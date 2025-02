Il programma della 25° giornata di Serie A, numeri e curiosità

Dopo la giornata numero 24, il Napoli continua ad essere in cima alla classifica, ma il distacco ora è di solo 1 punto sull’Inter. Pareggio contro l’Udinese per i partenopei, vittoria contro la Fiorentina per i lombardi. Poi occhio all’Atalanta a 50, segue la Lazio a 45 e la Juve a -2, dopo ancora la Fiorentina a -1 è 6°. Milan a 38 a pari punti col Bologna, Roma a 34. Ancora Parma con Venezia e Monza in zona retrocessione. Stasera si comincia con Bologna-Torino. Ravaglia impensierisce Skorupski. Holm, Calabria e De Silvestri in 3 per un posto. Lykogiannis leggermente favorito su Miranda, Pobega o Moro in mezzo mentre Castro più di Dallinga. Per Vanoli Biraghi o Sosa a sinistra, Karamoh più di Elmas. Vanoli ha raccontato in conferenza come l’ex Napoli sia il giocatore più indietro fisicamente dei nuovi arrivati.

Sabato alle 15 Atalanta-Cagliari. I bergamaschi mantengono vivo il sogno Scudetto, -5 dal Napoli capolista. In settimana la sconfitta col Brugge agli spareggi di Champions ha lasciato l’amaro in bocca, soprattutto per il rigore alquanto dubbio a tempo scaduto. Bellanova e Zappacosta se la giocano con Cuadrado e Ruggeri per spingere sulle fasce, CDK e Samardzic possono partire dal 1’ dietro Retegui. Coman ha già portato 3 punti a Nicola la scorsa e può essere titolare ma dipenderà dalle sue condizioni. Più indietro invece Gaetano che non è al meglio, c’è Viola. Alle 18 Lazio-Napoli. I romani hanno battuto il Napoli 2 volte su 2: Coppa Italia prima, Serie A poi. Inoltre, è l’unica squadra che ha battuto gli azzurri in casa al Maradona durante questa stagione. Conte vorrà vendicarsi. Marusic in forma favorito su Lazzari, Pedro o Dele Bashiru nel caso in cui Dia non ce la faccia (ad oggi non è ancora recuperato totalmente). Conte potrebbe scendere in campo con un 3-5-2, Buongiorno tornerebbe da centrale accompagnato con Rrahmani e Jesus da braccetti. Raspadori in pole per sostituire Neres ed affiancarsi a Lukaku. Alle 20:45 spazio a Milan-Verona. I rossoneri hanno deluso in Champions, è finita 1-0 contro il Feyenoord e la prestazione è stata largamente insufficiente. Conceição potrebbe decidere di lasciare fuori uno tra Pulisic, Felix e Leao: gli ultimi 2 quelli più in bilico, rispettivamente per Musah e Jimenez. L’omonimo (quasi) Gimenez davanti non sembra essere in discussione. Per Zanetti c’è bisogno di una reazione dopo i 5 gol presi in casa contro l’Atalanta, non è la prima volta. Sono 53 i gol presi finora, 9 in più della seconda peggior difesa (Parma). Niasse più di Kastanos. Tengstedt ancora out almeno fino a fine febbraio/inizio marzo.

Domenica alle 12:30 si disputerà Fiorentina-Como. Pongracic se la gioca con Comuzzo, Fagioli con Cataldi. Zaniolo scalpita. Il Como viene da 3 sconfitte di fila, è fondamentale fare punti ottica salvezza. Da Cunha più di Caqueret, Strefezza più di Ikone. Non si discutono Diao e Paz. Douvikas ha 90 minuti ma c’è Cutrone davanti, anche se il ballottaggio è sempre più incerto stile Castro-Dallinga. Alle 15 scontro salvezza Monza-Lecce. È tornato Nesta sulla panchina dei brianzoli, fermi a 13 punti. Dovessero vincere i salentini, l’ipotesi Serie B si farebbe sempre più concreta. Da valutare Turati fino a domenica, mentre Bianco e Urbanski cercano un’altra maglia dal 1’. Occhio a Castrovilli che può sia giocare dietro che al posto di Ciurria. Per Giampaolo è tornato a pieno regime Gaspar, si deciderà in rifinitura tra lui e Jean. Morente più di Karlsson. Alla stessa ora c’è Udinese-Empoli. Atta con il Napoli non ha giocato male e può esserci di nuovo. Ekkelenkamp, MVP contro il Napoli, è nettamente favorito su Sanchez. L’Empoli aveva cominciato benissimo e ora si trova al 17° posto, solo 1 punto dal Parma e nessuna vittoria dall’8 dicembre. Henderson leggermente più di Maleh.

Alle 18 Parma-Roma. Anche il Parma aveva cominciato bene ma ora è in zona retrocessione, ultima vittoria datata 28 dicembre. Cancellieri od Ondrejka davanti insieme a Man e Djuric. Da valutare Hummels che è a riposo, nel caso c’è Nelsson o Celik che ha anche segnato contro il Porto in Europa League. Stesso discorso per Paredes, c’è Pisilli. Dybala è uscito per una botta al ginocchio, da capire anche lui. Alle 20:45 big match di giornata, Juventus-Inter. Kelly o Savona da terzino sinistro, all’altro lato dovrebbe esserci Weah. Si deciderà in rifinitura il dubbio tra Gonzalez e Conceição, il figlio d’arte quando entrò contro l’Inter mise in difficoltà e non poco i difensori di Inzaghi. Yildiz insidiato da Mbangula, Mckennie davanti – Koop permettendo – . Kolo Muani in formissima favorito su Vlahovic. Per l’Inter Acerbi o De Vrij in difesa, torna Dumfries. Thuram non al 100%, può partire Taremi affianco Lautaro.

L’ultima partita è lunedì alle 20:45, ossia Genoa-Venezia. Sabelli più di Bani. Per Vieira due brutte notizie in settimana: si sono fatti male Badelj e Thorsby, il primo fuori per un paio di partite mentre l’ex Samp è più grave e ha riportato una lesione al polpaccio. Per il Venezia Marcandalli o Schingtienne dietro, Oristanio o Yeboah davanti.