Serie A

Il programma della 25ª giornata di Serie A: numeri e curiosità

In vetta alla classifica arriva la prima di una serie di settimane che possono già rivelarsi decisive, mentre nella parte bassa il tempo corre e per qualcuno sono le ultime occasioni.

Feb 13, 20264 Lettura
MILAN, ITALY - DECEMBER 09: Cristian Chivu, Head Coach of FC Internazionale Milano, looks on prior to the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 match between FC Internazionale Milano and Liverpool FC at Stadio San Siro on December 09, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA via Getty Images)

La 25ª giornata di Serie A si apre con Pisa-Milan, in programma venerdì alle 20:45. I toscani sono reduci dal pareggio a reti bianche contro il Verona, che poco è servito a entrambe le squadre. Per provare a sganciarsi dal penultimo posto gli uomini di Gilardino sono chiamati all’impresa ardua di fare risultato contro il Milan, reduce da una giornata di riposo per via dell’indisponibilità di San Siro, e che a sua volta, non vuole perdere terreno dall’Inter, ora distante 8 punti, in attesa di recuperare la gara contro il Como. Sulla carta il divario è ampio, ma all’andata finì in parità, con i rossoneri che agguantarono il pareggio solo nel finale.

Il sabato si apre con Como-Fiorentina alle 15:00. Anche i lariani vengono da un weekend di riposo, non avendo disputato la sfida contro il Milan, a cui è però seguita la gara del Maradona contro il Napoli, vinta ai rigori dagli uomini di Fabregas, che hanno centrato così la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia dopo 40 anni. Al Sinigaglia arriva una Fiorentina che di certo non gode dello stesso umore, ancorata al terzultimo posto in classifica e reduce dal pareggio casalingo contro il Torino, con il successo sfumato negli ultimi minuti, ennesimo segno di una stagione storta dove non manca la sfortuna.

Alle 18:00 c’è Lazio-Atalanta, una partita che negli ultimi anni è stata spesso simbolo del bel gioco e del talento e che ora contrappone due squadre alle prese con un processo di ricostruzione, seppur in maniera diversa. I biancocelesti sono reduci dal pareggio elettrizzante contro la Juventus allo Stadium, un risultato per il quale diversi laziali avrebbero forse firmato alla vigilia, ma che invece ha il sapore della beffa, visto il doppio vantaggio iniziale, le tante occasioni sprecate e il 2-2 subito al 96’. Per affrontare un’Atalanta reduce dalla vittoria contro la Cremonese e che prosegue il suo inseguimento sul Como per un piazzamento europeo, gli uomini di Sarri dovranno sicuramente ripartire dalla buona prestazione di Torino per dare un piccolo segnale di crescita in un campionato sempre più anonimo e senza una meta.

Alle 20:45 il Derby d’Italia: Inter-Juventus. Gli uomini di Chivu sono sicuramente nel miglior momento da inizio stagione, come conferma il 5-0 rifilato al Sassuolo al Mapei Stadium, che consente ai nerazzurri di allungare a più 8 sul Milan, al momento con una partita in meno. Per dare un segnale forte al campionato e aggiudicarsi il primo scontro diretto dell’anno, la grande occasione del Derby d’Italia, contro una Juventus reduce dal pareggio interno contro la Lazio, agguantato nel finale, dopo una ripresa dove i bianconeri hanno oggettivamente giocato solo nella metà campo avversaria. Per l’Inter la possibilità di escludere definitivamente i bianconeri dalla lotta scudetto e mandare un segnale alle concorrenti; per la Juventus l’ultima chance di rientrare nella corsa per il campionato.

La domenica si apre con Udinese-Sassuolo alle 12:30. Dopo il successo casalingo contro la Roma, i friulani sono inciampati al Via del Mare contro il Lecce, navigando in quella metà classifica, abbastanza distante dalla zona retrocessione da poter vivere con serenità, ma anche abbastanza lontana dalle posizioni per l’Europa per sperare in un finale di stagione avvincente. Discorso simile per il Sassuolo, che da neopromossa vede di buon occhio la sua metà classifica e che di certo non perde le sue certezze dopo una sconfitta interna contro l’Inter, per quanto pesante.

Alle 15:00 Cremonese-Genoa. I lombardi vengono dalla sconfitta contro l’Atalanta, la terza sconfitta di fila, proiettandosi ora in una posizione di classifica che non li vede più totalmente al riparo dal rischio retrocessione. Allo stadio Zini si presenta un Genoa reduce dal ko interno contro il Napoli, al termine di una gara elettrizzante, dove i rossoblù sono andati prima in vantaggio e poi hanno recuperato il risultato, incassando però l’ennesima sconfitta nel finale, con qualche polemica anche da parte di De Rossi per il rigore concesso agli azzurri.

In contemporanea Parma-Verona. I gialloblù vengono dalla pesante vittoria in trasferta nel derby contro il Bologna, portandosi ora al 14° posto e a più otto sulla Fiorentina terzultima. Nella gara contro il Verona, reduce dal pareggio contro il Pisa, l’occasione di allungare sulle inseguitrici e avvicinarsi alla salvezza.

Alle 18:00 Torino-Bologna. I granata vengono dal pareggio acciuffato in extremis al Franchi contro la Fiorentina, mantenendosi ancora in quella zona di classifica che le permette di affrontare le partite con una relativa tranquillità, al netto di un ambiente in cui domina la divisione tra il tifo e la proprietà. Per non abbassare la soglia dell’attenzione, occorre una prestazione di carattere contro un Bologna in piena crisi e sempre più distante da un piazzamento europeo.

Alle 20:45 l’altro grande big match di giornata: Napoli-Roma. Gli uomini di Conte hanno ritrovato la vittoria in campionato, seppur a fatica, contro il Genoa, ma la serenità, molto rara quest’anno in casa azzurra, è subito svanita a causa dell’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Como. Contro la Roma, reduce dal successo contro il Cagliari, l’obbligo della vittoria per mettere un margine sulle inseguitrici in ottica Champions e, magari, approfittando della sfida di San Siro, provare a rientrare nella lotta scudetto, da cui al momento sembra essere fuori. Tra Milano e Napoli destini incrociati per l’Europa e per il tricolore.

Il 25° turno di Serie A si chiude con il Monday night tra Cagliari e Lecce. I sardi vengono dal ko dell’Olimpico contro la Roma, ma mantengono comunque un buon posizionamento di classifica, grazie ai 27 punti fin qui accumulati e sono pronti al riscatto nella sfida contro il Lecce, ben dentro la lotta per restare nella massima serie, ma in fiducia grazie alla vittoria contro l’Udinese.

