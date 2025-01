Il programma della 21° giornata di Serie A, numeri e curiosità

In seguito alla vittoria sul Verona, il Napoli di Conte conserva il primo posto in classifica, a +3 dall’Inter che ha pareggiato nel recupero col Bologna. Anche vincendo l’altra sfida da recuperare contro la Fiorentina, Inzaghi non può più sorpassare il Napoli ma portarsi solo a pari punti. Ancora una volta, dunque, il Bologna complica la strada dell’Inter. C’è poi l’Atalanta a 43 che ha pareggiato 3 partite di fila. Lazio a 36 e Juventus a 34, Fiorentina a 32. Il Milan è più vicino: 31 punti, poi il Bologna a 30 fuori dalla top 7. Cagliari, Venezia e Monza le ultime 3. Questa sera Roma-Genoa apre le danze di questa nuova giornata di Serie A. Roma troppo altalenante, si riparte dalle certezze: Dybala e Dovbyk avanti per impensierire Leali, Pellegrini o Pisilli col secondo favorito insieme a Koné e Paredes. Il Genoa di Vieira vola: l’unica sconfitta è quella contro il Napoli del 21 dicembre, poi solo pareggi e vittorie, come l’ultima di misura contro il Parma. Badelj out per 7-10 giorni, per rimpiazzarlo Masini o Kasa. Vitinha Out, Miretti più avanti ma neanche lui sta benissimo. Balotelli affaticato e in dubbio, l’avventura al Grifone non sta andando certo come si aspettava Super Mario.

Sabato alle 15 c’è Bologna-Monza. Holm in gol a San Siro, favorito lui su Posch. Ballottaggio tra Ndoye e Dominguez. Il Monza ha trovato la prima vittoria dell’era Bocchetti contro la Fiorentina, il 2-1 dovrà necessariamente svoltare la stagione, è tornato anche Kyriakopoulos. Alle 18 si ripete la sfida vista in Supercoppa, ossia Juve-Milan. Per Cambiaso occhio alle vicende di mercato e all’offerta del City, è in bilico. Thuram favorito su Douglas Luiz in mediana. Vlahovic in gruppo, può partire dal 1’. Mbangula insidia Nico. Per Conceição Gabbia sostituirà l’infortunato Thiaw; Musah più di Bennacer – l’algerino è ultimamente sottotono – . Pulisic da monitorare altrimenti c’è Jimenez. Morata out, Abraham più di Camarda per rimpiazzarlo. L’altro big match è Atalanta-Napoli, all’andata un netto 3-0 per i bergamaschi ma il Napoli vorrà vendicarsi, come ha fatto la scorsa giornata col Verona. Kolasinac squalificato, dovrebbe esserci Djimsiti con Scalvini e Hien, con l’ultimo che all’andata fu magistrale su Lukaku. Per Conte può tornare Olivera a discapito di Spinazzola ma sarà decisiva la rifinitura odierna.

Domenica alle 12:30 via a Fiorentina-Torino. Palladino non vince in campionato dall’Immacolata, poi 4 sconfitte e 1 pareggio con la Juve dopo 8 vinte di fila. Periodo di flessione naturale o qualcosa si è inceppato? Sicuramente i Viola devono tornare alla vittoria. Gosens più di Parisi, il nuovo arrivato Folorunsho insidia Richardson. Gudmundsson fuori forma, Beltran scalpita. Anche il Torino non vince dal 13 dicembre, ma il pareggio con la Juve non è assolutamente da buttare visto il recente storico granata nei derby della Mole. Vojvoda e Karamoh in pole su Pedersen e Sanabria. Domenica alle 15 scontro diretto importante tra Cagliari e Lecce. Viola favorito su Gaetano per Nicola. Helgason o Ramadani per Giampaolo, Karlsson attende il suo momento al posto di Pierotti. Alla stessa ora Parma-Venezia. Pecchia 15° a 19 punti, a caccia della prima vittoria del 2025. Di Francesco ha perso terreno su Monza e Cagliari, deve recuperare. Per i crociati occhio a Man, le vicende di mercato – Fiorentina – non lo aiutano. Intanto, Coulibaly è andato al Leicester e il Parma ha preso Vogliacco dal Genoa che può subito essere buttato nella mischia. Per gli ospiti Oristanio ormai è recuperato a pieno regime, farà coppia con Pohjanpalo per trovare i 3 punti che varrebbero oro colato a questo punto del campionato. Alle 18 sarà il turno di Verona-Lazio. Dubbio Serdar-Belahyane, Lazovic più di Bradaric. Zaccagni non è al meglio, attenzione perché Baroni ha provato Tavares al suo posto. Noslin non è ancora al 100% ma può essere convocato, Pedro recuperato e Castellanos è tornato dalla squalifica. Alle 20:45 torna in campo l’Inter contro l’Empoli. 50-50 tra Pavard e Darmian, invece Acerbi di nuovo alle prese con problemi fisici. Asllani potrebbe essere escluso a favore di Zielinski, l’albanese è il sostituto naturale di Calhanoglu ma le ultime prestazioni sono state così così. Casa Empoli Seghetti se la gioca ancora con Vasquez, Ismajli salvo sorprese dovrebbe farcela. Cacace o Henderson davanti. Così come la Fiorentina, anche i corregionali non vincono dall’Immacolata e sono in difficoltà dopo un grande inizio stagione, la sconfitta col Lecce in casa ne è una prova.

Lunedì chiude la 21° Como-Udinese. Caqueret si è presentato subito con un assist per Diao, altro nuovo arrivato. Cutrone più di Belotti, Paz vuole esserci. Runjaic 9° in classifica, l’Udinese deve continuare a stupire. Lovric più di Ekkelenkamp, Payero di Atta e Kamara in pole su Zemura. Rientra Lucca, tornato dalla squalifica.