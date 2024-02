Il programma della 26° giornata di Serie A, numeri e curiosità

La 26° giornata di campionato prende il via alle 20.45 di venerdì con Bologna-Verona. I rossoblù cercano altri tre punti per difendere il quarto posto e alimentare il sogno champions. Rientra Calafiori al centro della difesa, in attacco tutti a supporto della classe di Zirkzee. Il Verona arriva al Dall’Ara con l’intento di portare via qualche punto in chiave salvezza. In mezzo al campo confermato Folorunsho al fianco di Duda.

Il sabato si apre con lo scontro diretto Sassuolo-Empoli. I padroni di casa, una vittoria nelle ultime undici partite (1-0 Fiorentina), sono scivolati in piena zona retrocessione scavalcati dallo stesso Empoli. Thorstvedt trequartista dietro l’unica punta Pinamonti, esterni d’attacco probabili Laurientè e Bajrami. Nei Toscani, ancora out Caputo, ballottaggio in avanti tra Niang e Cerri. A seguire Salernitana-Monza. Per i granata, fanalino di coda a -8 dalla quota salvezza è l’ultimissima chiamata. Per centrare i tre punti mister Liverani si affida a Weissman al centro dell’attacco, con il dubbio Dia al fianco. Il Monza, reduce dalla grande vittoria sul Milan e a soli tre punti dal Napoli in classifica, scende all’Arechi con abbondanza di alternative. Ballottaggi Djuric-Colombo e Zerbin-Carboni. Colpani trequartista. Chiude il sabato Genoa-Udinese. Nel Grifone ci sarà Retegui (superati i problemi fisici post Napoli) con alle spalle Gudmundsson. A centrocampo dovrebbe tornare titolare Malinovskyi nel ruolo di mezz’ala. I Friulani recuperano Pereyra, che mister Cioffi dovrebbe schierare da trequartista dietro Lucca, con conseguente dirottamento in panchina di Thauvin.

Domenica il pranzo è servito alle 12.30 allo Stadium con Juventus-Frosinone. Gli uomini di Allegri hanno l’obbligo dei tre punti dopo il febbraio nero che li ha visti precipitare in classifica a -9 dall’Inter (con una partita in meno). Out Danilo, in avanti solito ballottaggio Chiesa-Yldiz per il posto a fianco di Vlahovic. Il Frosinone, pieno di giovani Juve (Barrenechea, Kaio Jorge e Soulé) cercherà di invertire la tendenza che lo ha visto sconfitto nelle ultime nove trasferte su dieci. Il pomeriggio presenta due incontri interessanti: Cagliari-Napoli e Lecce-Inter. Match delicato al Sant’Elia tra due squadre che hanno entrambe la necessità di risalire in classifica. Ranieri potrebbe confermare la coppia Lapadula-Luvumbo con a sostegno Gaetano (ex Napoli). Esordio in campionato sulla panchina degli azzurri di Calzona, terzo mister di stagione dopo Garcia e Mazzarri. Out Di Lorenzo per squalifica, rientra Osimhen al centro dell’attacco dopo più di un mese. Al Via del Mare il Lecce cerca un’impresa con la capolista Inter. Mister D’Aversa recupera Banda che dovrebbe completare il tridente con Krstovic (ballottaggio con Piccoli) e Almqvist. I nerazzurri devono fare a meno di Thuram (KO contro l’Atletico Madrid) rimpiazzato da Arnautovic e di Acerbi, sostituito da De Vrij. Possibile turnover a centrocampo con l’innesto dal 1’ di Frattesi.

Domenica sera big match Milan-Atalanta, profumo di grande Europa alla scala del calcio. Gli uomini di Gasperini cercano di replicare il successo di Coppa Italia per mantenersi saldamente al quarto posto e accorciare le distanze in classifica proprio sul Milan. Dubbio Lookman, ancora alle prese con fastidi alla caviglia. Nel Milan, che ha subito sette gol nelle ultime due partite (4 col Monza e 3 col Rennes) ritorna dal 1’ Giroud al centro dell’attacco, in mezzo ballottaggio Bennacer-Adli per un posto a centrocampo.

Chiudono la 26 esima le due partite del lunedì Roma-Torino e Fiorentina-Lazio, scontri diretti per un posto in Europa League. Entrambe le squadre sono reduci dalla partita infrasettimanale, la Roma dai 120’ tiratissimi contro il Feyenord e il Toro dal recupero di campionato con la Lazio (sconfitta 0-2). De Rossi (4 vittorie su 5 in campionato) deve valutare le condizioni dei suoi (dopo l’impegno europeo) nella scelta dell’undici che scenderà in campo con l’obiettivo di tenere vivo il sogno champions (quarto posto a -4 punti). Juric con meno dubbi, orientato a confermare modulo (3-4-1-2) e uomini della formazione tipo. Ancora out Buongiorno. Al Franchi va in scena l’altro scontro diretto per l’Europa League. Nei Viola dovrebbero rientrare dal 1’ sia capitan Biraghi che Arthur in cabina di regia. Belotti al centro dell’attacco. Nella Lazio appare ancora improbabile il pieno recupero di Zaccagni. In difesa out Gila per squalifica. Ballottaggio Immobile-Castellanos per il posto di centravanti con il primo leggermente favorito.