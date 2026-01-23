Il programma della 22ª giornata di Serie A: numeri e curiosità

La terza giornata di ritorno si apre con Inter-Pisa in programma venerdì 23 gennaio alle 20:45. Glu uomini di Chivu vengono dal successo di Udine, grazie a una prodezza di Lautaro, che ha permesso ai suoi di portare a casa il secondo 1-0 di fila e di allungare su Juve e Napoli. In settimana il ko di Champions contro l’Arsenal, in cui l’Inter non ha di certo sfigurato ma dove i Gunners si sono mostrati superiori. Per dare seguito a quello che è comunque un momento positivo, soprattutto in campionato, sono fondamentali i tre punti contro il Pisa, reduce dal pareggio casalingo contro l’Atalanta, risultato ostico a diverse big quest’anno, compresa l’Inter nella gara d’andata.

Il sabato si apre con Como-Torino alle 15:00. I lariani vengono dalla netta vittoria contro la Lazio all’Olimpico, con la quale hanno riscattato la sconfitta, un po’immeritata, contro il Milan e vanno a caccia dei tre punti contro un Torino uscito sconfitto dalla sfida interna contro la Roma, per rimanere aggrappati alla lotta per il quarto posto. Sulla carta il divario è a dir poco ampio, ma il grande cuore del Toro è noto, così come gli scivoloni del Como.

Alle 18:00 Fiorentina-Cagliari. La viola viene dalla vittoria sul campo del Bologna contro l’ex Vincenzo Italiano, portando a casa tre punti molto pesanti sia per la classifica che per il valore dell’avversario, per di più in un weekend complicato per la scomparsa del patron Rocco Commisso. Per dare continuità non si può sottovalutare un Cagliari che arriva a Firenze dopo l’impresa fatta nella gara casalinga contro la Juventus, in un match che si presenta equilibrato e che promette divertimento.

Alle 20:45 Lecce-Lazio. I salentini vengono da un’altra sconfitta per 1-0 a San Siro, stavolta contro il Milan, in una gara dove però gli uomini di Di Francesco hanno sofferto di più rispetto alla gara contro l’Inter. L’occasione del riscatto arriva contro una Lazio reduce dalla disfatta contro il Como, in preda ai nuovi arrivi ancora da integrare, con un ambiente sempre più diviso e una stagione che di partita in partita diviene sempre più anonima.

La domenica si apre con Sassuolo-Cremonese alle 12:30. Gli uomini di Grosso vengono dalla sconfitta contro il Napoli al Maradona che, seppur di misura, rappresenta comunque il terzo ko consecutivo per i neroverdi, in un 2026 iniziato peggio di come si era concluso il 2025. Per rimettersi in carreggiata bisogna avere la meglio su una Cremonese reduce dal pareggio a reti bianche contro il Verona, ma ben distante dalla soglia della retrocessione. Il match mette di fronte due belle realtà del nostro campionato, che ormai non sono più tanto una sorpresa.

Alle 15:00 Atalanta-Parma. Dopo un felice periodo di ripresa, gli uomini di Palladino sono inciampati sul campo del Pisa, dove hanno raccolto solo un pareggio, e dalla rocambolesca sconfitta contro il Bilbao in Champions League. Per rimettersi in carreggiata il compito non facile di superare un Parma reduce anch’esso da un pareggio per 0-0 contro il Genoa, ma capace di grandi prestazioni in più di un’occasione.

Stesso orario per Genoa-Bologna. I rossoblù vengono dal pareggio esterno contro il Parma, ottenendo così il quarto risultato utile consecutivo, con tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Al Marassi si presenta un Bologna che vive un momento di certo non brillante, come dimostra la sconfitta contro la Fiorentina nella giornata precedente, la terza nelle ultime cinque gare. Per rimanere aggrappati alla corsa per l’Europa, da cui al momento è fuori, servono i tre punti contro il Grifone, per evitare di aprire crisi e riflessioni che a quel punto sarebbero necessarie.

Alle 18:00 il primo dei due big match del weekend: Juventus-Napoli. I bianconeri devono lasciarsi alle spalle l’inattesa sconfitta di Cagliari, che conferma la tendenza della squadra a dei cali tensione e a cadere nelle partite sulla carta più abbordabili. Per non perdere terreno da chi la precede, ma anche da chi insegue, la vecchia signora è chiamata a fare la voce grossa contro un Napoli reduce dalla vittoria contro il Sassuolo e che non può permettersi altre battute d’arresto. La sfida contrappone due allenatori che ritrovano il loro dolce passato e due squadre che hanno un solo risultato se vogliono tenere accesa la fiammella del sogno scudetto.

La domenica si chiude con l’altro grande match di cartello della giornata: Roma-Milan alle 20:45. Discorso non tropo diverso da Juve e Napoli anche per la Roma, reduce dalla vittoria contro il Torino, che nella sfida contro il Milan cerca disperatamente il primo successo in uno scontro diretto stagionale e soprattutto la riposta alla domanda che dalle parti di Trigoria tutti si ripetono da inizio anno: questa Roma è da scudetto? Ceto è che per i giallorossi è forse l’ultima occasione per continuare a sognare. Dall’altra parte un Milan che, per quanto non spettacolare, resta incollato alla vetta, sperando in un passo falso dei cugini, dopo aver raccolto l’ennesimo 1-0 stagionale contro il Lecce, in pieno stile Allegri. La missione per i rossoneri non cambia: continuare a vincere per andare sempre più in alto.

La 22ª giornata si chiude con Verona-Udinese in programma lunedì alle 20:45. I veneti vengono dal pareggio contro la Cremonese, certamente un punto guadagnato vista la differenza di classifica tra le due squadre, ma che non serve ancora a mollare l’ultimo posto in classifica. Al Bentegodi si presenta un Udinese reduce dalla sconfitta interna contro l’Inter, protagonista fino ad ora di una stagione senza infamia e senza lodi.