Il programma della 25° giornata di Serie A, numeri e curiosità

La 25° giornata di campionato si apre venerdì alle 19 con Torino-Lecce. Per il Toro emergenza in difesa (out Rodriguez, Buongiorno e Schuurs). In avanti ballottaggio Sanabria-Pellegri per un posto al fianco di Zapata. Nei salentini rientro di Gendrey in difesa. In avanti chance dal 1’ per Sansone, mentre l’altro posto in attacco se lo giocano Piccoli e Krstovic. In serata sfida testa-coda Inter-Salernitana. In vista degli ottavi di champions Inzaghi farà un po’ di turnover. Acerbi out, al suo posto De Vrij. Frattesi recuperato, dovrebbe partire dalla panchina. Nella Salernitana (esordio di Liverani, terzo allenatore della stagione) Dia al centro dell’attacco con Weissman favorito al suo fianco. Sulla carta sembra una partita dall’esito scontato.

Sabato prende il via con Napoli-Genoa. Osimhen, sì o no? Doveva essere la partita del suo ritorno dalla coppa d’Africa, ma tra ritardi e voli persi ancora non si sa se ci sarà. Ultima chiamata per il Napoli per rimanere agganciato al treno dell’Europa. Juan Jesus out per squalifica, Mazzarri dovrebbe recuperare Mario Rui. Il Genoa, saldamente a centro classifica senza particolari patemi, arriva al San Paolo per giocarsi apertamente la sua partita senza nulla da perdere. Ritorno di De Winter nei tre di difesa. Al Bentegodi va in scena Verona-Juventus, sfida storica del nostro campionato. Da sempre campo ostico per i bianconeri, gli uomini di Allegri devono invertire la tendenza negativa delle ultime tre gare (un solo punto). Vlahovic torna al centro dell’attacco, al suo fianco dovrebbe esserci Chiesa. Out Bremer per squalifica, al suo posto è pronto Rugani. Baroni recupera Suslov che agirà da trequartista alle spalle dell’unica punta Bonazzoli (in vantaggio su Swiderski non al meglio). In serata Atalanta-Sassuolo. La Dea (6 vittorie nelle ultime 7 giornate di campionato), che ha salutato Muriel andato ad Orlando in MLS, deve rinunciare ancora a Lookman tornato malconcio dalla coppa d’Africa. De Ketelaere favorito su Scamacca per il posto da unica punta. Il Sassuolo (zero punti in trasferta dalla sfida di Udine di dicembre) si affida alla coppia Thorstvedt-Laurientè a sostegno di Pinamonti.

Domenica si apre con Lazio-Bologna, scontro diretto per l’ultimo posto champions. I rossoblù, che sono a + 5 dai biancocelesti (chi lo avrebbe detto ad Agosto?), recuperano Calafiori ma perdono Freuler per squalifica. Lazio in emergenza dopo la grande impresa europea col Bayern: Romagnoli e Vecino squalificati, Zaccagni, Hysay e Rovella infortunati. Probabile l’impiego di Patric come regista di difesa. Al Castellani va in scena il derby toscano Empoli-Fiorentina. Ottimo l’impatto di mister Nicola il cui arrivo sulla panchina ha coinciso con la risalita in classifica. Dubbio Niang dall’inizio. Nei Viola, reduci dalla sconfitta col Bologna nel recupero infrasettimanale, rientra Martinez Quarta, mentre Belotti dovrebbe partire titolare al centro dell’attacco. Alla Dacia Arena scontro salvezza Udinese-Cagliari. Nei friulani rientra Pereyra a centrocampo, in avanti Thauvin a supporto di Lucca. Per il Cagliari, penultimo in classifica e reduce da quattro sconfitte consecutive, l’imperativo è fare risultato. A Mister Ranieri l’appoggio di giocatori e società per raggiungere la salvezza.

Frosinone-Roma promette gol e spettacolo. Per Di Francesco emergenza in difesa (la più battuta del campionato) tra infortuni e squalifiche. Per De Rossi ultimi dubbi e valutazioni dopo la sfida europea col Feyenord. In attacco dovrebbe essere confermato il tridente Dybala-Lukaku-El Shaarawy.

Domenica sera chiude la 25° giornata l’avvicnente sfida Monza-Milan. Partita nel nome di Silvio Berlusconi, presidente più vincente della storia del Milan e presidente della prima volta del Monza in serie A.

Nei Brianzoli (quasi tutti a disposizione) dubbio Djuric-Mota in attacco. Il Milan, reduce dal trionfo europeo col Rennes e in un ottimo momento di forma e risultati, cerca il sorpasso alla Juve. Il centrocampo rossonero recupera Reijnders dopo il turno di squalifica.