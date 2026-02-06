Il programma della 24ª giornata di Serie A: numeri e curiosità

La 24ª giornata di Serie A si apre con Verona-Pisa in programma venerdì alle 20:45. I veneti devono riscattare la sonora sconfitta di Cagliari e hanno l’occasione di farlo nello scontro diretto contro il Pisa, reduce a sua volta dal ko casalingo contro il Sassuolo. Al Bentegodi va in scena un duello all’ultimo sangue per la lotta salvezza, tra due squadre a pari punti dove, chi uscirà sconfitta, si ritroverà sola all’ultimo posto.

Il sabato si apre alle 18:00 con Genoa-Napoli. Dopo la deludente esclusione dalla Champions League e una semifinale di Coppa Italia ancora da conquistare, gli uomini di Conte, reduci dalla vittoria di Firenze, sono chiamati a una vera e propria rimonta sull’Inter prima in classifica e distante 8 punti, per non scivolare nel rischio di una stagione che rischierebbe di diventare già anonima, al netto del piazzamento in Champions da difendere. Per fare tutto ciò occorre mettere la marcia e strappare i tre punti al Marassi contro un Genoa reduce dalla sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio, che ha lasciato più di qualche scoria per il goal del ko subito in pieno recupero e anche tanta rabbia.Alle 20:45 Fiorentina-Torino. I viola vengono dalla sconfitta interna contro il Napoli e continuano a galleggiare al terzultimo posto in zona retrocessione, con una stagione ormai compromessa, ma di cui bisogna quanto meno scongiurare il finale ‘’ tragico’’, sportivamente parlando. Gode di un po’ più di tranquillità il Torino, reduce dalla vittoria di misura contro il Lecce, a cui è seguita l’eliminazione dalla Coppa Italia contro l’Inter, seppur a testa alta, ma che è a caccia di punti per staccarsi ancora di più dalla parte bassa della classifica e disputare un finale di stagione tranquillo.

La domenica si apre con il derby Bologna-Parma alle 12:30. La sconfitta interna con il Milan per 0-3, la terza consecutiva, ha certificato un momento di piena crisi per la squadra di Italiano, ora al decimo posto, con l’Europa League distante 12 punti e la Conference League 11. Per non rovinare i frutti di un ottimo girone d’andata, i rossoblù hanno l’occasione di invertire la rotta nel derby contro il Parma reduce dalla sconfitta netta contro la Juventus. Alle 15:00 Lecce-Udinese. Agli uomini di Di Francesco, che vengono dal ko di misura subito a Torino, il quarto nelle ultime cinque partite, serve una svolta per risalire dal quart’ultimo posto e a soli tre punti sulla Fiorentina. Per farlo occorre fare risultato contro un Udinese galvanizzato dalla vittoria casalinga contro la Roma.

Alle 18:00 Sassuolo-Inter. I nerazzurri mantengono il comando della classifica grazie a una solida vittoria a Cremona, con un primo tempo di alto livello e una seconda frazione fatta di gestione, e hanno l’occasione di allungare sui cugini del Milan, seppure temporaneamente, nella trasferta del Mapei Stadium, dove trovano un Sassuolo reduce dal successo esterno contro il Pisa e che in passato ha dato più di qualche dispiacere all’Inter. Il posticipo della domenica è Juventus-Lazio alle 20:45. I bianconeri vivono un momento di forma, come dimostrano le quattro vittorie nelle ultime cinque gare di campionato e la qualificazione ai play-off di Champions League, che sembrava insperata all’arrivo di Spalletti, dopo un inizio difficile. Per rinsaldare il quarto posto e magari riaprire i giochi nelle prime posizioni, nella speranza che qualcuno faccia un passo falso, occorre superare la Lazio dell’ex Sarri, reduce dal successo al cardiopalma contro il Genoa, ma sempre in preda alla discontinuità.

Il lunedì alle 18:30 va in scena uno dei tanti derby lombardi dell’anno: Atalanta-Cremonese. La Dea è reduce dal pareggio sul campo del Como, da considerare un punto guadagnato vista l’inferiorità numerica dall’ottavo minuto del primo tempo. Per non mollare la presa sull’Europa serve una vittoria contro una Cremonese reduce dalla sconfitta contro l’Inter, la terza nelle ultime cinque gare e in evidente fase di calo. Il Monday night che chiude la giornata è Roma-Cagliari. I giallorossi devono riscattare il passo falso di Udine, a cui è però seguita la vittoria in Europa League con tanto di qualificazione diretta alla fase finale. Per rimanere attaccati al treno del quarto posto, ora occupato dalla Juventus avanti di due punti, è vietato fallire la sfida interna contro il Cagliari, reduce dal largo successo contro il Verona, il terzo consecutivo. Vista l’indisponibilità dello Stadio Meazza di San Siro per la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali, Milan-Como si disputerà il 18 febbraio.