano della Roma e, con una sola vittoria nelle ultime quattro partite, vanno alla ricerca di punti in quello che è un vero e proprio scontro diretto contro il Parma, avanti di un solo punto in classifica e reduce anch’esso da una sconfitta interna per 2-0 contro l’Inter.

Alle 15:00 Fiorentina-Milan. La viola è reduce da una sfida a dir poco pazza contro la Lazio dove, dopo aver recuperato uno svantaggio subito a inizio ripresa nel giro di pochi minuti, ha assaporato la gioia del secondo successo consecutivo, grazie a una rete di Gudmundsson a 5 minuti dal termine, poi sfumata per il goal del pareggio subito in extremis, sempre su un tiro dal dischetto. Il girone di ritorno della Fiorentina si apre ospitando il Milan al Franchi, reduce dal pareggio al cardiopalma in casa contro il Genoa, dopo una gara alquanto faticosa.

Alle 18:00 Verona-Lazio. Gli uomini di Paolo Zanetti arrivano al match dopo il pareggio per 2-2 contro il Napoli al Maradona, da un lato incoraggiante, ma dall’altro anche beffardo visto il doppio vantaggio di partenza. Per alimentare la speranza di rimanere in Serie A, occorre un’altra grande prestazione, per avere la meglio di una Lazio reduce anch’essa da un 2-2, in casa contro la Fiorentina, agguantato negli ultimi scampoli di partita grazie al rigore trasformato da Pedro, in preda ai cambiamenti, visto il mercato aperto.

Alle 20:45 il match di giornata: Inter-Napoli. I nerazzurri sembrano aver trovato la strada della continuità, come dimostra la sesta vittoria consecutiva in campionato contro il Parma. Ora il cotanto atteso salto di qualità contro una grande squadra, per di più diretta concorrente per lo scudetto. Per i nerazzurri l’occasione di vendicare il finale dello scorso campionato e una gara d’andata finita al veleno, oltre alla grande occasione di allungare in classifica; per il Napoli, la possibilità di riaccorciare sul primo posto dopo il passo falso contro il Verona in casa.

Il lunedì ha in programma un altro scontro diretto ‘’all’ultimo sangue’’ per la salvezza: Genoa-Cagliari. Gli uomini di De Rossi vengono dalla grande prestazione di San Siro contro il Milan, con l’impresa che è sfumata a causa della rete del pareggio siglata da Leao al 92’ e ricevono un Cagliari reduce dal pareggio elettrico e ottenuto in rimonta contro la Cremonese.

La ventesima giornata si chiude con Juventus – Cremonese alle 20:45. Gli uomini di Spalletti hanno archiviato il passo falso casalingo contro il Lecce, grazie a un netto 0-3 rifilato al Sassuolo, occupando ora il quarto posto in solitaria. Contro la Cremonese, reduce dal pareggio amaro contro il Cagliari, l’occasione per guardare anche più in alto e non porsi limiti.

