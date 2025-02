Il programma della 24° giornata di Serie A, numeri e curiosità

Dopo la giornata 23 di A, il Napoli mantiene il comando della classifica anche pareggiando contro la Roma, visto che l’Inter ieri sera è caduta malamente per 3-0 contro la Fiorentina fallendo l’aggancio in vetta. Segue poi l’Atalanta con 47 punti e proprio i Viola che si trovano ora nell’ultimo posto disponibile per la Champions, a 42. Lazio a pari punti, Juve a -2. Monza fanalino di coda dalla parte opposta, poi Venezia e Parma.

Questa sera spazio a Como-Juve. I lariani hanno 22 punti, 2 in più del Parma terzultimo. Van der Brempt da valutare fisicamente, mentre Perrone è tornato dalla scorsa. 50-50 tra Strefezza e Ikone, può far comodo Douvikas che a lungo può anche incidere come Cutrone. Per Motta Veiga può esordire da difensore centrale, Alberto Costa può farlo da terzino. Kolo Muani ha segnato 3 gol in 2 partite, ha la fiducia del tecnico Italo-brasiliano.

Sabato alle 15 Verona-Atalanta. Verona che è balzato alla piazza numero 13, la vittoria contro il Monza è fondamentale per la corsa salvezza. I punti però sono 23, solo 2 in più del Cagliari 17° e quindi c’è da fare attenzione. Valentini scalpita, ma ci sono anche Daniliuc e Dawidowicz. Sarr in pole su Kastanos, Tengstedt sempre ai box. In casa Atalanta scalpita anche Posch, Bellanova più di Cuadrado. Samardzic, Maldini e Pasalic sono in 3 per un posto. Alle 18 spazio ad Empoli-Milan. Kouame può giocare per la prima volta con la nuova maglia azzurra, ma Cacace è in forma. Joao Felix e Gimenez, subito in mostra nella Coppa Italia contro la Roma, sfidano Musah ed Abraham. Alle 20:45 ci sarà Torino-Genoa. Biraghi insidia seriamente Sosa, così come Casadei insidia Tameze per affiancare Ricci in mediana. Stessa cosa tra Karamoh ed Elmas. Per Vieira Zanoli nettamente favorito su Messias.

Domenica alle 12:30 è il turno di Venezia-Roma. Per sostituire Capitan Pohjanpalo al Palermo sono in 3: se la giocano Yeboah, Gytkjaer ed il nuovo arrivato Fila. Roma che invece deve riprendersi subito dopo la sconfitta in Coppa Italia; il 3-1 per mano del Milan e con la doppietta dell’ex Abraham pesa, complici sbavature difensive non da poco. È infatti arrivato Nelsson dal Galatasaray, ma Hummels attualmente è avanti. Saelemaekers più di Rensch, mentre è più equilibrato il ballottaggio tra Dybala e Soulé. Sabato alle 15 Cagliari-Parma. Nicola ha messo in difficoltà la Lazio lunedì, ora vuole vincere in una sfida sicuramente più abbordabile. D’altro canto, il Parma non vince dal 28 dicembre anche se Pecchia non sembra essere in discussione. Dubbio Augello-Obert e Viola-Gaetano, i soliti. Bernabé invece è tornato, ma deciderà Pecchia anche in base alle sensazioni dello spagnolo. Almqvist favorito su Ondrejka ancora non al 100%, un po’ lo stesso discorso di Bernabé. Djuric o Bonny in attacco, la scorsa gara l’ex Monza ha giocato 90 minuti. Alla stessa ora Lazio-Monza. Tavares è tornato in gruppo e può giocare dal 1’, altrimenti certo il suo ritorno dall’inizio contro il Napoli. Per Bocchetti, in difficoltà, Brorsson più di Lekovic in difesa, Urbansli favorito su Sensi e Castrovilli può giocare subito contro la sua ex squadra. Alle 18 Lecce-Bologna. Coulibaly o Ramadani a fare filtro in mezzo, Pierotti invece è esploso e non può essere lasciato fuori. Rischia quindi sempre Morente, Karlsson c’è. Insieme a Pierotti l’intoccabile è Krstovic lì davanti. Per Italiano, che ha vinto contro l’Atalanta in Coppa guadagnandosi l’accesso alle semifinali per il quarto anno di fila, 3 dubbi 50-50: Holm-Calabria, Lykogiannis-Miranda, Moro-Pobega e per finire il solito ballottaggio Castro-Dallinga. Napoli-Udinese alle 20:45. Conte vuole tornare a vincere, il pareggio della Roma al 93’ lo ha fatto arrabbiare e non poco. Buongiorno è tornato, ma il ballottaggio con Juan Jesus è vivo. Olivera invece potrebbe tornare solo a marzo contro l’Inter, nel frattempo c’è Spinazzola che sta giocando benissimo e ha anche segnato contro la Roma. Per Runjaic Kamara o Zemura a spingere.

Lunedì alle 20:45 torna Inter-Fiorentina. Inzaghi ha il dente avvelenato, il 3-0 è durissimo da digerire per i Campioni d’Italia. De Vrij favorito su Acerbi, Darmian o Zalewski sostituiranno Dumfries squalificato. Mkhitaryan è parso stanco ieri, potrebbe esserci spazio per Zielinski. Palladino ora ha a disposizione tutti i nuovi, con Adli che potrebbe giocare insieme a Fagioli e non Mandragora. Folorunsho avanti, Zaniolo o Beltran insieme a lui e Gudmundsson. Davanti c’è sempre Moise Kean, doppietta contro l’Inter, 15 gol in campionato e migliore stagione realizzativa di sempre per l’ex Juve.