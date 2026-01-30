Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Serie A

Il programma della 23ª giornata di Serie A: numeri e curiosità

Con l’Inter che tenta la fuga, Milan e Napoli sono chiamate a non sbagliare più, mentre la Juventus ora vede uno spiraglio per la lotta scudetto.

Gen 30, 20263 Lettura
Foto credits: https://sscnapoli.it/foto-gallery

La 23ª giornata di Serie A si apre con Lazio-Genoa in programma venerdì 30 gennaio alle 20:45. I biancocelesti vengono dal pareggio a reti inviolate contro il Lecce, a cui è seguita una conferenza stampa di Sarri con parole velenose per la società e una settimana turbolenta per il caso Romagnoli, che sembrava vicino all’addio e poi rimasto su dietrofront della dirigenza. In un contesto a dir poco complicato, c’è da affrontare un Genoa reduce dal successo contro il Bologna, guidato da un Daniele De Rossi a cui non mancheranno le motivazioni.

Venendo al sabato, alle 15:00 è in programma Pisa-Sassuolo. Gli uomini di Gilardino vengono da un pesante 6-2 rimediato a San Siro contro l’Inter, dopo l’illusione dei primi venti minuti grazie alla doppietta di Moreo e alla complicità di Sommer. Per risollevarsi da questo brutto ko, c’è da aver la meglio su un Sassuolo che ha ritrovato la vittoria, dopo 3 sconfitte di fila, grazie al successo contro la Cremonese.

Alle 18:00 Napoli-Fiorentina. La brutta sconfitta di Torino contro la Juventus ha fatto scivolare il Napoli a ben 8 punti di distanza dall’Inter, il che rischia di ridimensionare gli obiettivi stagionali del Napoli, sebbene manchi ancora molto. Per non mollare la presa già a fine gennaio, c’è da rimettersi in carreggiata tentando di battere la Fiorentina, reduce dal ko casalingo contro il Cagliari, incapace di trovare continuità per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Alle 20:45 Cagliari – Verona. I sardi proseguono il loro momento positivo, come conferma le vittorie contro Juventus e Fiorentina e cercano il tris nella sfida casalinga contro il Verona, reduce dalla sconfitta interna contro l’Udinese e al penultimo posto, a parti merito con il Pisa.

La domenica si apre con Torino-Lecce alle 12:30. I granata vengono dalla sconfitta ‘’tennistica’’ per 6-0 a Como, collezionando così il quarto ko consecutivo. Per scongiurare il rischio di ritrovarsi invischiati nella lotta salvezza, agli uomini di Baroni servono i tre punti contro il Lecce, reduce dal pareggio casalingo contro la Lazio e che in classifica insegue proprio il Toro.

Alle 15:00 va in scena il match che forse promette più divertimento: Como – Atalanta. Gli uomini di Fabregas arrivano alla gara sulla scia di un rotondo 6-0 rifilato al Torino, e mettono nel mirino il quarto posto ora distante solo tre punti. Per continuare a sognare l’approdo in Champions League, serve superare una Dea che dista proprio 5 punti dai lariani, reduce dal 4-0 ottenuto contro il Parma e che in va in cerca di una vittoria per rientrare nella corsa per l’Europa.

Alle 18:00 Cremonese-Inter. Dopo un inizio sotto tono che he destato più di qualche timore, nel turno precedente gli uomini di Chivu hanno portato a casa i 3 punti grazie a un roboante 6-2 contro il Pisa, portandosi a più 5 sul Milan e a più 8 sul Napoli, approfittando di un turno che sulla carta era favorevole. Per non sprecare il vantaggio creato serve una prova di maturità contro la Cremonese, reduce dalla sconfitta contro il Sassuolo.

Alle 20:45 Parma-Juventus. Gli uomini di Spalletti si sono lasciati alle spalle il passo falso di Cagliari grazie al netto successo sul Napoli dell’ex Antonio Conte, portandosi a un punto dal quarto e terzo posto, occupati rispettivamente da Napoli e Roma. Per continuare a risalire la classifica occorre non inciampare nella sfida di Parma, con i gialloblù reduci dalla brutta sconfitta contro l’Atalanta.

Il lunedì si chiude con Udinese-Roma e Bologna-Milan, entrambe alle 20:45. I giallorossi vengono dal pareggio casalingo contro il Milan, portando così a casa il primo pareggio in campionato e interrompendo la serie di sconfitte negli scontri diretti. Per rafforzare il terzo posto in classifica, minacciato da Napoli e Juve, serve una vittoria contro un Udinese reduce dal successo esterno contro il Verona. Al Dallara si gioca il remake dell’ultima finale di Coppa Italia, con un Milan reduce dal pareggio dell’Olimpico, con il rammarico per il pareggio subito su rigore a un quarto d’ora dalla fine, e un Bologna che dall’altra parte vive un momento di difficoltà, come dimostra il Ko al Marassi contro il Genoa, il secondo consecutivo e il terzo nelle ultime cinque gare.

 

0 Shares

Articoli correlati

Le probabili formazioni della 23ª giornata di Serie A 2025/26

Gen 30, 2026

Udinese corsara a Verona: 3-1 al Bentegodi e aggancio alla Lazio

Gen 27, 2026

Spettacolo e rimpianti all’Olimpico, Roma-Milan finisce 1-1

Gen 25, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.