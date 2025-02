Il programma della 25° giornata di Serie A, numeri e curiosità

A seguito della giornata numero 25, il Napoli riesce a mantenere la vetta della classifica nonostante il terzo pareggio consecutivo, questa volta contro la Lazio dopo Roma ed Udinese. L’Inter, infatti, non è riuscita, così come successe nel recupero con la Fiorentina, a vincere. Anzi, è arrivata la 2° sconfitta nelle ultime 3, 1-0 contro la Juve per mano di Conceição. Nelle ultime 5 di campionato i nerazzurri hanno vinto 2 gare (Lecce e Fiorentina), ne hanno perse 2 (recupero con la Viola e Juve) e hanno pareggiato il derby. Gli scontri diretti contro Juve e Milan non sono mai stati vinti da Inzaghi quest’anno. Napoli quindi a 56 ed Inter a 54, poi Atalanta a 51 e Juve a 46. Lazio a pari punti, Fiorentina a 42 che ha perso col Como e poi Milan e Bologna a 41. È tornata la Roma che ora vede l’Europa, Ranieri è a quota 37. Parma, Venezia e Monza in zona retrocessione.

Si inizia stasera, Lecce-Udinese. C’è un ballottaggio a centrocampo tra Ramadani e Pierret, poi sempre tra Morente e Karlsson. Kamara più di Zemura per Runjaic. Sabato alle 15 Parma-Bologna. Nel Parma è stato esonerato Pecchia ed è arrivato Chivu, che probabilmente schiererà un 4-3-3 cercando di dare più equilibrio alla squadra, visto che la difesa ha subito 45 gol ed è la seconda peggiore del campionato. Peggio, infatti, solo il Verona con 54 reti prese ma anche 3 punti in più. Bonny di nuovo titolare in attacco visto il grave infortunio di Djuric. Cancellieri o Almqvist con Man. Per Italiano soliti dubbi: Calabria-De Silvestri (ed Holm), Lykogiannis-Miranda, Castro-Dallinga. Ferguson è tornato a pieno regime e se la gioca con Moro, stesso discorso tra Orsolini e Dominguez. Alla stessa ora si gioca Venezia-Lazio. Yeboah od Oristanio insieme a Fila in attacco. Per Baroni, che ha fermato ancora una volta il Napoli (2 vittorie ed 1 pari quest’anno), Marusic o Lazzari con Tavares dall’altra parte. Dia prima punta visto l’infortunio del Taty. Alle 18 Torino-Milan. Sosa più di Biraghi, Elmas scalpita e Karamoh non è sicuro del posto. Vlasic davanti, Adams in pole su Sanabria. In casa Milan terzini da valutare per motivi opposti: Theo per la recente condotta e le prestazioni deludenti, Walker uscito acciaccato dalla brutta sconfitta in Champions contro il Feyenoord. Jimenez può trovare una maglia dal 1’ al posto di uno dei due. Alle 20:45 ecco Inter-Genoa. I meneghini sono l’unica italiana rimasta in Champions dopo le eliminazioni a catena di Milan, Atalanta e Juve. Inzaghi con Acerbi o De Vrij al centro, Pavard o Bisseck da braccetto al lato opposto dell’ intoccabile Bastoni. Mkhitaryan favorito su Zielinski e Taremi su Thuram, non al meglio fisicamente. Cornet vuole una maglia dal 1’, ha anche segnato da subentrato la scorsa col Venezia. Pinamonti ex di giornata contro l’altro ex Martinez nei pali nerazzurri.

Domenica alle 12:30 Como-Napoli. La scorsa giornata Fabregas ha vinto a Firenze, ha portato la squadra a 25 punti ed alla piazza numero 13. Non sarà una partita facile per Conte. Caqueret o Fadera in mezzo al campo, Diao e Paz intoccabili. Per il Napoli Spinazzola sta meglio, invece Olivera sarà da valutare anche se il rientro non è lontanissimo. Ancora da pazientare, invece, per Neres. Probabile 3-5-2 come contro la Lazio, quindi Mazzocchi insidia Politano. Raspadori ha giocato, ha segnato ed ha sfruttato la sua opportunità, verrà riproposto. Alle 15 Verona-Fiorentina. Kastanos più di Livramento, Sarr di Mosquera. Comuzzo ultimamente è messo in dubbio da Pongracic che sta giocando al suo posto. Colpani e Gudmundsson out, ok a Zaniolo e Folorunsho con Kean. L’ex Napoli è l’altro ex di turno. Alle 18 Empoli-Atalanta. Esposito o Kouame per D’Aversa, che non riesce a vincere da dicembre dopo un’inizio che aveva lasciato presagire ad una stagione più tranquilla. Per gli ospiti solito ballottaggio tra Bellanova-Cuadrado e Zappacosta-Ruggeri. Occhio a Lookman, le parole di Gasp e la conseguente reazione del nigeriano potrebbero mutare in una panchina iniziale. Alle 20:45 spazio a Cagliari-Juventus. Gaetano da valutare ancora, l’altra volta ha giocato Deiola al posto di Viola e potrebbe essere di nuovo così. Motta con Koopmeiners arretrato e Mckennie davanti, oppure con uno dei due fuori a favore di Thuram.

Lunedì alle 20:45 si chiude con Roma-Monza. Occhio ad un possibile turnover giallorosso dopo la vittoria con il Porto. Celik o Nelsson possono far rifiatare Mancini, Salah Eddine con Angelino. Soulé ha deciso il match contro il Parma e può giocare al posto di Dybala, così come Shomurodov per Dovbyk che non è al meglio. In ogni caso, è difficile prevedere la formazione da oggi fino a lunedì. Per Nesta Ciurria o Caprari con Mota e Ganvoula. Dopo 4 sconfitte di fila è arrivato il pareggio con Lecce, che potrebbe aver condannato definitivamente i lombardi alla B.