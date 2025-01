Il programma della 22° giornata di Serie A, numeri e curiosità 

Alla fine della 21° giornata, il Napoli si trova sempre in testa alla classifica a vetta 50 punti, dopo una partita al cardiopalma decisa da Lukaku al 78’. Segue l’Inter a -3 con una partita in meno, poi l’Atalanta adesso a -7. Lazio 4° a 39 con la Juve a 37. Defilata la Fiorentina a 33, pari punti col Bologna. Ancora dietro Milan a 31 mentre la Roma si è ripresa e ora è a quota 27. Il Como ha sconfitto l’Udinese 4-1 ed ha fatto un balzo in classifica fino al 13° posto, mentre il Verona insieme al Venezia ed al Monza occupano le ultime 3 posizioni.

La giornata comincerà alle 20:45 con Torino-Cagliari. Dembélé squalificato dopo il rosso contro la Fiorentina. Maripan in difesa favorito su Walukiewicz. L’ultima vittoria di Nicola è stata straripante, 4-1 al Lecce di Giampaolo. Marin in forma se la gioca con Makombou mentre Gaetano è tornato al gol e insidia Viola.

Sabato alle 15 via a Como-Atalanta, all’andata i lariani avevano vinto 2-3 in rimonta. Caqueret in pole su Perrone, Diao 2 gol in 2 partite e non può non giocare. CDK più di Samardzic per Gasperini. Alle 18 ancora un big match per il Napoli, questa volta contro la Juve che fin qui non ha ancora mai perso in Serie A. Dovesse tornare Buongiorno (molto difficile), Juan Jesus tornerebbe in panchina. Olivera più di Spinazzola. Breve parentesi in ottica mercato, il sostituto di Kvara potrebbe essere Garnacho o Adeyemi col secondo economicamente più fattibile. Per Motta ennesimo pareggio in Champions, 0-0 con il Brugge e Vlahovic fuori per la seconda volta di fila per scelta tecnica. Anche stavolta non è sicuro del posto, il giovane Mbangula è sul pezzo e Nico Gonzalez a fare da centravanti mobile è un’opzione. Sabato alle 20:45 sarà il turno di Empoli-Bologna. Insieme a Colombo può esserci Esposito, oppure 2 trequartisti con Cacace e Fazzini a supporto del solo ex Milan. Orsolini fuori, Dominguez e Ndoye sugli esterni. Ferguson vuole diventare di nuovo imprescindibile, Dallinga incomincia ad ingranare e il ballottaggio è di nuovo vivo.

Domenica alle 12:30 torna in campo il Milan, contro il Parma. Brutta sconfitta con la Juve, Conceição si è detto preoccupato ed è necessario invertire la rotta per un piazzamento nell’Europa che conta. Walker è un affare fatto ma non può ovviamente essere buttato nella mischia sin da subito, per Emerson l’infortunio in Champions lo terrà fuori almeno 2 mesi e le sirene turche di gennaio sembrano destinate a spegnersi, ci sarà Calabria. In mezzo Musah o Bennacer accanto a Fofana. In casa Parma la buona prova di Camara contro il Venezia – tanti tiri fermati da un grande Stankovic – lo porta ad essere considerato dal 1’ al posto di Keita. Man, come la settimana scorsa, continua ad essere in bilico causa Fiorentina. Bonny in pole su Cancellieri. Per il Parma è anche arrivato Djuric in attacco. Alle 15 spazio ad Udinese-Roma. Rui Modesto o Zemura sull’out di destra, 50-50 tra Sanchez e Lucca. Per Ranieri sempre il solito ballottaggio a 3 tra Pellegrini, Pisilli ed El Shaarawy in attacco con il Faraone favorito. Alle 18 Lecce-Inter. Helgason leggermente avanti rispetto a Ramadani, Pierotti in gol la scorsa complica i piani di Karlsson. Per Inzaghi Pavard più di Darmian, Bastoni di Carlos Augusto. Mkhitaryan titolare condizioni fisiche permettendo. Alle 20:45 si sfidano Lazio e Fiorentina. Gigot ha trovato già il secondo centro del campionato da difensore centrale non titolare, se Romagnoli dovesse essere di nuovo fuori è ancora pronto lui insieme all’altro centrale Gila. Gudmundsson, Folorunsho e Kean per battere Provedel.

Si termina il lunedì con Venezia-Verona alle 18:30 e Genoa-Monza alle 20:45. Oristanio ha perso il ballottaggio con Yeboah la scorsa, ma allo stesso tempo l’ex Genoa può giocare da punta al posto di Pohjanpalo che ora è vicino al Palermo. Per Zanetti Bradaric più di Lazovic e Sarr di Livramento. Genoa sconfitto la scorsa e gli indisponibili sono tanti, ma nonostante ciò la classifica non è cattiva per i rossoblù. Masini confermato, ha anche segnato contro la Roma. Bianco più di Sensi per Bocchetti, Caprari in attacco.