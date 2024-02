Il programma della 23° giornata di Serie A, numeri e curiosità

Chiusa la sessione di calcio mercato invernale, la 23° giornata di campionato (quarta del girone di ritorno) riparte con tanti incontri interessanti, su tutti senza alcun dubbio il derby d’Italia. Non possiamo fare a meno di partire dalla sfida scudetto di San Siro, dove domenica sera va di scena lo scontro diretto Inter-Juventus. Un pareggio o una vittoria della Juve non cambierebbe di molto gli equilibri, una vittoria dell’Inter porterebbe i nerazzurri a +4 (potenzialmente a +7 in caso di vittoria nella partita di recupero), il che equivarebbe ad una sentenza quasi definitiva sul campionato.

Mister Allegri recupera Rabiot e Chiesa, con quest’ultimo in ballottaggio con Yildiz per affiancare in attacco Dusan Vlahovic. In panchina ci sarà il neo acquisto Alcaraz, pronto all’esordio con la Juve nella partita più importante dell’anno. Nell’Inter rientrano Barella e Calhanoglu dopo la squalifica e si ricompone il centrocampo tipo con Mikhitaryan. In attacco la coppia regina Lautaro-Thuram. Tutto esaurito alla scala del calcio e incasso record sui 6 milioni di euro.

La 23° giornata prende il via venerdì sera con Lecce-Fiorentina, sfida per obiettivi opposti, salvezza per i padroni di casa e posto champions per gli ospiti. D’Aversa recupera Banda per l’attacco, nei Viola convocato il neo acquisto Belotti che dovrebbe partire dalla panchina. Sabato si giocano quattro partite. In contemporanea al pomeriggio Udinese-Monza e Empoli-Genoa, alle 18 Frosinone-Milan e in serata il derby emiliano Bologna-Sassuolo Al Friuli l’Udinese deve cercare la vittoria per uscire dalla zona retrocessione, Monza (probabile esordio dall’inizio per l’attaccante Djuric arrivato dal Verona) tranquillo in classifica a caccia del colpo esterno. Empoli e Genoa escono parecchio cambiate dal mercato invernale. L’Empoli (ancora out Caputo) ha ceduto Baldanzi e ha riportato Niang in Italia, che però non dovrebbe essere della sfida. I rossoblu, con mister Gilardino squalificato in tribuna, recuperano due titolari a centrocampo e si affidano in avanti alla coppia Rategui-Gudmundsson. In panchina Vitinha, fresco acquisto dal Marsiglia.

Per il Milan trasferta difficile sul campo del Frosinone dove hanno sofferto tutte le big del campionato. Frosinone in emergenza con ben dieci assenti, il Milan nella formazione tipo impiegata nelle ultime partite (4 vittorie e 1 pareggio). Bennacer rientrato in gruppo dovrebbe essere in panchina. Il Bologna recupera Posch in difesa e si affida al suo uomo di punta Zirkzee (con Orsolini alle spalle) per mettere altri tre punti in classifica e continuare nel sogno Europa. Il Sassuolo, scivolato pericolosamente verso le parti basse della classifica, oltre a Berardi infortunato deve rinunciare allo squalificato Henrique.

La domenica che porta al derby d’Italia inizia all’ora di pranzo con Torino-Salernitana, mentre le due sfide del pomeriggio sono Napoli-Verona e Atalanta-Lazio. Il Toro, che deve rinunciare allo squalificato Buongiorno, cerca il sorpasso a Bologna e Napoli. Per la Salernitana, ultima in classifica a sei punti dalla quota salvezza, l’imperativo è fare risultato. Appaiono difficili i recuperi di Fazio e Dia (più probabile), mentre il neo acquisto Boateng partirà dalla panchina. Per il Napoli sulla carta si presenta una buona occasione per risalire ulteriormente in classifica e consolidare una posizione per l’Europa League. Mazzarri recupera Simeone e Kvara dopo la squalifica. Ballotaggio (neo acquisto a tre Ngonge, Simeone e Raspadori) per la maglia da centravanti. I Gialloblu di Baroni (Noslin unica punta), una delle squadre che più ha cambiato nel mercato invernale, arrivano al San Paolo per strappare qualche punto prezioso per la lotta salvezza.

Sfida di alta classica a Bergamo dove Atalanta e Lazio sono in piena corsa per un posto Champions. Vista la qualità in campo e il gioco d’attacco di Sarri e Gasperini ci si aspetta spettacolo. Con Lookman impegnato in coppa d’Africa e Koopmeiners ancora ai box per infortunio, Gasperini sembra intenzionato a confermare De Ketelaere centravanti a discapito di Scamacca. Nella Lazio, fuori Patric e Zaccagni per infortunio, Immobile ritorna al centro dell’attacco dopo aver scontato la squalifica. La 23° giornata di campionato si chiude lunedì sera con Roma-Cagliari. Per i giallorossi, che arrivano da due vittorie consecutive dopo l’esonero di Mourinho, si presenta un’ottima occasione per scavalcare l’Atalanta e inserirsi al quarto posto. Rientro di Parades e innesto dei due neo acquisti Angelino e Baldanzi che dovrebbero partire dalla panchina. Ranieri opta per un’unica punta al centro dell’attacco (dubbio Pavoletti-Petagna) con il supporto alle spalle del trequartista Viola. Sfida nella sfida quella tra i due allenatori De Rossi (romano de Ostia) e Ranieri (“Er fettina” da Testaccio), entrambi romani e romanisti. Chi dei due preparerà una carbonara da tre punti?