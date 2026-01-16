Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Serie A

Il programma della 21ª giornata di Serie A: numeri e curiosità

Nella lotta salvezza si rimescolano le carte, con diverse squadre in pochi punti, mentre in vetta l’Inter tenta la mini fuga.

Gen 16, 20263 Lettura
Foto credits: https://sscnapoli.it/foto-gallery

La seconda giornata di ritorno si apre con Pisa-Atalanta in programma venerdì alle 20:45. I padroni di casa sono reduci dal pareggio esterno contro l’Udinese, rimanendo ancora a galla al penultimo posto tra Fiorentina e Verona. Per provare a tenere accesa la speranza della salvezza, occorre una prestazione coraggiosa contro l’Atalanta, reduce dal successo contro il Torino e che tenta a tutti i costi di rientrare nella lotta Champions.

Il sabato si apre con Udinese-Inter alle 15:00. Gli uomini di Chivu vengono dalla faticosa vittoria contro il Lecce, dopo una prestazione opaca, portando a casa una di quelle così dette vittorie sporche, che tanto sono mancate lo scorso anno, e che soprattutto ha permesso di allungare sul Napoli. Per consolidare il primato e riprendere la scia di vittorie, servono i tre punti contro un’Udinese reduce dal pareggio contro il Pisa e che all’andata ha segnato la prima sconfitta della stagione dei nerazzurri.

Alle 18:00 Napoli-Sassuolo. Gli uomini di Conte, che sarà assente anche nel prossimo match vista l’espulsione rimediata contro l’Inter, devono rimettersi in marcia dopo i due pareggi consecutivi contro Inter e Parma, dal sapore ben diverso. Per provare a non perdere terreno dall’Inter capolista serve una vittoria contro il Sassuolo reduce dalla sconfitta contro la Roma all’Olimpico, la seconda consecutiva e la terza nelle ultime cinque gare.

Alle 20:45 Cagliari-Juventus. I bianconeri proseguono in silenzio, passo dopo passo, nella risalita in classifica, cercando di rientrare anche nella lotta scudetto, in attesa di un passo falso di chi la precede. Per blindare ancora di più un quarto posto al momento condiviso con la Roma e sognare in grande, occorre superare l’ostacolo Cagliari, reduce dal pesante ko contro il Genoa.

La domenica si apre con Parma-Genoa alle 12:30. Gli uomini di Cuesta vengono da una settimana a dir poco positiva, grazie alla vittoria in trasferta contro il Lecce e al pareggio strappato al Maradona contro il Napoli. Per dare seguito a una stagione fin qui soddisfacente, gli emiliani cercano il risultato contro il Genoa, che viene a sua volta da una netta vittoria contro il Cagliari, in un match tra due squadre a cui non manca carattere e capaci di mostrare anche bel gioco.

Alle 15:00 il derby dell’Appennino: Bologna-Fiorentina. I rossoblù hanno ritrovato la vittoria nel recupero infrasettimanale contro il Verona, al termine di una gara sofferta, dopo un periodo di difficoltà. Per rientrare con forza nella corsa per un piazzamento europeo, c’è l’obbligo di non sbagliare il match con la Fiorentina, quanto mai imprevedibile come ora, ancora ingarbugliata nelle zone basse della classifica, ma reduce dal pareggio contro il Milan e, come è noto, assetata di punti.

Alle 18:00 Roma-Torino. Grazie al successo casalingo contro il Sassuolo, i giallorossi restano appaiati al quarto posto, ora occupato dalla Juventus e sperano di poter rientrare anche loro nella corsa per il titolo, dopo esserci stati per quasi tutto il girone d’andata. Per alimentare le buone speranze, servono tre punti contro il Torino reduce dalla sconfitta contro l’Atalanta.

La domenica si chiude con Milan-Lazio alle 20:45. I rossoneri non mollano la presa sull’Inter come dimostra la vittoria in rimonta sul campo del Como, dopo un’ennesima reazione di carattere degli uomini di Allegri e cercano la continuità nella sfida contro il Lecce, piena di insidie, vista la bella prestazione dei salentini contro l’Inter e la tendenza dei rossoneri a inciampare con le piccole.

Alle 18:30 di lunedì va in scena Cremonese- Verona. Gli uomini di Nicola vengono da una sonora sconfitta contro la Juventus allo Stadium, il primo e fino ad ora unico ko umiliante nella stagione dei grigiorossi. Di fronte si presenta un Verona reduce dalla sconfitta di misura n casa contro la Lazio, in parte non meritata, ma certamente sfortunata per l’autorete che ha deciso la gara.

Chiude la 21ª giornata Lazio-Como in programma lunedì alle 20:45. Gli uomini di Sarri vengono dal faticoso successo contro l’Hellas al Bentegodi, all’insegna di un andamento a dir poco altalenante, confermando le difficoltà di una squadra incompleta, per di più attraversata dai cambiamenti, fra nuovi arrivi e partenze del mercato di gennaio. All’Olimpico si presenta un Como reduce dalla sconfitta contro il Milan e ansioso di ritrovare i tre punti per non scendere dal treno della Champions League.

 

