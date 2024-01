Il programma della 22° giornata di Serie A, numeri e curiosità

Si arriva alla 22° giornata di campionato a pochi giorni dal doloroso e inaspettato addio a Gigi Riva, iconico bomber dello scudetto del Cagliari del 1970. Il calciatore con più reti nella storia della nostra nazionale (35 in 42 partite), quando si giocavano meno partite e quasi sempre con avversari di livello. E con due tremendi infortuni in mezzo. Uno che non hai mai tirato indietro la gamba e ha sempre mantenuto la parola. Grazie Rombo di Tuono, uomini della tua pasta non ne fanno più.

Proprio dalla sua amata Cagliari prende il via venerdì sera la terza di ritorno con la sfida Cagliari-Torino. Per i rossoblu, oltre a tre punti fondamentali per allontanarsi dalla zona pericolosa, ci sarà il desiderio di dedicare la vittoria a Riva, rimasto tutta la vita sull’isola sempre fedele alla maglia dei quattro mori.

Sabato si giocano tre partite. Apre Atalanta-Udinese, partita che promette gol. I nerazzurri devono rinunciare al loro fantasista Koopmeiners a causa di un piccolo infortunio e a Lookman impegnato in coppa d’Africa. Per l’Udinese dubbio in avanti tra Lucca e Thauvin, con Pereyra in appoggio.

A Torino la Juventus ospita l’Empoli, sulla carta un impegno facile per mettere in cascina altri tre punti e allungare momentaneamente sull’Inter. Ancora out Chiesa e Rabiot. Vlahovic, in gran forma, al centro dell’attacco affiancato da Yildiz. Per l’Empoli sono in dubbio Caputo e Baldanzi, mentre in gran spolvero c’è Zurkowski fresco di una tripletta una settimana fa. Probabile l’esordio del neo acquisto Cerri.

Chiude in serata Milan-Bologna, in un San Siro che spera di accorciare le distanze in classifica dai cugini nerazzurri. Per il Milan, reduce da quattro vittorie consecutive in campionato, si va verso la conferma della formazione degli ultimi due turni, con il tridente in avanti. Il Bologna, in flessione di gioco e risultati nell’ultimo mese, recupera Zirkzee dopo la squalifica.

Domenica si apre all’ora di pranzo con Genoa-Lecce. Per il Grifone l’emergenza continua, Badelj e Frendrup si aggiungono alla lunga lista di infortunati. In avanti la coppia Retegui-Gudmundsson. Il Lecce tenta il non facile compito di portare via punti salvezza da Marassi.

Alle 15 si giocano Monza-Sassuolo e Verona-Frosinone. Brianzoli chiamati a interrompere la striscia negativa di due sconfitte. Nel Sassuolo dovrebbe debuttare sulla fascia sinistra il neo acquisto Doig.

Formazione del Verone piena di punti interrogativi, nel pieno delle trattative in entrata e uscita del mercato di gennaio. Per i gialloblu sono comunque tre punti fondamentali. Per il Frosinone, qualche dubbio nel tridente d’attacco, dove l’unica certezza sembra essere Soulé.

Alle 18 all’Olimpico va in scena la sfida Lazio-Napoli, scontro diretto per un posto in Champions League. Entrambe le squadre sono reduci dalla trasferta di Riad per la fase finale della Supercoppa. Immobile squalificato, al suo posto al centro dell’attacco dovrebbe esserci Castellanos. Il Napoli deve fare a meno di Kvara e Simeone (squalificati) e Osimhen (Coppa d’Africa), tutto il peso dell’attacco sarà sulle spalle di Raspadori supportato da Politano.

Domenica sera big match Fiorentina-Inter. Un Franchi verso il tutto esaurito sarà la spinta in più per i Viola per fare lo sgambetto all’Inter e tenersi stretto il quarto posto in classifica. Per i nerazzurri Asilani in regia al posto di Calhanoglu e Frattesi per Barella, entrambi squalificati dopo la vittoriosa finale di Riad.

La 22° giornata di campionato si chiude lunedì sera con Salernitana-Roma. Dal risultato potrebbero dipendere le sorti di mister Inzaghi, in bilico dopo la sconfitta interna con il Genoa di domenica scorsa. Per la Roma espugnare l’Arechi vorrebbe dire continuare la risalita in classifica e mantenere viva la speranza di lottare per il quarto posto. De Rossi si presenta col tridente Lukaku-Dybala-El Shaarawy.

Serie A, il programma della 22° giornata

26.01. 20:45 Cagliari-Torino

27.01. 15:00 Atalanta-Udinese

27.01. 18:00 Juventus-Empoli

27.01. 20:45 Milan-Bologna

28.01. 12:30 Genoa-Lecce

28.01. 15:00 Monza-Sassuolo

28.01. 15:00 Verona-Frosinone

28.01. 18:00 Lazio-Napoli

28.01. 20:45 Fiorentina-Inter

29.01. 20:45 Salernitana-Roma