Il programma della 24° giornata di Serie A, numeri e curiosità

La 24° giornata di campionato inizia venerdì sera con lo scontro diretto Salernitana-Empoli. Gli uomini di Inzaghi, ultimi in classifica a meno cinque proprio dall’Empoli, devono solo vincere per non vedere allontanarsi ulteriormente la quota salvezza. Si scontrano la peggior difesa (i campani hanno subito 44 reti al pari del Frosinone) e il peggior attacco (per i toscani solo 15 reti all’attivo) del campionato. La Salernitana si aggrappa a Dia che dovrebbe tornare al centro dell’attacco dopo più di due mesi out per infortunio.

Cagliari-Lazio dà il via alle partite del sabato. Al Sant’Elia ci sono in palio punti pesanti. Le due squadre stanno infatti attraversando un periodo difficile. Il Cagliari è penultimo in classifica (18 punti come l’Empoli) e reduce dai quattro gol subiti dalla Roma, mentre la Lazio è scivolata all’ottavo posto, con la zona champions lontana di ben cinque punti. Sarri sembra intenzionato a rimettere Immobile al centro dell’attacco. Ancora dubbi sul pieno recupero di Zaccagni. Alle 18 all’Olimpico va in scena uno dei due big match della giornata: Roma-Inter. I giallorossi da quando è arrivato De Rossi (3 vittorie su 3) sono tornati prepotentemente in corsa per il quarto posto. Dybala e capitan Pellegrini sono i trascinatori. L’Inter, fresca di vittoria nello scontro diretto con la Juve, è saldamente e meritatamente (miglior attacco e difesa del campionato) in testa. Scenderà in campo con la formazione tipo; dovesse far saltare il banco anche a Roma avrebbe mezzo scudetto in tasca. Chiude in serata Sassuolo-Torino. Le due squadre stanno vivendo due opposti momenti. Il Sassuolo in crisi di risultati ha solo un punto di margine rispetto alla quota retrocessione. L’infortunio di Berardi (probabilmente out ancora per un mese) ha complicato non poco il cammino dei nero-verdi. Il Toro, lanciatissimo verso l’Europa come apertamente detto da mister Juric, si presenta in Emilia per vincere. Out capitan Buongiorno, i granata si affidano alla coppia Zapata-Sanabria supportati alle spalle da Vlasic.

Il pranzo della domenica propone Fiorentina-Frosinone, due squadre che hanno smarrito la continuità della prima parte di campionato e stanno procedendo con risultati altalenanti. Fiorentina con Beltran unica punta (Belotti parte dalla panchina), Frosinone con il tridente Kaio Jorge (al centro) e sulle fasce Soulè e Seck. Si prosegue con Bologna-Lecce e Monza-Verona. Il Bologna cercherà di sfruttare l’effetto Dall’Ara per mettere altri tre punti preziosi in ottica Europa dopo la bella rimonta col Sassuolo. Il Lecce, reduce anch’esso dall’esaltante vittoria in rimonta con la Fiorentina, venderà cara la pelle in cerca di punti salvezza. Stesso obiettivo per il Verona che, dopo la beffa del San Paolo, cercherà di portar via qualche punto salvezza dal Brianteo. Il Monza che ha evidenziato qualche problema in zona gol (solo 21 reti all’attivo) si affida a Djuric (fresco ex gialloblu) in attacco con alle spalle la coppia Colpani-Mota (Zerbin).

Alle 18 a Marassi Genoa-Atalanta, sfida che promette emozioni. Nell’Atalanta, quarta in campionato e lanciatissima per un posto champions, pare scontato il recupero di Koopmeiners a centrocampo. In avanti De Ketelaere, reduce da ottime prestazioni, a supporto dell’unica punta Scamacca. Il Genoa con il confermatissimo modulo 3-5-1-1 con l’islandese Gudmundsson dietro Retegui. Chiude in serata il big match di San Siro Milan-Napoli. Sono lontani i fasti dei testa a testa scudetto di fine anni 80 ma rimane pur sempre una sfida ricca di fascino. Il Milan deve fare a meno dello squalificato Reijnders. In attacco Giroud unica punta con alle spalle la linea a tre Leao-Loftus Cheek-Pulisic. Nel Napoli, assente Mario Rui per squalifica, in avanti solito ballottaggio Simeone-Raspadori (con Ngonge in agguato) per completare il tridente con Kvara e Politano. Con una vittoria i rossoneri si porterebbero momentaneamente ad un solo punto dal secondo posto.

Lunedi sera allo Stadium Juventus-Udinese chiude la 24° giornata. Dopo aver lasciato per strada cinque punti nelle ultime due partite, per la Juve c’è solo un risultato: la vittoria. Dubbi in attacco, Vlahovic ha noie muscolari, non dovesse farcela è pronto Milik, mentre per l’altro posto nuovo ballottaggio Yildiz-Chiesa. Alcaraz partirà dalla panchina, mentre Alex Sandro dovrebbe sostituire lo squalificato Danilo. L’Udinese si presenta allo Stadium senza lo squalificato Pereyra. Al suo posto Thauvin in supporto a Lucca unica punta.

Il programma completo della 24° giornata di Serie A

09.02. 20:45 Salernitana-Empoli

10.02. 15:00 Cagliari-Lazio

10.02. 18:00 Roma-Inter

10.02. 20:45 Sassuolo-Torino

11.02. 12:30 Fiorentina-Frosinone

11.02. 15:00 Bologna-Lecce

11.02. 15:00 Monza-Verona

11.02. 18:00 Genoa-Atalanta

11.02. 20:45 Milan-Napoli

12.02. 20:45 Juventus-Udinese